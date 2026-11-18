Familiares de Josenildo Amarante Coelho frustrados por causa da transferência de presídio sem aviso - Carlos Elias Junior/Agência O Dia

Familiares de Josenildo Amarante Coelho frustrados por causa da transferência de presídio sem avisoCarlos Elias Junior/Agência O Dia

Publicado 18/11/2026 15:39 | Atualizado 18/11/2026 18:17

O contrarregra Josenildo Amarante Pereira , de 56 anos, conhecido como Magrão, detido com materiais cenográficos que seriam usados em produções audiovisuais, foi transferido de presídio nesta quarta-feira (18). A transferência foi de desencontro com o que determinava a Justiça do Rio, que havia solicitado a soltura dele . Segundo o advogado do trabalhador, Marcos Vinicius Sola, o alvará ainda não havia chegado à unidade prisional no horário previsto.

Atualização: às 17h57, o contrarregra foi solto e vai responder pelo processo em liberdade.

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"O alvará de soltura foi assinado pelo desembargador, mas não foi enviado ao presídio porque ainda passava por uma verificação para saber se havia algum mandado de prisão que impedisse a saída. Ele é réu primário, e não havia nenhum impedimento", explicou a defesa. Josenildo chegou a ser informado pelo próprio advogado, ainda na unidade prisional, de que seria liberado na quarta-feira.



O contrarregra estava desde sexta-feira (13) no Presídio José Frederico Marques e foi transferido nesta quarta-feira para outra unidade, em Japeri. A mudança também foi criticada pela defesa.



"Estávamos aqui desde cedo e informamos que tínhamos o alvará de soltura. Mesmo assim, ele foi transferido para uma unidade em Japeri, uma das mais insalubres do estado. É uma vergonha uma pessoa inocente ser submetida a tamanho constrangimento. Um trabalhador da cultura encarcerado e conduzido para um dos presídios mais insalubres do Rio. Isso vai ficar marcado na vida dele", afirmou o advogado.



Marcos Vinicius também questionou a atuação policial e a decisão da audiência de custódia, que manteve a prisão do contrarregra. "Houve uma sequência de erros, começando pela diligência policial. O policial não poderia entrar na casa dele sem mandado. Depois, houve um erro do juízo de custódia, que manteve a prisão com base na gravidade abstrata do caso. Como uma juíza mantém a prisão de uma pessoa em uma situação como essa, após uma entrada na residência sem mandado de busca?", disse. Leia abaixo a nota na íntegra da defesa de Josenildo Pereira.



O sentimento de frustração atingiu toda a família do contrarregra, que aguardava em frente ao Presídio José Frederico Marques pela liberação dele. "O alvará de soltura foi assinado pelo desembargador, mas não foi enviado ao presídio porque ainda passava por uma verificação para saber se havia algum mandado de prisão que impedisse a saída. Ele é réu primário, e não havia nenhum impedimento", explicou a defesa. Josenildo chegou a ser informado pelo próprio advogado, ainda na unidade prisional, de que seria liberado na quarta-feira.O contrarregra estava desde sexta-feira (13) no Presídio José Frederico Marques e foi transferido nesta quarta-feira para outra unidade, em Japeri. A mudança também foi criticada pela defesa."Estávamos aqui desde cedo e informamos que tínhamos o alvará de soltura. Mesmo assim, ele foi transferido para uma unidade em Japeri, uma das mais insalubres do estado. É uma vergonha uma pessoa inocente ser submetida a tamanho constrangimento. Um trabalhador da cultura encarcerado e conduzido para um dos presídios mais insalubres do Rio. Isso vai ficar marcado na vida dele", afirmou o advogado.Marcos Vinicius também questionou a atuação policial e a decisão da audiência de custódia, que manteve a prisão do contrarregra. "Houve uma sequência de erros, começando pela diligência policial. O policial não poderia entrar na casa dele sem mandado. Depois, houve um erro do juízo de custódia, que manteve a prisão com base na gravidade abstrata do caso. Como uma juíza mantém a prisão de uma pessoa em uma situação como essa, após uma entrada na residência sem mandado de busca?", disse. Leia abaixo a nota na íntegra da defesa de Josenildo Pereira.O sentimento de frustração atingiu toda a família do contrarregra, que aguardava em frente ao Presídio José Frederico Marques pela liberação dele.

Segundo o Tribunal de Justiça do Rio, o habeas corpus foi concedido na terça-feira (17), pela 6ª Câmara Criminal, juntamente com a expedição do alvará de soltura. No entanto, a transferência de presos entre unidades prisionais é competência da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seppen).

O que diz a Seppen

A Seppen informou que Josenildo saiu do sistema prisional nesta quarta-feira (18), conforme decisão judicial. "A transferência do Presídio José Frederico Marques, em Benfica, para a Cadeia Pública Cotrim Neto, em Japeri, já estava programada e ocorreu antes da notificação oficial do alvará de soltura. Vale reforçar que independente da unidade de custódia, o rito para soltura é o mesmo e não compromete o cumprimento da ordem judicial", esclareceu a secretaria.

Irmã lembra do momento da prisão

Jaqueline Pereira Coelho, irmã de Josenildo, contou que presenciou a abordagem policial na casa do contrarregra. Segundo ela, ao questionar os agentes sobre o que estava acontecendo, explicou que o irmão trabalhava com cenografia havia décadas e que os materiais encontrados no imóvel eram usados profissionalmente.



"Quando terminamos de conversar, meu irmão saiu de lá algemado. Eu perguntei o que estava acontecendo, e ele respondeu que estava sendo preso. Ele trabalha com cenografia desde os 17 anos, e sabíamos que todo aquele material era de trabalho. Inclusive, ele foi algemado com uma algema cenográfica que também era dele", disse.



De acordo com Jaqueline, a família ficou surpresa com a prisão e precisou acionar profissionais do audiovisual para conseguir informações sobre o caso e assistência jurídica. Ela contou que o irmão tinha um trabalho previsto para começar justamente no dia da abordagem.



"Foi tudo muito rápido. A gente ficou sem entender nada, porque o material dele era todo cenográfico. Ele é trabalhador, nunca fez nada de errado", afirmou.







Nota da defesa