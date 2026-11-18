Um carro perdeu o controle e invadiu a estação do BRT Morro do Outeiro, próximo ao Terminal Centro Olímpico, na Barra Olímpica, Zona Sudoeste do Rio. O caso aconteceu por volta das 2h desta quarta-feira (18).
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o desespero das ocupantes do carro, que pediram para o homem descer. A passageira disse para a motorista não abrir a janela porque o rapaz, que estava sem camisa e de short preto, poderia assaltá-la. O fato aconteceu no sentido Fundão.
"Que ódio. Não deixa. Não para. Ele não vai descer. Ele quer te assaltar. Não abre o vidro. Não vou parar. Vai ter uma polícia ali na saída da Linha Amarela", afirmou uma das mulheres em meio a xingamentos.
A motorista sugeriu a hipótese do homem querer fugir de alguma situação, pois ele estaria sangrando. "Não é assalto. Ele quer fugir de alguma coisa. Meu carro deve estar cheio de sangue", disse.
Em determinado momento, o rapaz ficou com uma das pernas no para-brisas dianteiro, atrapalhando a visão da motorista, que poderia gerar um acidente. Além disso, um ocupante de um outro veículo gravou o homem sentado no teto, não aparentando estar preocupado com o automóvel em movimento.
Depois de alguns minutos e metros percorridos, o homem desceu e saiu correndo.
Questionada pela reportagem, a Lamsa, concessionária que administra a via, informou que não foi acionada para a ocorrência. A Polícia Militar também informou que o Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) não recebeu chamado para o fato.
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