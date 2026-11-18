Homem não apresentou documentos que comprovassem a origem do materialReprodução/Polícia Civil
A perícia foi acionada, assim como técnicos da Light. De acordo com a Polícia Civil, os representantes da empresa informaram que materiais daquele tipo só poderiam ser adquiridos por meio de leilão. Questionado sobre a procedência dos cabos, o empresário não apresentou comprovantes da compra ou da aquisição regular.
Conforme a investigação, ele atua há mais de 15 anos no setor de engenharia elétrica e presta serviços para grandes eventos e apresentações musicais.
O empresário foi autuado em flagrante por receptação qualificada e atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública. A investigação busca esclarecer a origem dos cabos e as circunstâncias em que o material foi armazenado na empresa.
Light teve prejuízo de R$ 12,6 milhões com furtos
O Centro do Rio concentrou o maior número de registros, com 329 ocorrências. Na sequência aparecem Copacabana, com 266 casos; Flamengo, com 71; Ipanema, com 47; Glória e Leme, com 34 cada; Botafogo, com 20; Leblon, com 13; Catete, com nove; e Barra da Tijuca, com cinco.
A Light disse que atua em parceria com a Polícia Civil no combate ao furto de cabos, crime que provoca prejuízos à concessionária e pode comprometer a qualidade do fornecimento de energia à população. A empresa afirmou ainda que colabora com as autoridades nas ações de fiscalização e investigação, contribuindo para a identificação de materiais furtados e dos responsáveis por esses crimes.
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