Vitor e Carlinhos comentam suspeita de estupro de Bruno e Thiago - Reprodução/Redes sociais

Vitor e Carlinhos comentam suspeita de estupro de Bruno e ThiagoReprodução/Redes sociais

Publicado 17/11/2026 19:44

Os integrantes do grupo de pagode Vou Zuar, Vitor Naegele e Carlinhos, se pronunciaram nesta terça-feira (17) após a prisão dos irmãos gêmeos Bruno e Thiago Paiva, também integrantes da banda, suspeitos de estupro em Barbacena, Minas Gerais. Em vídeo, os músicos classificaram o episódio como o momento mais difícil da trajetória do grupo e afirmaram que não têm participação nos fatos investigados.





“São acusações muito graves que precisam ser tratadas com seriedade e respeito. A gente é completamente contra qualquer tipo de violência, especialmente contra mulheres. Ao mesmo tempo, entende que os fatos ainda estão sendo investigados e que cabe à Justiça apurar e tomar as decisões necessárias”, disseram.



Vitor e Carlinhos também fizeram questão de separar suas trajetórias das condutas atribuídas aos irmãos. “Eu e o Vitinho não temos nenhuma participação nos eventos que estão sendo investigados. A gente também não tem nenhuma responsabilidade sobre atos individuais de outros integrantes do grupo. A gente não tem nada a ver com essa acusação”, afirmaram.



Eles agradeceram o apoio recebido e disseram esperar que a Justiça esclareça os fatos. Também relataram impacto na equipe.



LEIA MAIS: Exclusivo VÍDEO! Com drone, criminosos arremessam granadas e monitoram a Serrinha “São acusações muito graves que precisam ser tratadas com seriedade e respeito. A gente é completamente contra qualquer tipo de violência, especialmente contra mulheres. Ao mesmo tempo, entende que os fatos ainda estão sendo investigados e que cabe à Justiça apurar e tomar as decisões necessárias”, disseram.Vitor e Carlinhos também fizeram questão de separar suas trajetórias das condutas atribuídas aos irmãos. “Eu e o Vitinho não temos nenhuma participação nos eventos que estão sendo investigados. A gente também não tem nenhuma responsabilidade sobre atos individuais de outros integrantes do grupo. A gente não tem nada a ver com essa acusação”, afirmaram.Eles agradeceram o apoio recebido e disseram esperar que a Justiça esclareça os fatos. Também relataram impacto na equipe.

Entenda o caso

Bruno e Thiago Paiva foram presos em flagrante na segunda-feira (16), em Barbacena, após uma mulher denunciar violência sexual depois de um evento de pagode realizado na cidade, na madrugada de domingo (15). O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).



Segundo a denunciante, ela participou da festa e, depois da apresentação, teria sido convidada por um dos músicos para ir ao camarim. O grupo teria seguido para um bar e, posteriormente, para um hotel. A mulher afirmou não se recordar de parte dos acontecimentos e disse que recuperou a consciência em um quarto, onde percebeu que dois homens mantinham atos sexuais com ela sem seu consentimento. A vítima procurou atendimento médico. O prontuário registrou lesões consideradas compatíveis com possível emprego de força.



Em depoimento, Thiago afirmou que a mulher o acompanhou voluntariamente e que a relação foi consensual. Também declarou que Bruno chegou ao quarto depois e não manteve relação sexual com a denunciante. Os irmãos negam o crime. A Polícia Civil de Minas Gerais continua investigando o caso.

A reportagem de O DIA tenta o contato das defesas de Bruno Paiva e Thiago Paiva. O espaço segue aberto para posicionamentos.

Grupo Vou Zuar

O Vou Zuar surgiu em janeiro de 2013, em Niterói, a partir da união de cinco amigos que já se conheciam das rodas de samba e decidiram transformar a música em profissão. A formação original reúne Carlos Vieira, conhecido como Carlinhos, Vitor Naegele, Brenno Souza e os irmãos gêmeos Bruno e Thiago Paiva.

Naturais de Niterói, os irmãos começaram a tocar ainda na adolescência, durante o período escolar, e chegaram a integrar outro grupo de pagode antes de se juntarem aos demais músicos. Formados em Direito, Bruno e Thiago também chegaram a trabalhar na área jurídica, mas optaram por seguir a carreira artística. Na banda, Thiago atua como vocalista e toca pandeiro, enquanto Bruno participa dos vocais e toca reco-reco. Ao longo dos anos, o grupo conquistou espaço no cenário do pagode com músicas autorais como Salseiro e Chato Pra Carai, que alcançou grande repercussão nas plataformas digitais.

A trajetória também inclui projetos audiovisuais, como o Churrasquinho do Vou Zuar, gravado com participação do grupo Menos é Mais, e o DVD Nosso Salseiro, com convidados como Ferrugem e Matheus Fernandes. A banda também realizou apresentações em diferentes estados e uma turnê pela Europa, além de manter o Bloco do Vou Zuar, que reúne milhares de foliões no carnaval de Niterói. Ao longo da carreira, Bruno e Thiago se tornaram figuras conhecidas entre os fãs não apenas pela atuação musical, mas também pela relação de proximidade e pelas brincadeiras envolvendo a semelhança física dos irmãos.