Movimentação na rodoviária no feriado de 12 de outubroReginaldo Pimenta/Arquivo O Dia
O maior movimento de saída da capital está previsto para quinta-feira (19), quando cerca de 24.700 passageiros devem embarcar no terminal. Já a sexta-feira (20), feriado nacional, deve concentrar o maior volume de chegadas ao Rio, com quase 27 mil desembarques.
Ao todo, a rodoviária opera mais de 240 linhas de ônibus, que atendem a diferentes destinos. A expectativa de aumento no fluxo exige atenção dos passageiros, principalmente em relação ao horário de chegada ao terminal e à documentação necessária para o embarque.
A recomendação é que os viajantes cheguem com pelo menos uma hora de antecedência em relação ao horário previsto para a partida. Também é importante levar os documentos originais exigidos para a viagem.
Menores de 16 anos só podem viajar desacompanhados mediante autorização judicial ou na companhia de parentes diretos de primeiro grau. Passageiros com mais de 12 anos devem apresentar documento original de identificação, como carteira de identidade, carteira de trabalho ou Carteira Nacional de Habilitação.
Milhões de veículos devem passar por rodovias do Rio durante feriado
Além da operação especial, a concessionária realiza serviços de manutenção e conservação em diferentes trechos da via, nos sentidos Fundão e Barra da Tijuca. A programação inclui recuperação do pavimento, limpeza e varrição mecanizada, desobstrução de sistemas de drenagem e intervenções em viadutos.
Na quinta-feira, das 22h às 4h, haverá recapeamento asfáltico na alça de acesso da Rua Ezequiel, na Cidade de Deus, sentido Fundão. Durante o serviço, o acesso será interditado pontualmente, com desvio pela Avenida Ayrton Senna e rota alternativa sinalizada.
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