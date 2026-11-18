Candidatos poderão usar nota do Enem para entrar na Uerj - Érica Martin/Arquivo O Dia

Candidatos poderão usar nota do Enem para entrar na UerjÉrica Martin/Arquivo O Dia

Publicado 18/11/2026 12:02

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) abriu as inscrições, nesta quarta-feira (18), para vagas remanescentes do Vestibular Estadual de 2027 dedicadas aos estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) . Ao todo, serão oferecidas 125 vagas em oito cursos. Os interessados têm até 30 de novembro para participar.