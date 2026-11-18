Material produzido pela central foi encaminhado à Polícia Civil - Reprodução / CIVITAS Rio

Material produzido pela central foi encaminhado à Polícia CivilReprodução / CIVITAS Rio

Publicado 18/11/2026 11:33

A Central de Inteligência, Vigilância e Tecnologia em Apoio à Segurança Pública (CIVITAS Rio), da Prefeitura do Rio, analisou e reuniu imagens que permitiram reconstituir a dinâmica das agressões contra o professor André Luís de Oliveira, de 42 anos, ocorridas no domingo (15), no Centro do Rio . Os registros mostram a sequência de ataques contra a vítima e outras pessoas, além da atuação dos envolvidos antes e depois do espancamento. O principal acusado está preso por tentativa de homicídio.





As informações foram solicitadas pela Polícia Civil e integram as provas digitais da investigação. De acordo com a análise das imagens, a confusão começou com agressões contra um homem de blusa branca e mochila preta. Dois homens sem camisa e outro, vestido de vermelho, aparecem coagindo e atacando a vítima. Na sequência, o homem de roupa vermelha também agride uma mulher de blusa branca.



Nesse momento, o professor aparece do outro lado da rua, acompanhado do companheiro e dos cachorros. Ao perceber a confusão, ele aciona uma viatura da Polícia Militar, que se aproxima e conversa com os envolvidos. Depois da abordagem, os policiais deixam o local, enquanto o casal segue no sentido contrário à praça da Cruz Vermelha.



As gravações mostram, então, o homem de roupa vermelha chamando outros indivíduos para atacar o professor e o companheiro. A sequência registra uma nova confusão em frente a um estabelecimento comercial, onde teriam começado as primeiras agressões contra o professor.



Em seguida, André Luís corre para dentro de outro comércio, na Rua Carlos Sampaio, mas é perseguido pelo homem de vermelho e outros integrantes do grupo. Segundos depois, o professor é jogado no chão, em frente ao estabelecimento, e aparece desacordado.



As imagens também mostram uma segunda mulher, vestida com um top preto, sendo espancada por pelo menos três homens. Depois, os agressores voltam a atacar o professor, que permanece caído e sem reação. O grupo ainda arrasta o corpo da vítima em direção à Rua Carlos de Carvalho. Uma nova viatura da Polícia Militar chega ao local na sequência.



Ao todo, os registros da CIVITAS Rio mostram duas pessoas sendo agredidas, um homem de blusa branca e mochila preta e uma mulher de blusa branca , e outras duas sendo espancadas: o professor e a mulher de top preto.



O material produzido pela central foi encaminhado à Polícia Civil e auxilia no esclarecimento da dinâmica do crime e na identificação da participação dos envolvidos. LEIA MAIS: Companheiro de professor espancado dá detalhes sobre a agressão As informações foram solicitadas pela Polícia Civil e integram as provas digitais da investigação. De acordo com a análise das imagens, a confusão começou com agressões contra um homem de blusa branca e mochila preta. Dois homens sem camisa e outro, vestido de vermelho, aparecem coagindo e atacando a vítima. Na sequência, o homem de roupa vermelha também agride uma mulher de blusa branca.Nesse momento, o professor aparece do outro lado da rua, acompanhado do companheiro e dos cachorros. Ao perceber a confusão, ele aciona uma viatura da Polícia Militar, que se aproxima e conversa com os envolvidos. Depois da abordagem, os policiais deixam o local, enquanto o casal segue no sentido contrário à praça da Cruz Vermelha.As gravações mostram, então, o homem de roupa vermelha chamando outros indivíduos para atacar o professor e o companheiro. A sequência registra uma nova confusão em frente a um estabelecimento comercial, onde teriam começado as primeiras agressões contra o professor.Em seguida, André Luís corre para dentro de outro comércio, na Rua Carlos Sampaio, mas é perseguido pelo homem de vermelho e outros integrantes do grupo. Segundos depois, o professor é jogado no chão, em frente ao estabelecimento, e aparece desacordado.As imagens também mostram uma segunda mulher, vestida com um top preto, sendo espancada por pelo menos três homens. Depois, os agressores voltam a atacar o professor, que permanece caído e sem reação. O grupo ainda arrasta o corpo da vítima em direção à Rua Carlos de Carvalho. Uma nova viatura da Polícia Militar chega ao local na sequência.Ao todo, os registros da CIVITAS Rio mostram duas pessoas sendo agredidas, um homem de blusa branca e mochila preta e uma mulher de blusa branca , e outras duas sendo espancadas: o professor e a mulher de top preto.O material produzido pela central foi encaminhado à Polícia Civil e auxilia no esclarecimento da dinâmica do crime e na identificação da participação dos envolvidos.

A 5ª DP (Mem de Sá) investiga o caso. Segundo a Polícia Civil, testemunhas estão sendo ouvidas, e outras diligências são realizadas para apurar o envolvimento de outros criminosos na agressão.

Procurada, a Secretaria Municipal de Saúde informou que o estado de saúde da vítima é muito grave.

Relembre o caso

De acordo com relatos de amigos, André e o namorado passeavam com os cachorros deles por volta das 8h, entre as ruas Carlos de Carvalho e Carlos Sampaio, nas proximidades da Cruz Vermelha, quando viram Victor Hugo gritando e arrastando uma mulher em direção a uma rua com pouca movimentação. Ao perceber a situação, o professor começou a gritar por ajuda, pedindo a presença da polícia e a intervenção de pessoas próximas.



Ainda segundo os relatos, policiais chegaram e dispersaram o primeiro conflito, permitindo que a mulher conseguissem se afastar do local. Apesar disso, os agentes não prenderam o homem naquele momento. Em seguida, o suspeito teria se juntado a outros seis colegas e iniciado as agressões contra André.



O professor tentou buscar abrigo em um bar nas proximidades, mas foi perseguido pelo grupo. Na tentativa de escapar, entrou na cozinha do estabelecimento, mas acabou retirado à força e levado novamente para a rua. Lá, foi agredido mais uma vez até ficar desacordado no chão.



André também teria sido vítima de homofobia durante o espancamento. Segundo testemunhas, os agressores o chamavam de "X9 viadinho" e disseram que ele iria morrer.



Após gritos de pessoas que estavam nas proximidades, policiais retornaram ao local, encaminharam o escritor para o hospital e prenderam o suspeito. Segundo os amigos, André passou por uma cirurgia em decorrência de um traumatismo craniano e sofreu múltiplos traumas pelo corpo.



De acordo com a 5ª DP (Mem de Sá), o homem foi conduzido à unidade por policiais militares e preso em flagrante por tentativa de homicídio. Na segunda-feira (16), Victor Hugo passou por audiência de custódia e teve a prisão convertida em preventiva.

A reportagem não localizou a defesa de Victor e dos outros suspeitos. O espaço está aberto para eventuais manifestações.