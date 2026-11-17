Unidade de Pronto Atendimento no RJ - Érica Martin / Arquivo O Dia

Unidade de Pronto Atendimento no RJÉrica Martin / Arquivo O Dia

Publicado 17/11/2026 22:01 | Atualizado 17/11/2026 22:02

Médicos que trabalham nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) estaduais do Rio podem enfrentar uma redução nos valores pagos pelos plantões de 12 horas. A remuneração, atualmente em R$ 1.100, poderia cair para R$ 900 e chegar a R$ 720 em determinadas escalas. As mudanças estariam relacionadas à substituição do modelo de contratação de serviços médicos, antes realizado por meio de Termos de Ajuste de Contas (TACs), por processos licitatórios.





A possibilidade de redução levou a deputada estadual Renata Souza (PSOL-RJ) a cobrar explicações da Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ). Em ofício encaminhado à pasta, Renata solicita esclarecimentos sobre os motivos da alteração, os critérios utilizados para definir os novos valores e os possíveis impactos na contratação e permanência dos profissionais na rede estadual.



A deputada também pede a revisão dos valores e a abertura de diálogo com a categoria. O caso foi levado ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio de um pedido de apuração sobre os critérios da mudança e seus possíveis reflexos no preenchimento das escalas médicas, na composição das equipes e na continuidade dos atendimentos.



Na terça-feira (10), Renata apresentou ainda uma indicação ao governador, direcionada à Secretaria de Estado de Saúde, solicitando a revisão da medida. Segundo a parlamentar, a redução da remuneração pode dificultar a contratação e a permanência dos médicos, comprometer o preenchimento dos plantões e aumentar a sobrecarga das equipes.



"Uma redução na remuneração pode dificultar a contratação e a permanência de médicos, comprometer o preenchimento das escalas e sobrecarregar as equipes. Nosso compromisso é cobrar transparência nas decisões e garantir que a população não seja prejudicada no acesso aos serviços de urgência e emergência", afirmou.



LEIA MAIS: Mulher é feita refém e agredida por vizinho dentro de casa no Rio A possibilidade de redução levou a deputada estadual Renata Souza (PSOL-RJ) a cobrar explicações da Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ). Em ofício encaminhado à pasta, Renata solicita esclarecimentos sobre os motivos da alteração, os critérios utilizados para definir os novos valores e os possíveis impactos na contratação e permanência dos profissionais na rede estadual.A deputada também pede a revisão dos valores e a abertura de diálogo com a categoria. O caso foi levado ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio de um pedido de apuração sobre os critérios da mudança e seus possíveis reflexos no preenchimento das escalas médicas, na composição das equipes e na continuidade dos atendimentos.Na terça-feira (10), Renata apresentou ainda uma indicação ao governador, direcionada à Secretaria de Estado de Saúde, solicitando a revisão da medida. Segundo a parlamentar, a redução da remuneração pode dificultar a contratação e a permanência dos médicos, comprometer o preenchimento dos plantões e aumentar a sobrecarga das equipes."Uma redução na remuneração pode dificultar a contratação e a permanência de médicos, comprometer o preenchimento das escalas e sobrecarregar as equipes. Nosso compromisso é cobrar transparência nas decisões e garantir que a população não seja prejudicada no acesso aos serviços de urgência e emergência", afirmou.

Cremerj diz que conseguiu barrar redução

A possibilidade de diminuição dos pagamentos também motivou uma reunião entre representantes do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj) e a Secretaria de Estado de Saúde. Em nota publicada em 30 de outubro, o conselho informou que o secretário estadual de Saúde, Ronaldo Damião, também presidente da Fundação Saúde, confirmou que não haveria redução nos valores dos plantões médicos de 12 horas.



O encontro ocorreu em 28 de outubro, após o conselho receber relatos de que a remuneração poderia passar de R$ 1.100 para R$ 900 a partir de novembro, uma queda de aproximadamente 18,2%.



Segundo o presidente do Cremerj, Antônio Braga, ficou acertado que as empresas contratadas não poderiam reduzir os valores pagos aos médicos. O conselheiro Raphael Câmara também afirmou que, além da manutenção da remuneração, houve uma sinalização de possíveis melhorias nos direitos trabalhistas dos profissionais.





Fundação Saúde cita exigência do TCE

Procurada, a Fundação Saúde informou que está substituindo todas as contratações realizadas por meio de Termos de Ajuste de Contas (TACs) por processos licitatórios, incluindo a contratação de médicos para as UPAs estaduais.



Segundo a instituição, a mudança atende a uma recomendação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), que determinou o cumprimento dos critérios e valores estabelecidos no certame realizado em 6 de abril.



A Fundação Saúde acrescentou que a alteração no modelo de contratação não afetará o atendimento à população nas unidades estaduais. Entretanto, não detalhou, na resposta encaminhada, os valores previstos para os plantões médicos nem esclareceu como será assegurada a manutenção dos pagamentos mencionada pelo Cremerj.