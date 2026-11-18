Fiscalização da Subprefeitura do Centro terminou com caso na 5ª DP - Divulgação/ Subprefeitura do Centro

Fiscalização da Subprefeitura do Centro terminou com caso na 5ª DPDivulgação/ Subprefeitura do Centro

Publicado 18/11/2026 14:30 | Atualizado 18/11/2026 15:07

Um homem foi levado à delegacia nesta quarta-feira (18) por desacatar servidores da Subprefeitura do Centro durante uma fiscalização de trânsito. O caso ocorreu em frente à sede do órgão, na Rua da Constituição, após agentes flagrarem um caminhão estacionado irregularmente e sem placa.

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Na abordagem, o motorista não apresentou a documentação do veículo, e o ajudante é suspeito de desacatar os servidores.



Diante da situação, foram acionados agentes da Guarda Municipal, da CET-Rio e do programa Segurança Presente. Os envolvidos foram encaminhados à 5ª DP (Mem de Sá), onde a ocorrência foi registrada.

Na abordagem, o motorista não apresentou a documentação do veículo, e o ajudante é suspeito de desacatar os servidores.Diante da situação, foram acionados agentes da Guarda Municipal, da CET-Rio e do programa Segurança Presente. Os envolvidos foram encaminhados à 5ª DP (Mem de Sá), onde a ocorrência foi registrada.

A reportagem de O DIA não localizou a defesa do homem. O espaço segue aberto para manifestação.

Carro perde o controle e invade estação de BRT

Um carro perdeu o controle e invadiu a estação do BRT Morro do Outeiro, próximo ao Terminal Centro Olímpico, na Barra Olímpica, Zona Sudoeste do Rio. O caso aconteceu por volta das 2h desta quarta-feira (18).

O motorista, de 25 anos, apresentou ferimentos leves, segundo o Corpo de Bombeiros. Militares do Quartel da Barra atenderam a ocorrência e encaminharam o homem ao Hospital Municipal Lourenço Jorge.

O veículo atingiu um módulo desativado da estação. Registros nas redes sociais mostram a estrutura do local destruída e a retirada do automóvel.



Devido ao acidente, uma faixa da Avenida Salvador Allende ficou ocupada, conforme o Centro de Operações Rio (COR-Rio). O trecho não ficou com trânsito e a via acabou liberada horas depois.



A Mobi Rio, concessionária que administra o BRT, informou, em comunicado, que o acidente não impactou no serviço do transporte. A reportagem tenta contato com a Polícia Militar para mais detalhes.

Homem percorre metros em cima de carro na Linha Amarela



Um homem subiu e ficou sentado em cima de um carro em movimento, na Linha Amarela, nas proximidades do Shopping Nova América, em Del Castilho, na Zona Norte do Rio, na última segunda-feira (16). Duas mulheres, que estavam dentro do veículo, temeram uma tentativa de assalto e não pararam o automóvel.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o desespero das ocupantes do carro, que pediram para o homem descer. A passageira disse para a motorista não abrir a janela porque o rapaz, que estava sem camisa e de short preto, poderia assaltá-la. O fato aconteceu no sentido Fundão.



"Que ódio. Não deixa. Não para. Ele não vai descer. Ele quer te assaltar. Não abre o vidro. Não vou parar. Vai ter uma polícia ali na saída da Linha Amarela", afirmou uma das mulheres em meio a xingamentos.