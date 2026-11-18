Rodoviários das viações Palmares, Pégaso e Mendanha iniciaram uma paralisação, na manhã desta quarta-feira (18), para reivindicar salários atrasados e melhorias em seus benefícios. Segundo o Sindicato dos Rodoviários, cerca de 60 motoristas interromperam o trabalho. Ao menos, quatro linhas de ônibus da cidade do Rio ficaram inoperantes.

Os funcionários se reuniram na frente da garagem das empresas, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, para cobrar explicações sobre a falta de pagamento. De acordo com o Sindicato, são três meses de salários atrasados, assim como os valores dos tickets de alimentação e férias.

Os motoristas também reclamam sobre a disparidade feita pela direção das companhias, que concede quatro tickets de alimentação para funcionários internos, como o setor de administração, e três para quem trabalha externamente, como os condutores de ônibus, mecânicos e fiscais.

José Carlos Sacramento, vice-presidente do Sindicato dos Rodoviários, afirmou que a venda das empresas Pégaso e Palmares deteriorou a situação dos funcionários e destacou que o serviço apenas se normalizará quando os trabalhadores receberem.

"Os profissionais reclamam com toda razão, não só pelo atraso dos salários, mas por toda falta de consideração. Para se ter uma ideia, o pessoal que entrou de férias em junho retornou e até hoje não recebeu. O mesmo ocorre com motoristas que entraram de férias nos meses seguintes. É um verdadeiro absurdo", contou.

No início da manhã, a Pégaso propôs à categoria o pagamento de um dos salários atrasados até o final do dia e o valor do ticket alimentação entre quinta-feira (19) e segunda-feira (23). Os motoristas recusaram a proposta.

"Estamos apoiando a categoria. Sindicato não está aqui para impedir, está aqui para acompanhar o trabalhador e respaldar aquilo que ele decidir. Essa proposta, em outras paralisações, não foram cumpridas. O trabalhador não quer mais acreditar nisso. Resolveram cruzar o braço. Pessoal de junho não recebeu, voltaram aos seus trabalhos sem o valor de férias. A empresa está com essa deficiência", disse Claudiney de Souza, diretor do Sindicato.

O motorista Rogério Monteiro Xavier, de 57 anos, informou que foi afastado do trabalho por reivindicar seus direitos com o gerente de uma das empresas.

"Houve um atrito entre nós e ele me deu oito dias de gancho. Fui reivindicar meu pagamento atrasado e o ticket atrasado. Estou de gancho até hoje, sem trabalhar. Quando alguém vai reivindicar, o gerente não gosta. Ele faz isso sempre", comentou.

Repasse de pensão

O motorista Eduardo Marino, de 56 anos, cobra também o repasse do valor da pensão alimentícia, que estaria sendo descontado diretamente no contracheque, mas não chega para a ex-companheira. Ele tem medo de ser preso novamente pelo falta do pagamento.

"Fui preso por causa de pensão em agosto do ano passado. A viatura me pegou trabalhando. Agora, estão atrasando a pensão de novo. Já está no terceiro mês sem pensão. Minha ex-mulher fica me perturbando, dizendo que vai representar contra mim. Eu sei o que passei lá no presídio. Fico com medo de ser preso novamente por causa disso. É descontado do nosso contrato e não repassa para ela", destacou.

A auxiliar de cozinha Geni Vieira de Farias, de 49 anos, compareceu à sede da empresa para cobrar o direito dos filhos. "Há dois meses, a Pégaso não paga a pensão devida. Tem ofício de juiz e não respeitam, eles não estão cumprindo. Está sendo descontado do funcionário, mas não estão me repassando", ressaltou.

Linhas inoperantes

Segundo o Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio (Rio Ônibus), quatro linhas ficaram inoperantes durante a manhã desta quarta. As linhas são:

- 2336 (Campo Grande x Castelo);

- 2339 (Campo Grande x Castelo);

- 2307 (7 de Abril x Carioca);

- 885 (Santa Cruz x Terminal Mato Alto).

A A instituição destacou que as empresas estão negociando com os funcionários para que a operação volte a normalidade. Às 14h10, o Rio Ônibus ressaltou que os coletivos que fazem esses trajetos já transitavam pela cidade, em processo de normalização.

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