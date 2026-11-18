Caso foi registrado na 27ª DP (Vicente de Carvalho)Divulgação/Polícia Civil
A ação ocorreu após um trabalho de inteligência e monitoramento da delegacia, que investiga uma série de roubos a estabelecimentos farmacêuticos na região. Segundo a Polícia Civil, os agentes identificaram que o grupo planejava um novo ataque e passaram a acompanhar o veículo usado pelos envolvidos.
O carro foi localizado estacionado a cerca de 20 metros da farmácia que seria alvo do assalto, na esquina da Estrada do Campinho com a Estrada de Inhoaíba. No momento da abordagem, um dos suspeitos saiu do automóvel carregando um simulacro de arma de fogo. Um policial efetuou disparos, e o homem fugiu a pé, deixando a réplica para trás. Ele foi localizado e detido nas proximidades.
O segundo adulto, que estava no banco do motorista, também tentou escapar, mas acabou preso. O adolescente ocupava o banco traseiro do veículo.
Durante a revista, os policiais apreenderam dois simulacros de arma de fogo e duas placas de carro. Após consulta, os agentes constataram que o automóvel tinha registro de roubo e circulava com placas diferentes das originais.
Os dois homens foram autuados por associação criminosa qualificada pela participação de adolescente, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e corrupção de menores. O adolescente foi apreendido por atos infracionais análogos aos crimes atribuídos aos adultos.
A Polícia Civil não divulgou a identidade dos envolvidos nem informou se houve feridos durante a abordagem. A investigação sobre os roubos a farmácias na região continua sob responsabilidade da 27ª DP.
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