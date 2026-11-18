Homem foi autuado em flagrante por estupro e falsa identidade - Divulgação / PRF

Homem foi autuado em flagrante por estupro e falsa identidadeDivulgação / PRF

Publicado 18/11/2026 08:33

Um homem foi preso em flagrante, nesta terça-feira (17), em Seropédica, na Baixada Fluminense, depois de se apresentar como um falso delegado para estuprar uma mulher. Policiais encontraram Edilson Germano de Sá na Rodovia Presidente Dutra (BR-116).

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De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil, o abuso sexual aconteceu na madrugada de segunda-feira (16), em Barra Mansa, no Sul Fluminense, quando o homem usou um carro equipado com um dispositivo luminoso - semelhante ao de viaturas policiais - para abordar uma moto onde estavam um casal.

Segundo as investigações, Edilson se apresentou falsamente como delegado de polícia, exibindo um distintivo e alegando que a mulher estava cometendo uma infração de trânsito por não usar capacete.

As corporações informaram que, se aproveitando dessa falsa condição de policial, o homem determinou que a vítima entrasse em seu veículo, sob o pretexto de conduzi-la à delegacia. Posteriormente, teria dispensado o condutor da motocicleta e, já sozinho com a mulher, teria a estuprado mediante grave ameaça.

Quando receberam as informações sobre o caso, a PRF e a 88ª DP (Barra Mansa) começaram as apurações. A partir da análise de imagens de câmeras de segurança, os agentes identificaram o veículo e o encontraram na BR-116, na altura de Seropédica, nesta terça-feira (17).

Durante a abordagem, feita por equipes da 7ª Delegacia (Resende) da PRF, foram constatadas placas falsas no automóvel e apreendidos três distintivos falsos, documentos, placas de veículos e celulares.

O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de estupro, falsa identidade e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

A reportagem ainda não localizou quem faz a defesa de Edilson. O espaço está aberto para manifestação.

Prisão por receptação

Em 2014, Edilson foi preso pelo crime de receptação qualificada depois de policiais encontrarem com ele uma máquina de solda, que havia sumido de um estaleiro em Angra dos Reis, na Costa Verde, dois anos antes. A prisão aconteceu em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio.

Na época, o homem atuava como pastor em uma igreja de Volta Redonda, no Sul Fluminense. Depois de ser detido, ele contou aos policiais da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) que outras duas máquinas estavam dentro de sua casa.

As investigações da época identificaram que sete desses equipamentos foram levados do estaleiro por três homens. Os policiais recuperaram ao menos cinco deles, sendo três com Edilson. Segundo a Polícia Civil, a quadrilha iria tentar vender as máquinas em um site na internet por R$ 270 mil.