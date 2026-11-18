Caso foi registrado na 27ª DP (Vicente de Carvalho) - Divulgação/Polícia Civil

Caso foi registrado na 27ª DP (Vicente de Carvalho)Divulgação/Polícia Civil

Publicado 18/11/2026 14:40

Dois homens foram presos e um adolescente apreendido na noite de terça-feira (17), em Campo Grande, na Zona Oeste , durante uma ação da Polícia Civil que impediu um possível assalto a uma farmácia. O grupo foi interceptado por agentes da 27ª DP (Vicente de Carvalho), que encontraram simulacros de armas de fogo e placas veiculares adulteradas no carro utilizado pelos suspeitos.





A ação ocorreu após um trabalho de inteligência e monitoramento da delegacia, que investiga uma série de roubos a estabelecimentos farmacêuticos na região. Segundo a Polícia Civil, os agentes identificaram que o grupo planejava um novo ataque e passaram a acompanhar o veículo usado pelos envolvidos.



O carro foi localizado estacionado a cerca de 20 metros da farmácia que seria alvo do assalto, na esquina da Estrada do Campinho com a Estrada de Inhoaíba. No momento da abordagem, um dos suspeitos saiu do automóvel carregando um simulacro de arma de fogo. Um policial efetuou disparos, e o homem fugiu a pé, deixando a réplica para trás. Ele foi localizado e detido nas proximidades.



O segundo adulto, que estava no banco do motorista, também tentou escapar, mas acabou preso. O adolescente ocupava o banco traseiro do veículo.



Durante a revista, os policiais apreenderam dois simulacros de arma de fogo e duas placas de carro. Após consulta, os agentes constataram que o automóvel tinha registro de roubo e circulava com placas diferentes das originais.



Os dois homens foram autuados por associação criminosa qualificada pela participação de adolescente, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e corrupção de menores. O adolescente foi apreendido por atos infracionais análogos aos crimes atribuídos aos adultos.



A Polícia Civil não divulgou a identidade dos envolvidos nem informou se houve feridos durante a abordagem. A investigação sobre os roubos a farmácias na região continua sob responsabilidade da 27ª DP. LEIA MAIS: Ex-jogadora da Seleção é presa por suspeita de lavagem de dinheiro A ação ocorreu após um trabalho de inteligência e monitoramento da delegacia, que investiga uma série de roubos a estabelecimentos farmacêuticos na região. Segundo a Polícia Civil, os agentes identificaram que o grupo planejava um novo ataque e passaram a acompanhar o veículo usado pelos envolvidos.O carro foi localizado estacionado a cerca de 20 metros da farmácia que seria alvo do assalto, na esquina da Estrada do Campinho com a Estrada de Inhoaíba. No momento da abordagem, um dos suspeitos saiu do automóvel carregando um simulacro de arma de fogo. Um policial efetuou disparos, e o homem fugiu a pé, deixando a réplica para trás. Ele foi localizado e detido nas proximidades.O segundo adulto, que estava no banco do motorista, também tentou escapar, mas acabou preso. O adolescente ocupava o banco traseiro do veículo.Durante a revista, os policiais apreenderam dois simulacros de arma de fogo e duas placas de carro. Após consulta, os agentes constataram que o automóvel tinha registro de roubo e circulava com placas diferentes das originais.Os dois homens foram autuados por associação criminosa qualificada pela participação de adolescente, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e corrupção de menores. O adolescente foi apreendido por atos infracionais análogos aos crimes atribuídos aos adultos.A Polícia Civil não divulgou a identidade dos envolvidos nem informou se houve feridos durante a abordagem. A investigação sobre os roubos a farmácias na região continua sob responsabilidade da 27ª DP.

Carro perde o controle e invade estação de BRT na Barra Olímpica

Um carro perdeu o controle e invadiu a estação do BRT Morro do Outeiro, próximo ao Terminal Centro Olímpico, na Barra Olímpica, Zona Sudoeste do Rio. O caso aconteceu por volta das 2h desta quarta-feira (18).

O motorista, de 25 anos, apresentou ferimentos leves, segundo o Corpo de Bombeiros. Militares do Quartel da Barra atenderam a ocorrência e encaminharam o homem ao Hospital Municipal Lourenço Jorge.

O veículo atingiu um módulo desativado da estação. Registros nas redes sociais mostram a estrutura do local destruída e a retirada do automóvel.

Devido ao acidente, uma faixa da Avenida Salvador Allende ficou ocupada, conforme o Centro de Operações Rio (COR-Rio). O trecho não ficou com trânsito e a via acabou liberada horas depois.

A Mobi Rio, concessionária que administra o BRT, informou, em comunicado, que o acidente não impactou no serviço do transporte. A reportagem tenta contato com a Polícia Militar para mais detalhes.