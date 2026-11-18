A polícia apreendeu armamentos e munições após ataque com um morto e um ferido em Nova Iguaçu - Divulgação PMRJ

A polícia apreendeu armamentos e munições após ataque com um morto e um ferido em Nova IguaçuDivulgação PMRJ

Publicado 18/11/2026 17:36

Um homem morreu e outro ficou ferido após um ataque com mais de 200 disparos na madrugada desta quarta-feira (18) , na Estrada Luiz Lemos, no bairro da Posse, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A vítima fatal, identificada como Douglas de Melo Ferreira, conhecido como DG, não resistiu aos tiros. Já Leonardo Barros Dias, de 28 anos, também acabou baleado e sobreviveu.

Leonardo recebeu atendimento médico e deu entrada no Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), onde permanece internado. Segundo a unidade de saúde, o quadro clínico dele é estável.

Um homem morreu e outro ficou ferido após um ataque de milicianos na madrugada desta quarta-feira (18), no bairro da Posse, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Na ação, a Polícia Militar apreendeu cinco fuzis. Reprodução: via @ranchonovooficialreserva (ig) https://t.co/ie7pVhXrJF — Jornal O Dia (@jornalodia) November 18, 2026

Segundo levantamentos preliminares de agentes do 20º BPM (Mesquita), o homicídio pode ter relação com uma disputa entre integrantes da milícia que atua na região.



Próximo ao corpo de Douglas, os agentes encontraram dois carregadores de pistola. Já no carro em que as vítimas estavam, a equipe recolheu dois rádios comunicadores e quatro placas de proteção balística.



Durante as buscas no entorno, os policiais desconfiaram de um segundo automóvel, que estava estacionado e trancado nas imediações. Após abrirem e vistoriarem o veículo, apreenderam cinco fuzis, grande quantidade de munições, carregadores, roupas camufladas e outros equipamentos táticos.



A área passou por isolamento para o trabalho da perícia. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investigará as circunstâncias do ataque.



Ex-PM é assassinado a tiros





De acordo com a PM, agentes do 35º BPM (Itaboraí) atenderam a uma ocorrência de possível homicídio por volta das 11h45, na Rua Pedro Azeredo, no Centro. Ao chegarem ao endereço, encontraram Bruno já sem vida e com marcas de tiros. A Polícia Civil investiga o assassinato a tiros do ex-policial militar Bruno Sousa Mendes, conhecido como Bruno Jibe, de 43 anos, na manhã desta quarta-feira (18) em Itaboraí, Região Metropolitana do Rio. Segundo informações da Polícia Militar, um homem desceu de uma caminhonete Toyota SW4 preta e efetuou diversos disparos contra a vítima, que morreu no local.De acordo com a PM, agentes do 35º BPM (Itaboraí) atenderam a uma ocorrência de possível homicídio por volta das 11h45, na Rua Pedro Azeredo, no Centro. Ao chegarem ao endereço, encontraram Bruno já sem vida e com marcas de tiros.

O quartel de Itaboraí do Corpo de Bombeiros recebeu o chamado às 11h39 e, no local, atestou a morte do homem. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) foi acionada, e o caso segue em andamento.