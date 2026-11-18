Carlos Alberto de Oliveira foi levado para a 52ª DP (Nova Iguaçu) - Reprodução / Polícia Civil

Carlos Alberto de Oliveira foi levado para a 52ª DP (Nova Iguaçu)Reprodução / Polícia Civil

Publicado 18/11/2026 11:22

A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (17), o suspeito de matar o próprio sobrinho com um tiro na cabeça , após uma discussão envolvendo uma vaga de estacionamento. Carlos Alberto de Oliveira foi encontrado em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

O crime ocorreu no último domingo (15), no bairro Coelho da Rocha, em São João de Meriti, também na Baixada Fluminense. Segundo as investigações, o mecânico Matheus Natividade Stencel, de 30 anos, participava de um almoço em família quando recebeu um alerta do sistema de câmeras de segurança de sua casa, indicando que um de seus tios havia entrado no imóvel.

Ao se dirigir até o local, houve uma discussão entre eles, que se estendeu até a via pública, envolvendo outros familiares. De acordo com o apurado até o momento, o desentendimento aconteceu por causa de uma vaga de estacionamento.

Conforme os relatos de testemunhas, Carlos Alberto sacou uma arma e atirou na nuca do sobrinho. Matheus chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal de São João de Meriti, mas não resistiu aos ferimentos.

Parentes contaram ainda que a companheira e a sogra do mecânico foram atingidas pelo veículo do suspeito durante a fuga. Elas se deslocaram de moto para o local após ouvirem o disparo pelo sistema de câmeras. A Polícia Civil informou que as circunstâncias desses fatos também estão sendo apuradas no inquérito.

"Minha filha estava com a câmera ligada no celular dela vendo tudo. Ela ouviu o disparo. Eu só consegui pegar a moto com ela, fui na rua ao lado e, quando fomos virar, vimos o tio dele fugindo do local", explicou Elizabeth Pereira, sogra da vítima.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) conduziu as apurações e pediu a prisão do suspeito. O plantão judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) determinou seu acautelamento pelo crime de homicídio qualificado.

Após a expedição do mandado de prisão, agentes da especializada e da 52ª DP (Nova Iguaçu) compartilharam informações de inteligência, cruzaram dados e, em diligências coordenadas, conseguiram localizar o paradeiro de Carlos Alberto.

Nesta terça-feira (17), equipes de ambas as delegacias encontraram o suspeito na Avenida Jorge Júlio da Costa dos Santos, em Belford Roxo.



A reportagem ainda não localizou quem faz a defesa de Carlos Alberto O espaço está aberto para eventuais manifestações e esclarecimentos por parte do suspeito.