Candidatos poderão usar nota do Enem para entrar na UerjÉrica Martin/Arquivo O Dia
Para participar, o candidato deverá ter prestado o Enem nas edições 2023, 2024, 2025 ou 2026 e obtido nota mínima de 200 pontos em cada uma das provas objetivas, e 300 pontos na prova de redação.
O resultado deste processo seletivo será válido apenas para entrada no primeiro semestre de 2027. As 125 vagas são divididas entre os cursos: Engenharia de Materiais (Zona Oeste); Engenharia Metalúrgica (Zona Oeste); Geografia (Cabo Frio/Duque de Caxias/São Gonçalo); Letras: Português/Alemão (Rio); Letras: Português/Grego (Rio); Letras: Português/Latim (Rio); Matemática (Duque de Caxias/São Gonçalo); e Tecnologia em Construção Naval (Zona Oeste).
Das vagas disponíveis, 45% são reservadas para os candidatos comprovadamente carentes. Desse número, 20% são destinadas a estudantes negros, indígenas e oriundos de comunidades quilombolas; 20% a estudantes oriundos de ensino médio da rede pública de ensino; e 5% a pessoas com deficiência e filhos de policiais civis, de policiais militares, de policiais penais e de bombeiros militares, mortos ou incapacitados em razão do serviço, sendo aceitos os pertencentes aos quadros de servidores do Estado do Rio de Janeiro.
Também há a reserva de uma vaga em cada curso para candidatos refugiados domiciliados no estado do Rio.
A inscrição custa R$ 55 e deverá ser paga até 1º de dezembro. Os candidatos que solicitaram a isenção da taxa de inscrição poderão conferir o resultado do pedido nesta quarta-feira (18). Aqueles que obtiveram isenção no 1º ou no 2º Exame de Qualificação do Vestibular 2027 e compareceram à prova estão automaticamente isentos do pagamento.
A nota final será calculada com base na pontuação obtida pelo candidato em cada prova do Enem, conforme Boletim de notas que deve ser enviado. A nota de cada prova do exame terá um peso específico de acordo com o curso escolhido.
Marcia Gonçalves, diretora do Departamento de Seleção Acadêmica (Depsea), reitera a importância em atender à demanda por acesso ao ensino superior de qualidade. “Esse processo seletivo configura mais uma oportunidade de ingresso na Uerj, uma instituição de referência, de excelência e com uma série de políticas de assistência estudantil para que o candidato possa permanecer na Universidade”, reforça.
O edital completo e o Sistema do Candidato, por onde as inscrições devem ser feitas, podem ser encontrados no site da Uerj.
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