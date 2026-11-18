A Linha Amarela projeta mais de 500 mil veículos passando no feriadão - Divulgação/Lamsa

A Linha Amarela projeta mais de 500 mil veículos passando no feriadãoDivulgação/Lamsa

Publicado 18/11/2026 15:53 | Atualizado 18/11/2026 16:01

A Linha Amarela deve receber aproximadamente 500 mil veículos entre quinta-feira (19) e domingo (22), durante o feriado prolongado da Consciência Negra . Para atender ao aumento do fluxo, a concessionária Lamsa contará com até 50 colaboradores por turno, que poderão reforçar a operação nas cabines de pedágio, principalmente nos horários de maior movimento.





A previsão é de tráfego intenso na quinta-feira, véspera do feriado, entre 7h e 19h. Na sexta-feira (20) e no sábado (21), a movimentação deve ser moderada, das 10h às 19h. Já no domingo, a expectativa é de maior circulação entre 11h e 19h, período de retorno de parte dos motoristas.



Além da operação especial, a concessionária realiza serviços de manutenção e conservação em diferentes trechos da via, nos sentidos Fundão e Barra da Tijuca. A programação inclui recuperação do pavimento, limpeza e varrição mecanizada, desobstrução de sistemas de drenagem e intervenções em viadutos.



Na quinta-feira, das 22h às 4h, haverá recapeamento asfáltico na alça de acesso da Rua Ezequiel, na Cidade de Deus, sentido Fundão. Durante o serviço, o acesso será interditado pontualmente, com desvio pela Avenida Ayrton Senna e rota alternativa sinalizada.



LEIA MAIS: Estoque de vacina contra mpox acaba no Rio em meio à alta de casos A previsão é de tráfego intenso na quinta-feira, véspera do feriado, entre 7h e 19h. Na sexta-feira (20) e no sábado (21), a movimentação deve ser moderada, das 10h às 19h. Já no domingo, a expectativa é de maior circulação entre 11h e 19h, período de retorno de parte dos motoristas.Além da operação especial, a concessionária realiza serviços de manutenção e conservação em diferentes trechos da via, nos sentidos Fundão e Barra da Tijuca. A programação inclui recuperação do pavimento, limpeza e varrição mecanizada, desobstrução de sistemas de drenagem e intervenções em viadutos.Na quinta-feira, das 22h às 4h, haverá recapeamento asfáltico na alça de acesso da Rua Ezequiel, na Cidade de Deus, sentido Fundão. Durante o serviço, o acesso será interditado pontualmente, com desvio pela Avenida Ayrton Senna e rota alternativa sinalizada.

Movimento nas demais rodovias

A movimentação também será intensa em outras vias do estado. A Ponte Rio-Niterói deve receber cerca de 709 mil veículos entre quinta e segunda-feira, segundo estimativa da Ecovias Ponte. Desse total, 367 mil devem seguir em direção a Niterói e 342 mil no sentido Rio. A quinta-feira e a segunda-feira devem registrar os maiores volumes, com aproximadamente 157 mil e 157,5 mil passagens, respectivamente.



Na BR-101, entre Niterói e Campos dos Goytacazes, a Arteris Fluminense prevê a circulação de 444.849 veículos no mesmo período. Os horários de maior movimento devem ocorrer na quinta-feira, das 5h às 21h, e na sexta, das 6h às 19h. No retorno, a concessionária espera fluxo intenso no domingo, das 8h às 22h, e na segunda, das 5h às 19h.



A Transolímpica, na Zona Oeste, deve receber 358.230 veículos entre quinta e segunda-feira, de acordo com a ViaRio. A previsão é de maior movimento na quinta, com 92.910 veículos, e na segunda, quando são esperados 79.871. A concessionária manterá monitoramento 24 horas e contará com reforço do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), que fará fiscalização de excesso de velocidade e uso de celular ao volante.



Antes do feriado, a via também recebe serviços de conservação e modernização, como a instalação de dois painéis de mensagens variáveis no túnel, reparos em dispositivos de segurança, manutenção dos sistemas de monitoramento, varrição e limpeza de ralos. Os trabalhos ocorrem principalmente à noite e na madrugada.



Para quem pretende viajar em direção à Região dos Lagos, a ViaLagos estima que 138 mil veículos circulem pela RJ-124 entre quinta e segunda-feira. A saída deve concentrar maior movimento na quinta, com 30.021 veículos, e na sexta, com 31.983. No retorno, o domingo deve registrar o maior volume, com previsão de 34.401 veículos.





Cuidados antes de viajar



As concessionárias recomendam que os motoristas façam uma revisão preventiva nos veículos, verificando pneus, freios, iluminação, limpadores de para-brisa e níveis de óleo e água. Durante o percurso, é importante respeitar os limites de velocidade, manter distância segura dos demais veículos e utilizar o cinto de segurança em todos os assentos.



O uso do celular ao volante e as ultrapassagens em locais proibidos devem ser evitados. Motociclistas também devem utilizar capacete e equipamentos de proteção, manter distância dos demais veículos e redobrar a atenção aos pontos cegos.



Na Linha Amarela, os motoristas podem acompanhar as orientações da concessionária durante o trajeto. Na Ponte Rio-Niterói, o atendimento de emergência funciona pelo telefone 0800 777 6683. Na BR-101, o contato da Arteris Fluminense é 0800 282 0101, com atendimento também pelo WhatsApp (16) 3969-8491. Na Transolímpica, o telefone de emergência da ViaRio é 0800 084 2746.