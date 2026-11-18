Movimentação na rodoviária no feriado de 12 de outubro - Reginaldo Pimenta/Arquivo O Dia

Movimentação na rodoviária no feriado de 12 de outubroReginaldo Pimenta/Arquivo O Dia

Publicado 18/11/2026 16:42 | Atualizado 18/11/2026 16:45

Mais de 195 mil passageiros devem passar pela Rodoviária do Rio entre quinta-feira (19) e segunda-feira (23), durante o feriado prolongado da Consciência Negra. A estimativa da administração do terminal é de que 195.300 viajantes embarquem ou desembarquem no período. Para atender à demanda, as empresas de transporte disponibilizarão 6.460 ônibus, incluindo 986 veículos extras.





O maior movimento de saída da capital está previsto para quinta-feira (19), quando cerca de 24.700 passageiros devem embarcar no terminal. Já a sexta-feira (20), feriado nacional, deve concentrar o maior volume de chegadas ao Rio, com quase 27 mil desembarques.



Ao todo, a rodoviária opera mais de 240 linhas de ônibus, que atendem a diferentes destinos. A expectativa de aumento no fluxo exige atenção dos passageiros, principalmente em relação ao horário de chegada ao terminal e à documentação necessária para o embarque.



A recomendação é que os viajantes cheguem com pelo menos uma hora de antecedência em relação ao horário previsto para a partida. Também é importante levar os documentos originais exigidos para a viagem.



Menores de 16 anos só podem viajar desacompanhados mediante autorização judicial ou na companhia de parentes diretos de primeiro grau. Passageiros com mais de 12 anos devem apresentar documento original de identificação, como carteira de identidade, carteira de trabalho ou Carteira Nacional de Habilitação.



LEIA MAIS: Estoque de vacina contra mpox acaba no Rio em meio à alta de casos O maior movimento de saída da capital está previsto para quinta-feira (19), quando cerca de 24.700 passageiros devem embarcar no terminal. Já a sexta-feira (20), feriado nacional, deve concentrar o maior volume de chegadas ao Rio, com quase 27 mil desembarques.Ao todo, a rodoviária opera mais de 240 linhas de ônibus, que atendem a diferentes destinos. A expectativa de aumento no fluxo exige atenção dos passageiros, principalmente em relação ao horário de chegada ao terminal e à documentação necessária para o embarque.A recomendação é que os viajantes cheguem com pelo menos uma hora de antecedência em relação ao horário previsto para a partida. Também é importante levar os documentos originais exigidos para a viagem.Menores de 16 anos só podem viajar desacompanhados mediante autorização judicial ou na companhia de parentes diretos de primeiro grau. Passageiros com mais de 12 anos devem apresentar documento original de identificação, como carteira de identidade, carteira de trabalho ou Carteira Nacional de Habilitação.

Milhões de veículos devem passar por rodovias do Rio durante feriado

A Linha Amarela deve receber aproximadamente 500 mil veículos entre quinta-feira (19) e domingo (22), durante o feriado prolongado da Consciência Negra. Para atender ao aumento do fluxo, a concessionária Lamsa contará com até 50 colaboradores por turno, que poderão reforçar a operação nas cabines de pedágio, principalmente nos horários de maior movimento.

A previsão é de tráfego intenso na quinta-feira, véspera do feriado, entre 7h e 19h. Na sexta-feira (20) e no sábado (21), a movimentação deve ser moderada, das 10h às 19h. Já no domingo, a expectativa é de maior circulação entre 11h e 19h, período de retorno de parte dos motoristas.



Além da operação especial, a concessionária realiza serviços de manutenção e conservação em diferentes trechos da via, nos sentidos Fundão e Barra da Tijuca. A programação inclui recuperação do pavimento, limpeza e varrição mecanizada, desobstrução de sistemas de drenagem e intervenções em viadutos.



Na quinta-feira, das 22h às 4h, haverá recapeamento asfáltico na alça de acesso da Rua Ezequiel, na Cidade de Deus, sentido Fundão. Durante o serviço, o acesso será interditado pontualmente, com desvio pela Avenida Ayrton Senna e rota alternativa sinalizada.