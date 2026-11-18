Familiares de Josenildo Amarante Coelho frustrados por causa da transferência de presídio sem avisoCarlos Elias Junior/Agência O Dia
"O alvará de soltura foi assinado pelo desembargador, mas não foi enviado ao presídio porque ainda passava por uma verificação para saber se havia algum mandado de prisão que impedisse a saída. Ele é réu primário, e não havia nenhum impedimento", explicou a defesa. Josenildo chegou a ser informado pelo próprio advogado, ainda na unidade prisional, de que seria liberado na quarta-feira.
O contrarregra estava desde sexta-feira (13) no Presídio José Frederico Marques e foi transferido nesta quarta-feira para outra unidade, em Japeri. A mudança também foi criticada pela defesa.
"Estávamos aqui desde cedo e informamos que tínhamos o alvará de soltura. Mesmo assim, ele foi transferido para uma unidade em Japeri, uma das mais insalubres do estado. É uma vergonha uma pessoa inocente ser submetida a tamanho constrangimento. Um trabalhador da cultura encarcerado e conduzido para um dos presídios mais insalubres do Rio. Isso vai ficar marcado na vida dele", afirmou o advogado.
Marcos Vinicius também questionou a atuação policial e a decisão da audiência de custódia, que manteve a prisão do contrarregra. "Houve uma sequência de erros, começando pela diligência policial. O policial não poderia entrar na casa dele sem mandado. Depois, houve um erro do juízo de custódia, que manteve a prisão com base na gravidade abstrata do caso. Como uma juíza mantém a prisão de uma pessoa em uma situação como essa, após uma entrada na residência sem mandado de busca?", disse. Leia abaixo a nota na íntegra da defesa de Josenildo Pereira.
O sentimento de frustração atingiu toda a família do contrarregra, que aguardava em frente ao Presídio José Frederico Marques pela liberação dele.
O que diz a Seppen
Irmã lembra do momento da prisão
"Quando terminamos de conversar, meu irmão saiu de lá algemado. Eu perguntei o que estava acontecendo, e ele respondeu que estava sendo preso. Ele trabalha com cenografia desde os 17 anos, e sabíamos que todo aquele material era de trabalho. Inclusive, ele foi algemado com uma algema cenográfica que também era dele", disse.
De acordo com Jaqueline, a família ficou surpresa com a prisão e precisou acionar profissionais do audiovisual para conseguir informações sobre o caso e assistência jurídica. Ela contou que o irmão tinha um trabalho previsto para começar justamente no dia da abordagem.
"Foi tudo muito rápido. A gente ficou sem entender nada, porque o material dele era todo cenográfico. Ele é trabalhador, nunca fez nada de errado", afirmou.
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