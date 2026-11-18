Cidade do Rio já registrou 297 casos de mpox no anoDivulgação / OMS
O desabastecimento ocorre em meio ao avanço dos diagnósticos na capital. Segundo o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Prado, os números recentes superaram as projeções das autoridades sanitárias. Entre setembro e novembro, o Observatório Epidemiológico do Rio confirmou 205 infecções.
No acumulado do ano, a cidade soma 297 casos. Em todo o estado, o total chega a 396 notificações em 2026, conforme levantamento do Centro de Inteligência em Saúde, vinculado à pasta estadual.
Apesar da curva ascendente, o cenário atual permanece distante do vivido em 2022, quando o município enfrentou uma emergência sanitária. Naquele ano, foram contabilizados 840 diagnósticos positivos apenas entre julho e setembro.
O aumento das ocorrências, contudo, mantém o poder público em alerta. Na última sexta-feira (13), o Brasil confirmou a primeira morte por mpox em 2026. A vítima estava internada no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, no Rio, e tinha uma condição que comprometia o sistema imunológico.
Quais são os sintomas da mpox?
As feridas iniciam como manchas avermelhadas e evoluem para bolhas e crostas. Geralmente dolorosas, elas representam uma das principais vias de contágio.
Outros sinais incluem febre, dor de cabeça, dores musculares, fadiga e inchaço dos linfonodos conhecidos popularmente como gânglios no pescoço, nas axilas e na virilha.
A quantidade e a distribuição dessas marcas variam em cada paciente. Embora sejam frequentes no rosto, nas mãos e nos pés, também surgem em outras partes do corpo, inclusive nos órgãos genitais.
Como evitar a transmissão?
O secretário Rodrigo Prado ressalta que o contágio não se restringe às relações sexuais. Mesmo sem ser classificada como uma infecção sexualmente transmissível, a mpox passa de uma pessoa para outra durante contatos íntimos, incluindo beijos e abraços.
Entre as principais medidas preventivas estão:
- Interromper relações sexuais e outros contatos íntimos diante de sinais suspeitos, até passar por avaliação médica
- Não compartilhar toalhas, roupas de cama, vestimentas ou outros itens pessoais;
- Procurar atendimento médico ao notar erupções suspeitas, sobretudo nas regiões genital, anal e oral, mesmo na ausência de febre ou gânglios inchados
Na maioria dos quadros, a evolução é leve ou moderada. O acompanhamento clínico busca controlar os sintomas, evitar complicações e reduzir possíveis sequelas.
Quem pode receber a vacina contra mpox?
A ampliação do público-alvo dependerá do envio de novos lotes pelo Ministério da Saúde.
Enquanto o abastecimento não é normalizado, moradores com sintomas suspeitos devem consultar o mapa disponibilizado pela Prefeitura do Rio para localizar unidades de atendimento na rede municipal.
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