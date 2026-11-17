Fachada do asilo parcialmente interditado - Reprodução/Polícia Civil

Fachada do asilo parcialmente interditadoReprodução/Polícia Civil

Publicado 17/11/2026 17:26

Um asilo que funcionava sem autorização foi parcialmente interditada nesta terça-feira (17), em Santíssimo, na Zona Oeste. A fiscalização foi realizada por policiais civis da Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade (DEAPTI), em conjunto com a Vigilância Sanitária, a Comissão do Idoso da Câmara Municipal e órgãos da Prefeitura do Rio.





O estabelecimento fica na Avenida Teixeira Campos, número 1.224. Durante a inspeção, as equipes encontraram seis idosos acolhidos. Segundo a Polícia Civil, os residentes estavam em boas condições gerais e não apresentavam sinais de maus-tratos ou negligência.



Apesar de o imóvel apresentar condições consideradas razoáveis de instalação, os agentes constataram que o local não tinha autorização para funcionar como instituição de longa permanência. Por isso, foi determinada a interdição parcial para que os responsáveis façam as adequações exigidas pelos órgãos competentes. Não houve necessidade de retirar os idosos do estabelecimento.



Os responsáveis foram identificados e serão investigados por exercício irregular de atividade, contravenção prevista no artigo 47 da Lei das Contravenções Penais (LCP).



A DEAPTI orienta que denúncias sobre irregularidades em instituições de acolhimento de idosos sejam feitas pelo WhatsApp (21) 98596-7447. Segundo a Polícia Civil, o sigilo do denunciante é garantido. LEIA MAIS: Exclusivo - VÍDEO! Com drone, criminosos arremessam granadas e monitoram a Serrinha O estabelecimento fica na Avenida Teixeira Campos, número 1.224. Durante a inspeção, as equipes encontraram seis idosos acolhidos. Segundo a Polícia Civil, os residentes estavam em boas condições gerais e não apresentavam sinais de maus-tratos ou negligência.Apesar de o imóvel apresentar condições consideradas razoáveis de instalação, os agentes constataram que o local não tinha autorização para funcionar como instituição de longa permanência. Por isso, foi determinada a interdição parcial para que os responsáveis façam as adequações exigidas pelos órgãos competentes. Não houve necessidade de retirar os idosos do estabelecimento.Os responsáveis foram identificados e serão investigados por exercício irregular de atividade, contravenção prevista no artigo 47 da Lei das Contravenções Penais (LCP).A DEAPTI orienta que denúncias sobre irregularidades em instituições de acolhimento de idosos sejam feitas pelo WhatsApp (21) 98596-7447. Segundo a Polícia Civil, o sigilo do denunciante é garantido.

Recentemente uma inspeção da Polícia Civil terminou com a detenção da responsável pelo Asilo Feliz Idade, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste no dia 29 de outubro. No estabelecimento, os agentes encontraram medicamentos e alimentos com prazo de validade vencido, situação que, segundo a corporação, poderia colocar em risco a saúde dos idosos acolhidos.



A ação foi realizada após uma denúncia anônima. Durante a verificação, os policiais identificaram, entre os produtos armazenados, água, leite em pó e medicamentos fora da validade, além de outros itens utilizados na rotina dos residentes.



A responsável pelo estabelecimento, Jacqueline de Mattos Gomes, foi conduzida à Cidade da Polícia. Ela prestou depoimento e permaneceu em silêncio. Após o pagamento de fiança de R$ 5 mil, foi liberada e responderá por crime contra as relações de consumo.

Apesar das irregularidades encontradas, os residentes não foram retirados imediatamente do asilo. A Polícia Civil informou que a transferência de todos os idosos exige planejamento, já que a disponibilidade de vagas em outras instituições é limitada e uma mudança repentina poderia comprometer a assistência prestada a eles.

Um asilo de idosos, atualmente chamado na legislação brasileira de ILPI (Instituição de Longa Permanência para Idosos), é um estabelecimento residencial dedicado a abrigar, proteger e cuidar de pessoas com 60 anos ou mais. Esses locais funcionam como lares coletivos que oferecem moradia adaptada, alimentação, lazer e suporte médico contínuo para idosos que precisam de assistência diária, têm doenças crônicas ou estão em situação de vulnerabilidade social. Regulamentadas pela Anvisa e pelo Estatuto da Pessoa Idosa, essas instituições dividem-se entre opções públicas ou filantrópicas (focadas no acolhimento social gratuito) e particulares (como casas de repouso e residenciais sênior), garantindo segurança, convívio comunitário e dignidade aos moradores.