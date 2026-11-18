Equipes da Polícia Militar atuaram em um dos acessos a comunidade do Timbau durante operação na MaréReginaldo Pimenta/Arquivo O Dia
Segundo a corporação, agentes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) atuam na região para reprimir a atuação de organizações criminosas. Durante a operação, policiais militares do Batalhão de Ações com Cães (BAC), com o auxílio dos cães Gotze e Selva, localizaram indícios que levaram à apreensão de material entorpecente no Morro do Timbau.
Máquina de fuzil apreendida
Conforme apurado pela reportagem, o maquinário era usado tanto para fabricar peças quanto para realizar a montagem completa das armas. Por ano, o equipamento era capaz de produzir cerca de três mil fuzis. Os agentes chegaram ao local após uma troca de informações de inteligência entre a Delegacia de Repressão a Entorpecentes da PF e o Bope.
Além dos equipamentos, foram apreendidos um artefato explosivo, uma capa de colete balístico, uma base para rádio comunicador e um cinto de guarnição.
Segundo as investigações, o espaço era administrado por Clayton Combe Ribeiro, preso desde 30 de junho deste ano. Ele é apontado como responsável por uma rede criminosa que lucrava com a fabricação de fuzis no Complexo da Maré.
Balanço das operações
Na primeira ação, na segunda-feira, cerca de 200 policiais do Comando de Operações Especiais (COE) atuaram nas comunidades do Timbau, Fogo Cruzado, Pinheiros, Vila do João, Conjunto Esperança e Baixa do Sapateiro. Durante a incursão, equipes do Batalhão de Ações com Cães (BAC) apreenderam uma grande quantidade de entorpecentes na Baixa do Sapateiro. A droga foi localizada no sótão de um imóvel com a ajuda da cadela Artemis.
No dia seguinte, durante operação no Morro do Timbau e em Fogo Cruzado, policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), após troca de informações com a Polícia Federal, encontraram uma estrutura utilizada para a fabricação de armamentos. No local, foram apreendidos um maquinário com capacidade estimada para produzir até 3 mil fuzis por ano, um artefato explosivo, uma capa de colete balístico, uma base de rádio comunicador e um cinto de guarnição.
Já nesta quarta-feira (18), policiais do BAC, com o auxílio dos cães Gotze e Selva, localizaram mais material entorpecente no Morro do Timbau. Em outra frente da operação, na Avenida Brigadeiro Trompowsky, em Ramos, um motociclista foi abordado por agentes do Batalhão Tático de Motociclistas (BTM) por conduzir o veículo sem capacete e sem placa de identificação. Embora nada de ilícito tenha sido encontrado durante a revista, uma consulta ao Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP) apontou a existência de um possível mandado de prisão em aberto contra ele. A ocorrência foi encaminhada à 21ª DP. A única prisão registrada em três dias de operações na Maré.
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