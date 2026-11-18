Reparos na Linha Vermelha foram iniciados há cerca de duas semanas - Divulgação / RioLuz

Reparos na Linha Vermelha foram iniciados há cerca de duas semanasDivulgação / RioLuz

Publicado 18/11/2026 09:01

A iluminação pública de parte da Linha Vermelha passará a ser aérea e com cabos de alumínio, em vez de subterrânea. A mudança, que contempla o trecho entre o km 0, em São Cristóvão, até o km 6, na altura do Hospital do Fundão, no Centro do Rio, é uma tentativa de reduzir o furto de cabos no local, de acordo com a RioLuz.

Os reparos foram iniciados há cerca de duas semanas e preveem a instalação de 11 quilômetros de rede aérea, com cabos de alumínio. A previsão é que as obras sejam encerradas até o fim de 2026.

A Linha Vermelha é uma das vias expressas mais importantes do Estado. Ela conecta o Centro do Rio, a Baixada Fluminense e a Rodovia Presidente Dutra. Somente em 2026, a via registrou 123 ocorrências de furto relacionadas à infraestrutura de iluminação pública, gerando prejuízo superior a R$ 370 mil.

Entre os materiais roubados, estão quase 4 mil metros de cabos, 25 luminárias de LED e outros componentes. A mudança no modelo de instalação busca dificultar a ação de criminosos e facilitar a manutenção da rede; com os cabos instalados em estruturas aéreas, a infraestrutura deixa de ficar enterrada.

"A Linha Vermelha vem sofrendo com uma sequência de furtos que compromete a iluminação pública, prejudica quem utiliza a via e gera um custo elevado para o município. A substituição da rede subterrânea por uma estrutura aérea, com cabos de alumínio, é uma medida para dificultar esses furtos, proteger os equipamentos e dar mais agilidade às intervenções de manutenção", afimou o presidente da RioLuz, Rodolpho Maldonado.

Roubos na Linha Vermelha

Além do furto de cabos, a Linha Vermelha também tem sofrido com roubos a motoristas. Recentemente, no último dia 27 de outubro, as autoridades interditaram momentaneamente a via na altura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Segundo a Polícia Militar, agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) foram acionados para checar a ocorrência. No local, os militares encontraram um homem que informou ter tido seu aparelho celular roubado por suspeitos que fugiram a pé para a comunidade do Parque das Missões.

Na ocasião, não houve confronto envolvendo as equipes policiais. Em seguida, o policiamento foi reforçado na localidade. As autoridades não informaram se conseguiram capturar os suspeitos pelo roubo.