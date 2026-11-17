Roubo de veículos cresce no estado do Rio de Janeiro em outubro, segundo dados do ISP - Reginaldo Pimenta/ Arquivo/ Agência O Dia

Roubo de veículos cresce no estado do Rio de Janeiro em outubro, segundo dados do ISPReginaldo Pimenta/ Arquivo/ Agência O Dia

Publicado 17/11/2026 16:59

O número de mortes violetas caiu 36,4% em outubro deste ano, na comparação com o mesmo mês de 2025, no estado do Rio . Por outro lado, os roubos de veículos apresentaram aumento de 2,4% no acumulado dos dez primeiros meses de 2026, com 19.387 registros. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (17) pelo Instituto de Segurança Pública (ISP). Confira o levantamento completo abaixo.

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Letalidade violenta

Ao todo, foram registradas 274 vítimas de letalidade violenta no período. No acumulado dos dez primeiros meses de 2026, o indicador apresentou redução, de 10,8%, com 2.922 registros. A classificação reúne casos de feminicídio, homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte, morte por intervenção de agente do Estado e roubo seguido de morte.

Entre os registros de mortes violentas, os casos de homicídio doloso somaram 219 vítimas em outubro, uma redução de 7,2% em relação ao mesmo mês do ano passado. De janeiro a outubro, foram 2.196 vítimas, queda de 7,8% na comparação com o mesmo período de 2025.



Já as mortes por intervenção de agentes apresentaram redução de 79% em outubro, com 37 registros. No acumulado do ano, foram 538 mortes, uma diminuição de 22,7% em relação aos dez primeiros meses de 2025.

Crimes contra o patrimônio



Os roubos de carga tiveram 129 registros em outubro, uma diminuição de 28,7% na comparação com outubro do ano passado. Entre janeiro e outubro, foram contabilizados 2.260 casos, redução de 3,5%.



Já os roubos de veículos apresentaram comportamento diferente no acumulado do ano. Foram 1.634 ocorrências em outubro, uma queda de 9% em relação ao mesmo mês de 2025. No entanto, nos dez primeiros meses de 2026, o estado registrou 19.387 roubos de veículos, aumento de 2,4% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Os roubos de rua, que incluem assaltos a pedestres, roubos de celulares e em coletivos, também apresentaram queda. Em outubro, foram registrados 3.723 casos, uma redução de 12% em relação ao mesmo mês de 2025. No acumulado do ano, o indicador chegou a 39.650 ocorrências, queda de 18,8%.

Apreensões e prisões

O levantamento também aponta aumento na apreensão de drogas. Foram 2.024 registros em outubro e 22.683 nos dez primeiros meses do ano. Na comparação com 2025, houve redução de 11,7% em outubro, mas crescimento de 6% no acumulado de janeiro a outubro.

Em relação às armas, as forças de segurança apreenderam 450 unidades em outubro, uma queda de 29,8% na comparação com o mesmo mês do ano passado. No acumulado de 2026, foram 5.224 armas, aumento de 3%.



Desse total, 721 eram fuzis, sendo 55 apreendidos em outubro. Na comparação com 2025, houve redução de 72,6% no mês e de 9% no acumulado do ano.



O número de prisões em flagrante também apresentou crescimento no acumulado de 2026. Foram 3.266 prisões em outubro, uma redução de 16,4% em relação ao mesmo mês de 2025. Já entre janeiro e outubro, foram 35.900 registros, alta de 0,8%.



Por fim, a recuperação de veículos somou 1.074 ocorrências em outubro, uma queda de 22,2% na comparação com o mesmo mês do ano passado. No acumulado dos dez primeiros meses, foram 14.236 veículos recuperados, redução de 0,3%.



