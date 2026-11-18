O contrarregra Josenildo Pereira, de 56 anos, foi preso em flagrante - Arquivo Pessoal

O contrarregra Josenildo Pereira, de 56 anos, foi preso em flagranteArquivo Pessoal

Publicado 18/11/2026 08:43 | Atualizado 18/11/2026 09:14



contrarregra Josenildo Amante Pereira , de 56 anos, detido durante a Operação Conexão Baixada desde a última sexta-feira (13), deve deixar a cadeia na tarde desta quarta-feira (18). A medida ocorre após a Justiça do Rio substituir a prisão preventiva por medidas cautelares.

Josenildo está no Presídio José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte. Ao O DIA, a filha, Yasmin Galdino, de 31 anos, contou que ela e os familiares vão aguardar a saída do pai na porta da unidade prisional.

"É um alívio, sim, mas ainda temos que enfrentar as acusações. Agora, será um alívio tirá-lo daquele lugar, mas temos outro caminho pela frente. Só de saber que ele estará livre desse lugar já é uma vitória muito grande", afirmou.



De acordo com a decisão da 6ª Câmara Criminal, o contrarregra deverá cumprir as medidas cautelares de comparecer em juízo até cinco dias após a soltura e, posteriormente, uma vez por mês, até o dia 10, além de atender a eventuais intimações. Ele também está proibido de deixar a comarca onde mora por mais de oito dias sem autorização judicial e deverá comunicar à Justiça qualquer mudança de endereço.



Segundo o Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), a decisão levou em consideração que a diligência policial que resultou na prisão em flagrante de Josenildo tinha como objetivo cumprir um mandado de prisão preventiva expedido contra outra pessoa. Além disso, o endereço do contrarregra não constava na lista de locais autorizados para as buscas e apreensões.



O tribunal também destacou que a defesa apresentou documentos que comprovam que Josenildo trabalha como contrarregra em produções audiovisuais.

Entenda o caso

Conhecido como "Magrão", o profissional mora na favela do Lixão, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Civil, ele foi localizado em um endereço onde estava sendo cumprido um mandado de busca e apreensão. No local, os agentes encontraram documentos e dinheiro falsos, além de munições de arma de fogo.

De acordo com Yasmin, o pai trabalha atualmente na produção de séries de canais de streaming e guardava itens cenográficos em casa.

"Com ele, foram apreendidos materiais de trabalho apontados como elementos de atividade criminosa. Meu pai é contrarregra e trabalha com cinema. São três décadas dedicadas a uma profissão, construindo uma trajetória de trabalho, conhecimento e experiência. E agora, de uma hora para outra, nossa família se vê diante de uma situação devastadora. Meu pai é trabalhador", desabafou a filha.

O Sindicato Interestadual dos Trabalhadores na Indústria Cinematográfica e do Audiovisual (STIC) também se manifestou sobre o caso e prestou solidariedade ao contrarregra, que é sindicalizado. Segundo a entidade, em produções que retratam polícia e crime, o acervo inclui cédulas e documentos cenográficos, réplicas de armas, algemas e acessórios táticos de figurino. Guardar esses itens, de acordo com a instituição, faz parte do ofício.