Lutador Lucas Portela está preso por espancar vizinhas na Tijuca - Reprodução/Polícia Civil

Lutador Lucas Portela está preso por espancar vizinhas na TijucaReprodução/Polícia Civil

Publicado 17/11/2026 18:21 | Atualizado 17/11/2026 19:51





No documento, Yvone afirma que é inadmissível que pessoas envolvidas em agressões contra mulheres integrem a comunidade do jiu-jitsu. Ela defende que o caso do lutador Lucas Portela Fontana Gomes, preso após espancar vizinhas, seja acompanhado de uma resposta das entidades responsáveis pela modalidade. Para a mestra, a punição não deve se limitar a esse episódio, mas servir de ponto de partida para a criação de regras que alcancem outros casos semelhantes. LEIA MAIS: Exclusivo: VÍDEO! Com drone, criminosos arremessam granadas e monitoram a Serrinha No documento, Yvone afirma que é inadmissível que pessoas envolvidas em agressões contra mulheres integrem a comunidade do jiu-jitsu. Ela defende que o caso do lutador Lucas Portela Fontana Gomes, preso após espancar vizinhas, seja acompanhado de uma resposta das entidades responsáveis pela modalidade. Para a mestra, a punição não deve se limitar a esse episódio, mas servir de ponto de partida para a criação de regras que alcancem outros casos semelhantes.

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Em entrevista ao O DIA, Yvone afirmou que recebeu com indignação as imagens das agressões e ressaltou que o esporte precisa estar comprometido com a proteção e o respeito às mulheres.

“Acordamos estarrecidas diante das imagens brutais de um homem agredindo fisicamente mulheres em um condomínio no Rio de Janeiro. Trata-se de uma conduta repugnante e inadmissível. Esse indivíduo representa um risco para a sociedade e, sobretudo, para as mulheres”, declarou.



A mestra considera que há uma lacuna nos mecanismos de controle e disciplina do jiu-jitsu. Embora federações e confederações estabeleçam normas para graduações, competições, arbitragem e procedimentos de segurança, ela aponta que ainda falta um código de ética e um código disciplinar com regras aplicáveis a todos os praticantes, inclusive aqueles que não competem.



“Há uma lacuna, falta um código de ética e um código disciplinador, que sirva para todos os praticantes, competidores ou não. Hoje, a ênfase está no competidor”, afirmou.



Yvone compara a rapidez das entidades para atualizar regras técnicas após acidentes em competições com a falta de respostas padronizadas diante de episódios de discriminação racial, preconceito e violência de gênero. Ela cita como exemplo a proibição de uma posição conhecida como “bate-estaca”, após um atleta sofrer uma lesão grave durante uma competição recente.



“Essa agilidade é necessária para evitar acidentes, mas não se vê quanto à discriminação racial, preconceitos e às violências de gênero. Há um grande vazio e a adoção de medidas fica sendo inconsistente, caso a caso, sem um regramento oficial, muito mais subjetiva que objetiva”, criticou.



Para a mestra, as entidades precisam estabelecer normas claras de conduta, códigos disciplinares e ações de formação para professores e gestores. A proposta também inclui cursos sobre prevenção e enfrentamento à violência de gênero, além de mecanismos para responsabilizar e afastar pessoas que apresentem comportamentos incompatíveis com os valores do esporte.



Yvone ressalta que o jiu-jitsu deve ser uma ferramenta de defesa, disciplina e fortalecimento pessoal, especialmente para mulheres que procuram a modalidade em busca de autoconfiança e segurança.



“O jiu-jitsu não pode pactuar com nenhum tipo de violência. E a regra tem que ser clara e universal. Que valha para todas e todos”, concluiu.





Agressões duraram mais de três minutos



Lucas Portela Fontana Gomes



Uma das moradoras foi até o terceiro andar depois de ouvir gritos de socorro e saber que uma idosa estava sozinha em um dos apartamentos.



Imagens de uma câmera de segurança instalada no elevador registraram parte do ataque. Nas gravações, a mulher aparece sendo atingida por socos e chutes. Em seguida, o agressor bate a cabeça dela contra a parede, derruba a vítima e continua as agressões. O ataque dura mais de três minutos.



A mulher conseguiu escapar e recebeu ajuda do porteiro do condomínio. Com ferimentos e sangramento intenso, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio.



A 18ª DP (Praça da Bandeira) investiga o caso. Lucas está preso temporariamente na Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, e deve responder por tentativa de feminicídio, ameaça, invasão de domicílio, lesão corporal e resistência. A manutenção da prisão foi determinada pela Justiça. O processo tramita sob segredo de Justiça.



O lutador já havia sido desligado de uma academia de artes marciais em Vila Isabel, cerca de um ano antes, por comportamentos agressivos durante os treinos, segundo informações divulgadas anteriormente. Depois do episódio na Tijuca, outra academia, onde ele praticava musculação, também encerrou o vínculo e informou que não pretende retomá-lo. O estabelecimento esclareceu que Lucas era aluno, e não professor ou funcionário. Lucas Portela Fontana Gomes foi preso após atacar vizinhas em um condomínio na Tijuca, na madrugada de 5 de novembro . Segundo o registro policial, a confusão começou na própria residência do lutador e, em seguida, ele teria invadido apartamentos do prédio. O homem também teria ameaçado matar as pessoas que estavam em um dos imóveis.Uma das moradoras foi até o terceiro andar depois de ouvir gritos de socorro e saber que uma idosa estava sozinha em um dos apartamentos. Ao sair do elevador, ela teria sido surpreendida por Lucas, que a obrigou a ficar de joelhos e passou a golpeá-la na cabeça e no rosto . De acordo com a investigação, ele também aplicou um golpe conhecido como “mata-leão” e fez ameaças de morte.Imagens de uma câmera de segurança instalada no elevador registraram parte do ataque. Nas gravações, a mulher aparece sendo atingida por socos e chutes. Em seguida, o agressor bate a cabeça dela contra a parede, derruba a vítima e continua as agressões. O ataque dura mais de três minutos.A mulher conseguiu escapar e recebeu ajuda do porteiro do condomínio. Com ferimentos e sangramento intenso, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio.A 18ª DP (Praça da Bandeira) investiga o caso. Lucas está preso temporariamente na Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, e deve responder por tentativa de feminicídio, ameaça, invasão de domicílio, lesão corporal e resistência. A manutenção da prisão foi determinada pela Justiça. O processo tramita sob segredo de Justiça.O lutador já havia sido desligado de uma academia de artes marciais em Vila Isabel, cerca de um ano antes, por comportamentos agressivos durante os treinos, segundo informações divulgadas anteriormente. Depois do episódio na Tijuca, outra academia, onde ele praticava musculação, também encerrou o vínculo e informou que não pretende retomá-lo. O estabelecimento esclareceu que Lucas era aluno, e não professor ou funcionário.

A repoortagem tenta o contato da defesa de Lucas Portela para comentar o caso. O espaço segue aberto.