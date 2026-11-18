Policial militar orienta motorista de uma retroescavadeira na retirada de barricadas incendiadas nas comunidades do Complexo da Maré - Reginaldo Pimenta/Arquivo O DIA

Policial militar orienta motorista de uma retroescavadeira na retirada de barricadas incendiadas nas comunidades do Complexo da MaréReginaldo Pimenta/Arquivo O DIA

Publicado 18/11/2026 10:07



Um dos reflexos desse cenário foi o adiamento da inauguração do Espaço Delas: Garantia de Direitos das Mulheres e Acesso à Justiça. A iniciativa da Fiocruz em parceria com o Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ) seria inaugurada na segunda-feira (16), no Campus Maré da fundação. Durante a ação, barricadas foram incendiadas por criminosos para dificultar a entrada dos agentes na região . Até o momento, não há uma nova data prevista para a inauguração. Além disso, uma ação do Trabalha Rio, que seria realizada na comunidade da Vila do Pinheiro, na terça-feira (17), também precisou ser suspensa pelo mesmo motivo.

Para o comentarista de segurança pública José Ricardo Bandeira, o adiamento do Espaço Delas evidencia uma contradição na atuação do Estado em territórios marcados pela violência armada. Segundo ele, as operações policiais acabam interrompendo não apenas a rotina dos moradores, mas também o funcionamento de serviços e iniciativas voltados à garantia de direitos.



"A suspensão da inauguração do Espaço Delas, na Fiocruz, em razão de mais uma operação policial no Complexo da Maré, expõe um paradoxo cruel das políticas públicas no Rio de Janeiro, pois o episódio não é um caso isolado, mas o retrato de uma rotina em que o Estado, ao ingressar nas comunidades prioritariamente por meio do aparato bélico, acaba por suspender a atuação de seus próprios braços sociais, como escolas, clínicas da família e centros de acolhimento", afirma.



O especialista destaca que a interrupção dos serviços acaba ocorrendo como medida de preservação da vida. Ele explica que a paralisação dessas atividades acontece porque a lógica do confronto armado é incompatível com a do cuidado e da assistência social.



Para ele, enquanto políticas de proteção às mulheres, saúde e educação exigem vínculo contínuo, confiança e um ambiente seguro, as incursões policiais operam sob a lógica da excepcionalidade e do confronto.



"Diante de tiroteios intensos, instituições como a Fiocruz, escolas municipais e unidades de saúde acionam protocolos rigorosos de preservação da vida. Fechar as portas deixa de ser uma opção administrativa e se torna uma medida urgente para evitar que profissionais e moradores sejam atingidos por balas perdidas. Além disso, o conflito suspende o direito de ir e vir. Em dias de operação, mulheres vítimas de violência doméstica ficam confinadas dentro de casa, justamente com seus agressores, sem condições de se deslocar para buscar ajuda", destaca.



Impactos a longo prazo



Para Bandeira, a interrupção frequente de serviços públicos faz com que direitos básicos, garantidos pela Constituição, deixem de ser assegurados de forma contínua e passem a depender de situações imprevisíveis. Segundo ele, esse cenário traz consequências que se acumulam ao longo do tempo, como:

Quebra de vínculo e agravamento da violência de gênero

O acolhimento a mulheres em situação de vulnerabilidade depende de acompanhamento constante. Quando um equipamento fecha repetidamente, rompe-se a rede de confiança, fazendo com que muitas vítimas desistam de buscar apoio e fiquem expostas a agressões mais graves ou ao feminicídio.



Defasagem educacional crônica

A perda recorrente de dezenas de dias letivos por ano compromete o aprendizado, eleva os índices de evasão escolar e reduz as chances de acesso ao ensino superior e a melhores postos de trabalho, perpetuando ciclos de vulnerabilidade econômica.



Adoecimento físico e mental

A exposição contínua ao estresse tóxico marcado pelo som de disparos, sobrevoo de helicópteros e medo constante provoca altos índices de ansiedade, depressão e transtorno de estresse pós-traumático em moradores e servidores, além de interromper tratamentos médicos contínuos, como pré-natal e controle de doenças crônicas.



O especialista ressalta ainda que a interrupção dos serviços aprofunda a desigualdade entre moradores de comunidades e de outras regiões da cidade



"A naturalização do fechamento de serviços públicos nas favelas consolida o que definimos como uma cidadania fraturada ou de segunda classe dentro da mesma metrópole. Enquanto moradores de bairros de classe média e alta do Rio de Janeiro contam com a previsibilidade do funcionamento de hospitais, escolas e delegacias, a população da Maré vive sob um estado de exceção não declarado, no qual o acesso ao básico fica condicionado à ausência de confrontos. Essa assimetria reforça a estigmatização territorial e amplia o abismo de oportunidades sociais, econômicas e de saúde entre o asfalto e a favela", acrescenta.



Por fim, Bandeira reforça que é preciso mudar a forma como o Estado atua nas comunidades, indo além das operações policiais e integrando diferentes áreas, como:

Cumprimento rigoroso da ADPF 635 (ADPF das Favelas)

A decisão do Supremo Tribunal Federal estabelece protocolos claros, como planejamento prévio, justificativa formal de excepcionalidade, presença de ambulâncias e comunicação antecipada às secretarias de Saúde e Educação, justamente para blindar o funcionamento dos serviços essenciais e proteger a população civil.



Priorização da inteligência policial

Substituir operações de alto risco que geram grande letalidade e pouco impacto estrutural no crime organizado por investigações qualificadas, rastreamento financeiro e controle efetivo do tráfico de armas.



"A política de segurança precisa ser subordinada a um projeto mais amplo de garantia de direitos. As pastas de Saúde, Educação, Assistência Social e Políticas para as Mulheres devem participar do planejamento territorial, garantindo que espaços como o Espaço Delas tenham segurança institucional para funcionar de forma ininterrupta", finaliza.



Obstáculos à rede de proteção



Segundo a diretora da Mulher da OAB-RJ, Flávia Ribeiro, o adiamento da inauguração de um equipamento destinado à proteção feminina em razão da violência no território representa mais uma dificuldade no atendimento às vítimas.



"A gente reclama tanto que, às vezes, a mulher não tem como sair de casa para fazer algum tipo de denúncia. E aí, quando se promove a inauguração de um espaço que vai suprir exatamente essa lacuna, possibilitando que essa mulher consiga fazer a denúncia dentro da própria comunidade, por conta de operações policiais que deveriam também garantir que ela tivesse livre acesso à comunidade, ela não pode ir fazer a denúncia porque está tendo uma operação policial", afirma.



Flávia destaca que a segurança pública precisa atuar de forma articulada com as áreas da saúde, assistência social e Defensoria Pública, além de todo o sistema de Justiça, para garantir que as mulheres consigam denunciar casos de violência doméstica ou de qualquer outra natureza.



"Muitas delas, às vezes, não conseguem sequer utilizar o transporte público para sair da comunidade e fazer uma denúncia. Isso acontece não apenas em relação à segurança, mas também ao acesso a direitos básicos, como assistência social e saúde. Por isso, o Estado precisa estar perto dessas mulheres, ocupar as favelas e comunidades para garantir que essa população tenha acesso aos serviços de que necessita", defende.





A diretora da Mulher OAB-RJ também relembra casos de violência dentro das comunidades, como o da jovem Kathlen de Oliveira Romeu, 24 anos, que estava grávida quando foi morta por um tiro de fuzil em 8 de junho de 2021, durante uma operação policial no Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio. Inclusive, o julgamento dos policiais envolvidos no caso está marcado para o próximo dia 26 de novembro.

"É importante que elas tenham segurança para sair de casa sem correr o risco de sofrer uma violência ainda maior. Temos casos emblemáticos de mulheres e crianças mortas dentro das comunidades, como o de Kathlen Romeu, atingida por uma bala perdida. É preciso que sejam adotadas medidas para que essas mulheres possam viver plenamente e para que toda a população tenha seus direitos básicos garantidos", frisa.



Flávia ressalta também que a falta de acesso a serviços básicos como saúde e educação trazem consequências desastrosas para a população.



"Além de tirar o direito da educação para essas crianças, elas não têm a mesma oportunidade que as outras crianças que não vivem naquelas áreas deflagradas pela violência. Elas têm um déficit educacional, têm um trauma que é um dano que a gente não tem nem a dimensão. São consequências que a gente não consegue nem mensurar. É muito importante que a gente tenha um olhar sobre essas operações, porque já vimos que do jeito que está não funciona. Não adianta a segurança pública entrar na comunidade sem que o Estado entre junto, porque vai ficar sempre enxugando gelo. Vai ter operação dia após dia e a solução não vai vir de forma alguma", acrescenta.



Grupos mais vulneráveis



Advogada especialista em prevenção e combate à violência contra mulheres, Rebeca Servaes ressalta que mulheres que vivem em comunidades periféricas e regiões afetadas por conflitos armados enfrentam obstáculos ainda maiores diante da violência. Para ela, questões como raça e condição socioeconômica também aprofundam esse cenário de vulnerabilidade.



"Chamamos essas características de marcadores sociais, que tornam algumas mulheres ainda mais vulneráveis a determinados tipos de violência. As estatísticas mostram, por exemplo, que mulheres negras sofrem mais violência do que mulheres brancas, além de enfrentarem mais dificuldades para ingressar no mercado de trabalho e receberem salários menores. Com isso, a criação de políticas públicas para de alguma forma trazer mais oportunidade e mais segurança é essencial", diz.



Com a falta de serviços de acolhimento, Rebeca ressalta que as mulheres acabam ficando duplamente impactadas.



"Acaba que elas sofrem ali com os impactos das operações de maneira geral, porque elas ficam da mesma forma que todos os moradores da região, ou seja, sofrem com as consequências que uma grande operação causa. E seguem com as consequências da violência de gênero. Então, acho importante, assim que for possível, abrir esse tipo de serviço. Eu acho que vai ser extremamente positivo para as mulheres dessa região, porque isso vai trazer uma dignidade maior para essas mulheres, vai trazer uma forma delas terem mais segurança, mais acesso à informação", afirma.



Procurada, a Fiocruz se limitou apenas a informar que o Espaço Delas foi adiado e que uma nova data para inauguração será divulgada em breve.

Balanço das Operações

As operações realizadas pela Polícia Militar no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, entre segunda-feira (16) e quarta-feira (18), resultaram na apreensão de drogas, maquinário utilizado na fabricação de armas, um artefato explosivo e equipamentos táticos. E apenas uma prisão.



Na primeira ação, na segunda-feira, cerca de 200 policiais do Comando de Operações Especiais (COE) atuaram nas comunidades do Timbau, Fogo Cruzado, Pinheiros, Vila do João, Conjunto Esperança e Baixa do Sapateiro. Durante a incursão, equipes do Batalhão de Ações com Cães (BAC) apreenderam uma grande quantidade de entorpecentes na Baixa do Sapateiro. A droga foi localizada no sótão de um imóvel com a ajuda da cadela Artemis.



No dia seguinte, durante operação no Morro do Timbau e em Fogo Cruzado, policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), após troca de informações com a Polícia Federal, encontraram uma estrutura utilizada para a fabricação de armamentos. No local, foram apreendidos um maquinário com capacidade estimada para produzir até 3 mil fuzis por ano, um artefato explosivo, uma capa de colete balístico, uma base de rádio comunicador e um cinto de guarnição.



Já nesta quarta-feira (18), policiais do BAC, com o auxílio dos cães Gotze e Selva, localizaram mais material entorpecente no Morro do Timbau. Em outra frente da operação, na Avenida Brigadeiro Trompowsky, em Ramos, um motociclista foi abordado por agentes do Batalhão Tático de Motociclistas (BTM) por conduzir o veículo sem capacete e sem placa de identificação. Embora nada de ilícito tenha sido encontrado durante a revista, uma consulta ao Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP) apontou a existência de um possível mandado de prisão em aberto contra ele. A ocorrência foi encaminhada à 21ª DP. A única prisão registrada em três dias de operações na Maré.

Colaborou Leonardo Brito