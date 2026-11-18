PMs apreenderam um fuzil calibre 5,56 no Complexo do Salgueiro - Divulgação PMRJ

PMs apreenderam um fuzil calibre 5,56 no Complexo do SalgueiroDivulgação PMRJ

Publicado 18/11/2026 18:47

Um homem procurado pela Justiça foi preso durante uma operação da Polícia Militar no Complexo do Salgueiro, área de domínio do Comando Vermelho, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, na manhã desta quarta-feira (18) . Durante a ação, houve confronto entre policiais e criminosos. Posteriormente, um homem já sem vida deu entrada no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê.

William Luis de Paula Santos, de 25 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada no hospital por meios próprios.

A operação começou por volta das 6h e mobilizou equipes do 1º BPM (Venda da Cruz), com apoio de policiais do 35º BPM (Itaboraí) e do 12º BPM (Niterói), além de quatro veículos blindados. Durante a ação, os militares apreenderam um fuzil calibre 5,56, modelo XM15-E2S.



De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram surpreendidos por uma emboscada de criminosos quando iniciavam o processo de desmobilização da operação. Houve confronto armado. Em determinado trecho da comunidade, os policiais conseguiram avançar com uma viatura blindada e apreender o armamento.



Mais adiante, as equipes avistaram dois homens aparentemente feridos por disparos de arma de fogo, além de uma pistola próxima a eles. No entanto, diante das condições de segurança e da impossibilidade de avançar, os policiais não conseguiram chegar até o local para realizar a abordagem ou prestar socorro.



Ainda segundo a corporação, outros criminosos retiraram um dos homens da área. Posteriormente, a PM recebeu informações sobre a entrada de um dos envolvidos no Heat.



Procurado pela Justiça é preso



Durante outra ação realizada no Salgueiro, equipes de inteligência do 1º BPM prenderam Sérgio Luiz Rosa Barroso, que era procurado pela Justiça. Os policiais receberam informações de que ele estaria escondido em uma casa na Rua José Luiz.



De acordo com a PM, o preso possui anotações criminais por tráfico de drogas, lesão corporal e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito.



Segundo a corporação, a esposa do suspeito autorizou a entrada dos agentes no imóvel. Após consulta aos sistemas de segurança, os policiais constataram a existência de mandados de prisão em aberto contra ele.



A polícia também informou que, durante o deslocamento pela comunidade, criminosos atiraram contra a equipe, que revidou. Não houve apreensão de materiais nessa segunda ocorrência.

A reportagem de O DIA não localizou a defesa do suspeito. O espaço segue aberto.