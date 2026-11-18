O encerramento do Projeto +Esporte & Saúde, da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), do Governo do Estado , provocou revolta entre alunos atendidos gratuitamente em diferentes unidades do Rio. Inicialmente, as atividades seriam encerradas nesta quinta-feira (19), mas, após reclamações, a instituição decidiu mantê-las até o fim do ano letivo. Apesar da mudança, a decisão ainda preocupa especialmente idosos e pessoas com deficiência, que veem nas aulas não apenas uma oportunidade de cuidar da saúde física, mas também de preservar a autonomia, a convivência e o bem-estar emocional.

As atividades ocorrem nas unidades de Quintino e Marechal Hermes, na Zona Norte; Santa Cruz, na Zona Oeste; e Barreto, em Niterói, na Região Metropolitana. O DIA esteve na manhã desta quarta-feira (18) na unidade de Marechal Hermes e conversou com dezenas de participantes, que demonstraram preocupação com o fim do projeto. Muitos temiam perder a rotina construída ao longo das aulas e os vínculos criados com professores e colegas.



Emocionada, a aluna Luciana Mendes, de 47 anos, revelou o medo de perder os avanços conquistados com as atividades. Auxiliar de serviços gerais, ela sofreu um acidente e fraturou gravemente o joelho. Com a mobilidade reduzida e enfrentando uma depressão após um período de luto,ela conta que o projeto se tornou um dos principais motivos para sair de casa diariamente.



"Eu faço musculação adaptada, natação e hidro, que é o apropriado pro meu caso. E como o projeto está acabando, eu não vou conseguir ter essa possibilidade mais, e lá fora o custo é alto. Eu vou regredir, infelizmente. Porque através do projeto eu consigo sair de casa. Aqui tem professores que te ajudam bastante, te aconselham, não fazem você desistir, sabe? Eu vou sentir falta, porque eu vou ficar parada dentro de casa e eu vou voltar à estaca zero. Isso pra mim é terrível, eu sendo uma pessoa PcD principalmente. Então, pra quem é PcD, pra quem é idoso, pra quem é mais novo, todos vão sentir falta. É horrível", lamentou.



Luciana ressaltou que não sabe como poderá manter os exercícios sem o atendimento gratuito oferecidos. Ela faz atividades de natação e hidroginástica.

"Para onde que eu vou? Vou fazer o quê? Eu não posso andar na rua porque os outros me atropelam, eu caio, acham que eu tenho que andar rápido. Eu ando devagar, igual um bebê que está aprendendo, esse é o meu caminhar. Aqui eu aprendi a fazer exercícios com as minhas pernas. E agora como eu vou conseguir caminhar? Será que até o final do ano eu vou estar caminhando? Porque a minha ortopedista falou que o meu grau, se eu não estiver fazendo exercício, eu vou parar numa cadeira de rodas. Não tenho condição de ficar numa cadeira de rodas. Aqui é o que vai me ajudar a me locomover", disse.



União

A fisioterapeuta Fabiana Andrade Mendonça, de 49 anos, destacou que as atividades ajudaram a transformar o espaço em um ponto de encontro e apoio para pessoas de diferentes idades.



"Esse lugar estava vazio, então a gente trouxe vida para esse projeto e ele está salvando as nossas vidas, com qualidade. A gente precisa disso para ter saúde mental e também física. Muita gente parou de tomar remédio depressivo, de ansiedade, e melhorou o joelho, colesterol, pressão alta. Pessoas com várias faixas etárias, várias etnias, juntou todo mundo confraternizando e sendo uma grande família. É muito triste porque a gente precisa disso. Isso faz parte da nossa vida", afirmou.

A radialista Orcélia Viana, de 58 anos, ressaltou que, ao longo do tempo, os participantes construíram laços de amizade e compartilharam histórias de superação. Para ela, o projeto tem papel importante na inclusão e na mobilidade dos alunos.



"Foi um choque e impactante saber do encerramento, porque ele atende toda a comunidade, dos bairros aqui em volta, toda a redondeza, atende gente de tudo quanto é idade, de tudo quanto é história. Ele é muito importante para a mobilidade das pessoas, para a inclusão. A gente levou daqui para a vida, as amizades, o convívio. Tem muita história aqui de superação graças a esse projeto. A gente quer saber o que está acontecendo. Vem aí um novo governo, vem aí uma nova gestão. Então a gente quer que o mantenha o projeto e que isso possa ser reavaliado. Que esse fim não aconteça", pediu.



Outra aluna, Glória Ramos, de 62 anos, frequentou a unidade de Marechal Hermes desde antes da criação do projeto. Ela conta que já participava de atividades no local, mas frisa que a iniciativa ampliou o atendimento à comunidade e beneficiou um número maior de pessoas.

"Esse projeto veio para abraçar a comunidade. Eu sou hipertensa, sou diabética, e minhas taxas melhoraram. Esse projeto aqui não pode acabar, porque isso aqui dá saúde para o povo, qualidade de vida. E fora a depressão, que tira os idosos de dentro de casa, a gente vem para cá para se distrair, fazer amizades e conversar. Eu faço três atividades aqui: pilates, musculação e hidro. Só não faço mais porque eu não consigo. É uma tristeza muito grande se esse projeto aqui acabar", afirmou.



Superação



A aposentada Gicelinda de Matos Pires, de 78 anos, contou que chegou ao projeto enquanto enfrentava um tratamento contra o câncer e problemas de mobilidade. Ela reforça o acolhimento dos profissionais e afirma que as atividades foram importantes para sua recuperação.



"Eu sou muito feliz aqui, porque foi aqui que eu me curei de várias coisas. Eu vim com problema de tratamento de câncer, osteoporose e não conseguia andar direito por causa do joelho. Os professores daqui são maravilhosos, todo mundo. É um acolhimento maravilhoso e eu estou muito triste com esse negócio de acabar o projeto. Acabou com a nossa vida, praticamente. Estou muito feliz aqui, porque melhorei de muitas coisas. Espero que eles tenham uma consciência legal e continuem com esse projeto, que é uma coisa maravilhosa", pediu.



Mônica Cristina, de 63 anos, também relatou que encontrou no projeto uma forma de lidar com problemas de saúde. Com diagnóstico de artrose e fibromialgia, ela conta que começou a frequentar o espaço por recomendação médica e passou a participar de diferentes modalidades.



"Esse projeto foi muito bom para mim. Meus irmãos vieram para a escola e eu vim também. Comecei a fazer musculação por determinação médica e entrei para a ioga, para cuidar da saúde mental. E estou impactada! Temos muitos idosos aqui, pessoas que estavam dentro de casa, sem ter com quem conversar, e que agora vêm para cá, fazem amizades e participam das confraternizações. Os funcionários são maravilhosos, só temos professores de ponta, estudados. Então, penso que poderiam repensar essa decisão", disse.



Ela ainda chamou atenção para o custo de atividades físicas fora do projeto e teme que milhares de pessoas fiquem sem acesso a esse tipo de atendimento.



"Somos 12 mil pessoas a serem atingidas, e 12 mil pessoas que vão adoecer cada vez mais, porque não têm condições. Aqui no bairro de Marechal Hermes, uma academia simples custa R$ 400 por mês. Quem ganha um salário mínimo não tem essa condição", afirmou.



Já Sandra Azevedo Vieira, de 70 anos, que frequenta o projeto há um ano, reforçou que a maioria dos alunos superaram dificuldades através das atividades.



"Todos que estão aqui entraram doentes, com problemas, depressão, deprimidos e várias síndromes. Hoje estão todos bem, estão todos felizes. A gente tem uma comunicação muito grande com os professores, e o colégio também nos dá um suporte muito grande. Então, queríamos pedir, por gentileza, às autoridades, que olhem um pouco para nós. Isso aqui é um parque, um lugar muito grande onde prosperamos, aprendemos muito e hoje estamos até competindo, participando de competições. É o que eu peço a vocês”, afirmou.



Acompanhamento e acolhimento



A aluna Andréa Dias, de 58 anos, contou que o anúncio do encerramento foi um choque para os participantes. Ela reforça que o acolhimento dos profissionais aos alunos faz toda a diferença.

"Foi um choque para todos, ficamos apáticos, sem saber o que fazer, preocupados. Aqui existe todo um cuidado. Há verificação da pressão arterial para quem tem acima de determinada idade ou problemas de hipertensão. A atividade só é liberada depois dessa avaliação, com acompanhamento da equipe de enfermagem. É um cuidado que eu, particularmente, não estava acostumada a ter. Os profissionais sempre recebem a gente de braços abertos, com um sorriso. Às vezes, servem até como psicólogos, porque a gente chega um pouco triste, querendo conversar. É uma coisa que realmente precisa ser revista, porque a quantidade de pessoas que esse projeto abraçou é muito grande", acrescentou;

Adriana Vieira, de 54 anos, conheceu o projeto por indicação de outros participantes. Ela disse que o anúncio também afetou emocionalmente os participantes e pede que as autoridades revejam o encerramento.

"Eu cheguei a esse projeto por meio de pessoas que foram beneficiadas aqui, que tiveram AVC, depressão e uma mudança de vida radical. Fui abraçada desde a secretaria, com todo cuidado e um tratamento muito bom. Os professores se dedicam, conhecem a nossa história e as enfermidades que estamos enfrentando. Eles sabem dos problemas no joelho e de outras dificuldades e se empenham para cuidar de nós. Essa notícia causou um impacto muito grande. Hoje mesmo, na aula, tivemos a ausência de algumas pessoas que não estão conseguindo ficar bem por conta disso, porque isso aqui é vida. Não é somente um lugar onde nos reunimos, é vida mesmo", concluiu.

As entrevistas foram realizadas momentos antes da mudança de decisão da Faetec de manter as atividades, garantindo a continuidade do atendimento aos alunos.

O que diz a Faetec?

Inicialmente, a Faetec havia informado que as aulas e atividades esportivas continuariam sendo oferecidas aos alunos nos mesmos locais onde o Projeto +Esporte & Saúde era realizado, por meio dos Centros de Educação Física e Esportes (CEFEs) da Fundação.

"As atividades já integravam a oferta regular da instituição à comunidade antes da criação do projeto e terão continuidade, portanto, mesmo com o encerramento da iniciativa. O Projeto +Esporte & Saúde foi concebido como uma pesquisa, com prazo determinado de execução, cujo objetivo era investigar os impactos da prática esportiva na saúde física e na qualidade de vida dos participantes", afirmou em primeiro momento.

No entanto, por volta das 13h, a instituição informou que as atividades serão mantidas até o encerramento do ano letivo de 2026.

"A decisão considera as manifestações recebidas de gestores de unidades, a proximidade do encerramento ordinário do projeto e o impacto da interrupção sobre os alunos atendidos (...) A Faetec instaurará, em autos próprios, procedimento para apurar as irregularidades que motivaram a interrupção anterior e responsabilizar os envolvidos, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Adotará também as providências para recompor e ampliar o corpo docente dos CEFEs, observada a legislação aplicável, com vistas à reincorporação das atividades à rede de ensino da Faetec".

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