Material produzido pela central foi encaminhado à Polícia CivilReprodução / CIVITAS Rio
As informações foram solicitadas pela Polícia Civil e integram as provas digitais da investigação. De acordo com a análise das imagens, a confusão começou com agressões contra um homem de blusa branca e mochila preta. Dois homens sem camisa e outro, vestido de vermelho, aparecem coagindo e atacando a vítima. Na sequência, o homem de roupa vermelha também agride uma mulher de blusa branca.
Nesse momento, o professor aparece do outro lado da rua, acompanhado do companheiro e dos cachorros. Ao perceber a confusão, ele aciona uma viatura da Polícia Militar, que se aproxima e conversa com os envolvidos. Depois da abordagem, os policiais deixam o local, enquanto o casal segue no sentido contrário à praça da Cruz Vermelha.
As gravações mostram, então, o homem de roupa vermelha chamando outros indivíduos para atacar o professor e o companheiro. A sequência registra uma nova confusão em frente a um estabelecimento comercial, onde teriam começado as primeiras agressões contra o professor.
Em seguida, André Luís corre para dentro de outro comércio, na Rua Carlos Sampaio, mas é perseguido pelo homem de vermelho e outros integrantes do grupo. Segundos depois, o professor é jogado no chão, em frente ao estabelecimento, e aparece desacordado.
As imagens também mostram uma segunda mulher, vestida com um top preto, sendo espancada por pelo menos três homens. Depois, os agressores voltam a atacar o professor, que permanece caído e sem reação. O grupo ainda arrasta o corpo da vítima em direção à Rua Carlos de Carvalho. Uma nova viatura da Polícia Militar chega ao local na sequência.
Ao todo, os registros da CIVITAS Rio mostram duas pessoas sendo agredidas, um homem de blusa branca e mochila preta e uma mulher de blusa branca , e outras duas sendo espancadas: o professor e a mulher de top preto.
O material produzido pela central foi encaminhado à Polícia Civil e auxilia no esclarecimento da dinâmica do crime e na identificação da participação dos envolvidos.
Relembre o caso
Ainda segundo os relatos, policiais chegaram e dispersaram o primeiro conflito, permitindo que a mulher conseguissem se afastar do local. Apesar disso, os agentes não prenderam o homem naquele momento. Em seguida, o suspeito teria se juntado a outros seis colegas e iniciado as agressões contra André.
O professor tentou buscar abrigo em um bar nas proximidades, mas foi perseguido pelo grupo. Na tentativa de escapar, entrou na cozinha do estabelecimento, mas acabou retirado à força e levado novamente para a rua. Lá, foi agredido mais uma vez até ficar desacordado no chão.
André também teria sido vítima de homofobia durante o espancamento. Segundo testemunhas, os agressores o chamavam de "X9 viadinho" e disseram que ele iria morrer.
Após gritos de pessoas que estavam nas proximidades, policiais retornaram ao local, encaminharam o escritor para o hospital e prenderam o suspeito. Segundo os amigos, André passou por uma cirurgia em decorrência de um traumatismo craniano e sofreu múltiplos traumas pelo corpo.
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