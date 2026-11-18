Carro é retirado da estação de BRT Morro do Outeiro - Reprodução / X

Carro é retirado da estação de BRT Morro do OuteiroReprodução / X

Publicado 18/11/2026 10:56

Um carro perdeu o controle e invadiu a estação do BRT Morro do Outeiro, próximo ao Terminal Centro Olímpico, na Barra Olímpica , Zona Sudoeste do Rio. O caso aconteceu por volta das 2h desta quarta-feira (18).

O motorista, de 25 anos, apresentou ferimentos leves, segundo o Corpo de Bombeiros. Militares do Quartel da Barra atenderam a ocorrência e encaminharam o homem ao Hospital Municipal Lourenço Jorge.

O veículo atingiu um módulo desativado da estação. Registros nas redes sociais mostram a estrutura do local destruída e a retirada do automóvel.

Devido ao acidente, uma faixa da Avenida Salvador Allende ficou ocupada, conforme o Centro de Operações Rio (COR-Rio). O trecho não ficou com trânsito e a via acabou liberada horas depois.

A Mobi Rio, concessionária que administra o BRT, informou, em comunicado, que o acidente não impactou no serviço do transporte. A reportagem tenta contato com a Polícia Militar para mais detalhes.

Homem percorre metros em cima de carro na Linha Amarela

Um homem subiu e ficou sentado em cima de um carro em movimento , na Linha Amarela, nas proximidades do Shopping Nova América, em Del Castilho, na Zona Norte do Rio, na última segunda-feira (16). Duas mulheres, que estavam dentro do veículo, temeram uma tentativa de assalto e não pararam o automóvel.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o desespero das ocupantes do carro, que pediram para o homem descer. A passageira disse para a motorista não abrir a janela porque o rapaz, que estava sem camisa e de short preto, poderia assaltá-la. O fato aconteceu no sentido Fundão.

"Que ódio. Não deixa. Não para. Ele não vai descer. Ele quer te assaltar. Não abre o vidro. Não vou parar. Vai ter uma polícia ali na saída da Linha Amarela", afirmou uma das mulheres em meio a xingamentos.

A motorista sugeriu a hipótese do homem querer fugir de alguma situação, pois ele estaria sangrando. "Não é assalto. Ele quer fugir de alguma coisa. Meu carro deve estar cheio de sangue", disse.

Em determinado momento, o rapaz ficou com uma das pernas no para-brisas dianteiro, atrapalhando a visão da motorista, que poderia gerar um acidente. Além disso, um ocupante de um outro veículo gravou o homem sentado no teto, não aparentando estar preocupado com o automóvel em movimento.

Depois de alguns minutos e metros percorridos, o homem desceu e saiu correndo.

Questionada pela reportagem, a Lamsa, concessionária que administra a via, informou que não foi acionada para a ocorrência. A Polícia Militar também informou que o Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) não recebeu chamado para o fato.