PMs apreenderam um fuzil calibre 5,56 no Complexo do SalgueiroDivulgação PMRJ
De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram surpreendidos por uma emboscada de criminosos quando iniciavam o processo de desmobilização da operação. Houve confronto armado. Em determinado trecho da comunidade, os policiais conseguiram avançar com uma viatura blindada e apreender o armamento.
Mais adiante, as equipes avistaram dois homens aparentemente feridos por disparos de arma de fogo, além de uma pistola próxima a eles. No entanto, diante das condições de segurança e da impossibilidade de avançar, os policiais não conseguiram chegar até o local para realizar a abordagem ou prestar socorro.
Ainda segundo a corporação, outros criminosos retiraram um dos homens da área. Posteriormente, a PM recebeu informações sobre a entrada de um dos envolvidos no Heat.
Procurado pela Justiça é preso
De acordo com a PM, o preso possui anotações criminais por tráfico de drogas, lesão corporal e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito.
Segundo a corporação, a esposa do suspeito autorizou a entrada dos agentes no imóvel. Após consulta aos sistemas de segurança, os policiais constataram a existência de mandados de prisão em aberto contra ele.
A polícia também informou que, durante o deslocamento pela comunidade, criminosos atiraram contra a equipe, que revidou. Não houve apreensão de materiais nessa segunda ocorrência.
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