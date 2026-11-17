Debutantes ganharam festa de 15 anos - Divulgação/ Dg.viisual

Debutantes ganharam festa de 15 anosDivulgação/ Dg.viisual

Publicado 17/11/2026 18:18 | Atualizado 17/11/2026 19:44



A sétima edição da festa “As 15 Primaveras” aconteceu na noite de segunda-feira (16), em uma casa de festas luxuosa na Ilha de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

A festa de 15 anos coletiva, idealizada pelo promoter e empresário David Santiago, teve o apoio de empresários do setor de eventos, e foi oferecida de forma totalmente gratuita às famílias.

"Eu quero que essas meninas entendam que eu passei muitas dificuldades na vida e consegui vencer. Eu também morei em comunidade. Eu quero que elas entendam que é possível sim dar a volta por cima e realizar sonhos", disse Santiago.

As 15 debutantes ganharam uma festa completa, com direito a buffet, fotos, vestido, maquiagem, cabelo, decoração, valsa e príncipes, além da apresentação de Denis DJ.

As meninas escolhidas moram em comunidades como Vidigal, Morro da Tirol, Rocinha, Cidade de Deus, Complexo do Alemão e Manguinhos. Outro critério para participar do evento, que celebra a juventude e inspira o futuro, é ter boas notas na escola.

"Já tem meninas estudando e me pedindo para participar da festa do ano que vem", revelou David Santiago.

"São 15 meninas que sonhavam com uma festa de 15 anos, e que hoje estão realizando esse sonho. É uma sensibilidade muito grande desses empresários, que podem proporcionar esse momento único a elas", disse a colunista do jornal O Dia e madrinha do evento, Gardênia Cavalcanti.

"Através dessa união de parceiros, fornecedores e amigos nós conseguimos proporcionar a essas adolescentes e seus convidados uma festa sem nenhum custo. Para nós, é muito mais que um evento, é poder proporcionar memórias e mostrar a cada uma delas que os sonhos merecem ser realizados. É uma alegria muito grande fazer parte dessa história", afirmou Marcos Ragazi, Ceo da casa de festas Além do Sonho Eventos.

"Eu estava muito ansiosa por esse dia, não consegui nem dormir", lembrou a debutante Thaynná Cândido, moradora do Complexo do Alemão, no momento em que fazia maquiagem, horas antes da celebração.

"Eu nunca imaginava que poderia realizar uma festa de 15 anos tão linda assim. É um sonho muito grande sendo realizado, estou muito feliz", celebrou a estudante Emily Vitória, moradora da Rocinha.