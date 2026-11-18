Revisão das normas permite que prefeituras emitam diferentes documentos de controle ambiental - Reprodução / Inea

Revisão das normas permite que prefeituras emitam diferentes documentos de controle ambientalReprodução / Inea

Publicado 18/11/2026 17:08

Os municípios do Rio de Janeiro poderão assumir novas atribuições no licenciamento e no controle ambiental de atividades realizadas em seus territórios. O Conselho Estadual de Meio Ambiente (Conema) aprovou, nesta terça-feira (17) , a revisão de duas resoluções que regulamentam a atuação das prefeituras na área ambiental. A mudança estabelece critérios para definir quais atividades poderão ser licenciadas pelas administrações municipais e quais requisitos deverão ser cumpridos para que elas exerçam essas funções.

A atualização, que modifica as Resoluções Conema nº 92/2021 e nº 95/2022, busca esclarecer a divisão de responsabilidades entre Estado e municípios. Entre as mudanças está a ampliação dos instrumentos de controle ambiental que poderão ser emitidos pelas prefeituras, além da definição de condições para autorizar a supressão de vegetação.

Apesar da ampliação das competências, os municípios precisarão comprovar que possuem estrutura adequada para assumir as responsabilidades. A capacidade técnica de cada administração será determinante para estabelecer o porte das atividades que poderá licenciar.

O texto foi discutido nas Câmaras Técnicas do Conema e teve seu texto-base aprovado por unanimidade em uma plenária anterior. Na reunião desta terça-feira, o conselho concluiu a análise e aprovou os anexos da regulamentação.

Entre os pontos previstos está o reconhecimento da competência municipal para emitir autorizações, certidões, certificados, termos de encerramento e documentos de averbação relacionados às atividades licenciadas. A medida deverá respeitar as atribuições que continuam sob responsabilidade dos órgãos estaduais e federais.

As prefeituras também poderão autorizar a supressão de vegetação, desde que comprovem ter profissionais especializados, equipamentos de fiscalização e capacidade de geoprocessamento. Algumas situações, no entanto, permanecerão sob competência estadual.

A revisão ainda estabelece mecanismos para resolver eventuais conflitos sobre qual esfera de governo deve ser responsável pelo licenciamento. As divergências poderão ser discutidas no âmbito do próprio Conema.

Atividades econômicas



A nova regulamentação abrange diferentes setores, como construção civil, indústria, agricultura, pecuária, saneamento, gestão de resíduos, infraestrutura, serviços e geração de energia.

Com critérios mais específicos para classificar as atividades de impacto local, a expectativa é que os processos de licenciamento tenham regras mais claras para empreendedores e administrações públicas. A norma também prevê a integração de informações e a padronização de procedimentos.

Outro ponto é a possibilidade de adesão dos municípios a um sistema eletrônico de declaração de inexigibilidade de licenciamento ambiental, que permite registrar atividades que não precisam passar pelo procedimento.

Prefeituras terão que comprovar capacidade técnica



Para assumir as atribuições previstas, as administrações municipais deverão demonstrar que possuem equipes técnicas habilitadas e em número compatível com a demanda, estrutura administrativa adequada e servidores responsáveis pela fiscalização.

Também será necessário contar com legislação ambiental própria, Fundo Municipal de Meio Ambiente e Conselho Municipal de Meio Ambiente em funcionamento.

A capacidade declarada por cada prefeitura determinará quais atividades estará apta a licenciar. As informações deverão ser encaminhadas ao Instituto Estadual do Ambiente (Inea), por meio do Sistema Estadual de Informações sobre Meio Ambiente (Seima).

Após a publicação da resolução no Diário Oficial do Estado, os municípios terão 120 dias para atualizar os dados sobre suas estruturas de gestão ambiental.

A regulamentação também prevê a criação de uma Câmara Técnica no Conema para acompanhar o desempenho dos municípios no exercício das atividades de controle ambiental. O grupo utilizará informações do Seima e poderá propor alterações futuras nas regras, especialmente na classificação das atividades consideradas de impacto local.

Certificado para municípios

Outra novidade é a criação do Certificado de Excelência em Gestão Ambiental Municipal. O reconhecimento será concedido às prefeituras que comprovarem o cumprimento dos requisitos técnicos, administrativos e operacionais estabelecidos pela resolução.

A certificação terá validade de quatro anos e será concedida após uma avaliação de conformidade, com participação da Secretaria Executiva do Conema e apoio técnico do Inea e da Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro (Anamma-RJ).

As administrações aprovadas poderão utilizar o selo "Município Habilitado em Excelência de Gestão Ambiental" em documentos oficiais, sites e materiais institucionais.

Próximos passos



Com a mudança, as prefeituras terão que avaliar se possuem condições de assumir as atribuições previstas e, caso necessário, investir na contratação e capacitação de profissionais, além de melhorar a estrutura dos órgãos ambientais.

A revisão contou com a participação de representantes do Inea, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e da Anamma-RJ, que integram a Comissão Tripartite Estadual.

O presidente da Anamma-RJ, Antonio Marcos Barreto, destacou que a ampliação das atribuições exige investimentos na estrutura dos órgãos municipais.

"Não se trata simplesmente de transferir competências, mas de construir uma descentralização responsável, com segurança jurídica, transparência e compromisso com a sociedade", afirmou.

Ele também ressaltou a necessidade de qualificar as equipes técnicas e fortalecer os conselhos municipais de meio ambiente para garantir que as novas responsabilidades sejam exercidas de forma adequada.