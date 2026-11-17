Unidade de Pronto Atendimento no RJÉrica Martin / Arquivo O Dia
A possibilidade de redução levou a deputada estadual Renata Souza (PSOL-RJ) a cobrar explicações da Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ). Em ofício encaminhado à pasta, Renata solicita esclarecimentos sobre os motivos da alteração, os critérios utilizados para definir os novos valores e os possíveis impactos na contratação e permanência dos profissionais na rede estadual.
A deputada também pede a revisão dos valores e a abertura de diálogo com a categoria. O caso foi levado ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio de um pedido de apuração sobre os critérios da mudança e seus possíveis reflexos no preenchimento das escalas médicas, na composição das equipes e na continuidade dos atendimentos.
Na terça-feira (10), Renata apresentou ainda uma indicação ao governador, direcionada à Secretaria de Estado de Saúde, solicitando a revisão da medida. Segundo a parlamentar, a redução da remuneração pode dificultar a contratação e a permanência dos médicos, comprometer o preenchimento dos plantões e aumentar a sobrecarga das equipes.
"Uma redução na remuneração pode dificultar a contratação e a permanência de médicos, comprometer o preenchimento das escalas e sobrecarregar as equipes. Nosso compromisso é cobrar transparência nas decisões e garantir que a população não seja prejudicada no acesso aos serviços de urgência e emergência", afirmou.
Cremerj diz que conseguiu barrar redução
O encontro ocorreu em 28 de outubro, após o conselho receber relatos de que a remuneração poderia passar de R$ 1.100 para R$ 900 a partir de novembro, uma queda de aproximadamente 18,2%.
Segundo o presidente do Cremerj, Antônio Braga, ficou acertado que as empresas contratadas não poderiam reduzir os valores pagos aos médicos. O conselheiro Raphael Câmara também afirmou que, além da manutenção da remuneração, houve uma sinalização de possíveis melhorias nos direitos trabalhistas dos profissionais.
Fundação Saúde cita exigência do TCE
Segundo a instituição, a mudança atende a uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), que determinou o cumprimento dos critérios e valores estabelecidos no certame realizado em 6 de abril.
A Fundação Saúde acrescentou que a alteração no modelo de contratação não afetará o atendimento à população nas unidades estaduais. Entretanto, não detalhou, na resposta encaminhada, os valores previstos para os plantões médicos nem esclareceu como será assegurada a manutenção dos pagamentos mencionada pelo Cremerj.
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