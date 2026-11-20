Monumento a Zumbi dos Palmares fica na Avenida Presidente Vargas - Divulgação / Seconserva

Monumento a Zumbi dos Palmares fica na Avenida Presidente VargasDivulgação / Seconserva

Publicado 20/11/2026 07:00

O Monumento a Zumbi dos Palmares, localizado na Avenida Presidente Vargas, altura da Praça General Pedra, Centro do Rio , completou 40 anos de fundação neste ano. Fundada em 9 de novembro de 1986, a escultura representa a memória de um dos principais líderes do Quilombo dos Palmares, comunidade de pessoas escravizadas fugitivas em Alagoas e Pernambuco entre os séculos 16 e 17 e considerada, até hoje, o principal símbolo da luta contra a escravidão e o racismo no Brasil.

A importância da preservação da memória de Zumbi e do Quilombo dos Palmares é reforçada em meio ao feriado da Consciência Negra, celebrado nesta sexta-feira (20), que marca a data da morte do líder, vítima de uma emboscada de tropas a serviço da Coroa Portuguesa em 20 de novembro de 1695. Ao O DIA, historiadores detalharam a história do monumento e o significado da figura de Zumbi na luta contra o racismo.

História do monumento

O professor da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense (FEBF/Uerj), Luís Cláudio de Oliveira, fez parte da elaboração do Monumento Zumbi dos Palmares. Segundo o docente, nos anos 1980, lideranças do movimento sociais já tinham a ideia de transferir a memória da história da resistência negra do dia 13 de maio, data da abolição da escravatura, para uma data mais representativa.

"1986 era o último ano cheio do governo Brizola. Era a véspera da implantação da Assembleia Constituinte. Tínhamos eleito a Benedita da Silva, que despontava como uma grande liderança. Quando eu comecei a frequentar o Instituto de Pesquisas das Culturas Negras (IPCN) e o Grupo de Trabalhos André Rebouças quando fui para a UFF, já se falava da ideia de ter um memorial e se deslocar dessa ideia de ter o 13 de maio como memória do fim da escravatura imposto pela monarquia. Transformar o foco da história da abolição concedida para uma outra história da resistência negra, que era representada pelo heroísmo, o papel fundamental do Zumbi, essa figura imensamente importante para a história do Brasil", disse.

"Eu me lembro que se falava muito do grupo Palmares lá do Rio Grande do Sul que defendia essa ideia a partir no início dos anos 1970. Isso foi incorporando em todas as instituições. A tração para isso é o governo Brizola no Rio de Janeiro. Foi muito importante o papel do Brizola e do Darcy. Eles acolheram a força que veio no mandato do [deputado federal] Abdias do Nascimento."

Em 1986, quando concluía sua graduação na Universidade Federal Fluminense (UFF), Luís Cláudio passou a ter contato com o hoje ativista Ivanir dos Santos e o sociólogo Jorge Barros. Neste momento, em que Ivanir articulava sua candidatura a deputado estadual, o docente se envolveu nas articulações para a construção do monumento.

"Esse era um período que eu estava concluindo a graduação da UFF, então eu me envolvia menos do que eu gostaria nas reuniões entre a militância e o gabinete do Darcy Ribeiro, que na época era secretário Estadual de Ciência e Cultura. Eu opinava nessas reuniões. De alguma forma, eu procurava anotar as discussões, mas eu era uma pessoa que tinha pouco peso político. Lá, estavam as grandes lideranças", disse o professor, lembrando de nomes marcantes que integraram os debates, como o deputado federal Abdias do Nascimento e o deputado estadual Zé Miguel, ambos do PDT, além dos intelectuais Carlos Alberto Medeiros e Lélia Gonzalez.

Luís Cláudio ainda destacou a importância do Monumento Zumbi dos Palmares como uma forma de demarcar a importância do líder para a história do Brasil. " Os nossos antepassados resistiram ativamente à escravidão por várias maneiras. Talvez a principal, pela historiografia, era os quilombos. Mas havia muitas revoltas acontecendo pelo Brasil todo. A resistência inclui desde a criação de confrarias às práticas de sabotagem e até mesmo suicídios. Zumbi dos Palmares simboliza essa luta coletiva pela liberdade, autonomia, dignidade do povo negro afrodiaspórico. Divulgar o papel heroico do Zumbi dos Palmares, até hoje, ajuda a desmistificar até hoje que aquilo que foi considerado uma liberdade jurídica teria sido uma concessão das elites", argumentou.

Por não existir um registro fiel do rosto de Zumbi dos Palmares, o monumento utiliza como base uma peça de bronze que representa um rei do Benim, do século 12.

A estátua frequentemente é alvo de vandalismo, apesar da Secretaria Municipal de Conservação (Seconserva) ainda não ter registrado ataques em 2026. O tema é considerado sensível pelo professor. "O vandalismo praticado contra o Monumento Zumbi dos Palmares é o reflexo da rejeição de parte significativa da sociedade brasileira à luta empreendida por uma liberdade que vai além da soltura do tronco, dos instrumentos de tortura, além do 13 de maio", destacou.

A Seconserva informou, em nota, que neste ano, realizou a renovação da pintura do pedestal, que apresentava desgaste natural causado pela ação do tempo.

História de Zumbi dos Palmares

O Quilombo dos Palmares existiu por aproximadamente 100 anos. A comunidade começou entre os anos de 1590 e 1595 e durou até 1695, onde hoje fica a Serra da Barriga, em Alagoas, próximo à fronteira com Pernambuco. Segundo o professor do Departamento de História da FEBF/Uerj, Nielson Bezerra, o quilombo era uma recriação dos reinos centro-africanos no Brasil e Zumbi exerceu uma importância essencial no quilombo.

"O Zumbi era uma liderança do Quilombo dos Palmares, mas não no sentido europeu da ideia de rei ou liderança, e sim no sentido centro-africano. Palmares, conforme a historiografia, era uma 'pequena Angola', uma representação dos reinos centro-africanos aqui no Brasil. Obviamente, com todas as questões diaspóricas que aparecem ali, porque não era uma restauração, mas uma recriação. Tem as referências centro-africanas, mas tem, também, características dos processos diaspóricos, ou seja, dos contatos com os europeus e os indígenas dos territórios entre Alagoas e Pernambuco, onde está o centro territorial do que era o Quilombo dos Palmares", disse.

Zumbi não foi o único rei de Palmares, mas é o símbolo da comunidade pela sua postura de não ter se entregado e escolher lutar e resistir em vez de fazer acordos, conforme aponta Nielson.

"Hoje em dia, a historiografia discute muito isso porque fazer acordo e negociar também são modos de resistir, lutar contra a escravidão. Mas nos anos 1960, 1970, quando o Brasil vive uma forte ditadura militar, em que a voz daqueles que lutavam pela democracia era calada pela violência, era muito oportuno olhar para uma liderança africana que não negociava, mas lutava, porque naquele momento, a luta talvez fosse a única ou a principal possibilidade de resistência."

O professor ainda destaca que o Brasil é o país com maior quantidade de pessoas negras fora da África, o que demonstra a importância do Quilombo dos Palmares e do feriado de 20 de novembro. "As desigualdades sociais e econômicas no Brasil são profundamente marcadas pelas diferenças raciais, sobretudo pelo nosso passado escravista. Logo, o 20 de novembro é uma data importante para rememorar a luta contra a escravidão e reatualizar a luta contra o racismo", aponta.

"Também é no 20 de novembro um momento de celebrar as conquistas da população negra, celebrar as ancestralidades africanas que sustentam a população negra e mostrar para o Brasil que sua grande maioria demográfica e principais referências culturais são de origem africana. Portanto, o Brasil é devedor, do ponto de vista político e econômico, dessa população, que precisa de reconhecimento. O 20 de novembro é isso. É um feriado que se propõe a refletir, chamar a atenção da luta contra o racismo sem esquecer o passado escravista, mas é um grande momento de celebrar as ancestralidades e a cultura afrobrasileira."