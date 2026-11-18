Homem não apresentou documentos que comprovassem a origem do material - Reprodução/Polícia Civil

Homem não apresentou documentos que comprovassem a origem do materialReprodução/Polícia Civil

Publicado 18/11/2026 18:15

Um empresário de 70 anos, identificado como Carlos Eduardo Torné Berenguer, foi preso em flagrante com cerca de uma tonelada de cabos elétricos identificados em uma empresa no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste. A prisão foi realizada por policiais civis da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), na tarde de terça-feira (17). Segundo a Polícia Civil, o homem não apresentou documentos que comprovassem a origem do material.

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Os agentes chegaram ao endereço após receberem informações sobre uma possível prática de furto de energia elétrica. Durante a fiscalização, os funcionários da empresa autorizaram a entrada da equipe. No local, os policiais encontraram diversos contêineres e visualizaram rolos de cabos elétricos com a identificação da concessionária.



A perícia foi acionada, assim como técnicos da Light. De acordo com a Polícia Civil, os representantes da empresa informaram que materiais daquele tipo só poderiam ser adquiridos por meio de leilão. Questionado sobre a procedência dos cabos, o empresário não apresentou comprovantes da compra ou da aquisição regular.



Conforme a investigação, ele atua há mais de 15 anos no setor de engenharia elétrica e presta serviços para grandes eventos e apresentações musicais.



O empresário foi autuado em flagrante por receptação qualificada e atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública. A investigação busca esclarecer a origem dos cabos e as circunstâncias em que o material foi armazenado na empresa.





A reportagem de O DIA tenta contato com a defesa de Carlos Eduardo Torné Berenguer. O espaço está aberto para posicionamentos.

Light teve prejuízo de R$ 12,6 milhões com furtos

Por meio de nota, a Light informou que entre janeiro e outubro de 2026, a Light registrou 905 ocorrências relacionadas ao furto de cabos de energia elétrica. Ao todo, foram furtados 94 mil metros de fios, com prejuízo estimado em R$ 12,6 milhões, segundo dados da concessionária.



O Centro do Rio concentrou o maior número de registros, com 329 ocorrências. Na sequência aparecem Copacabana, com 266 casos; Flamengo, com 71; Ipanema, com 47; Glória e Leme, com 34 cada; Botafogo, com 20; Leblon, com 13; Catete, com nove; e Barra da Tijuca, com cinco.



A Light disse que atua em parceria com a Polícia Civil no combate ao furto de cabos, crime que provoca prejuízos à concessionária e pode comprometer a qualidade do fornecimento de energia à população. A empresa afirmou ainda que colabora com as autoridades nas ações de fiscalização e investigação, contribuindo para a identificação de materiais furtados e dos responsáveis por esses crimes.