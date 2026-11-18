O contrarregra Josenildo ficou cinco dias preso; família contestaArquivo Pessoal
A Justiça do Rio concedeu habeas corpus ao trabalhador na terça-feira (17). Nesta quarta, familiares de Josenildo se reuniram na porta do Presídio José Frederico Marques, em Benfica, para aguardar sua liberação. No entanto, ao chegarem à unidade, descobriram que ele havia sido transferido para a Cadeia Pública Cotrim Neto, em Japeri, na Baixada Fluminense.
A informação surpreendeu tanto os familiares quanto a defesa do trabalhador, que esperavam que ele fosse solto ainda nesta quarta-feira. A liberação aconteceu horas depois, já em Japeri.
Procurada, a Secretaria de Estado de Polícia Penal (Seppen) informou que a transferência já estava programada e que "ocorreu antes da notificação oficial do alvará de soltura". "Vale reforçar que, independentemente da unidade de custódia, o rito para soltura é o mesmo e não compromete o cumprimento da ordem judicial", afirmou a secretaria.
Defesa contesta procedimentos
"Estávamos aqui desde cedo e informamos que tínhamos o alvará de soltura. Mesmo assim, ele foi transferido para uma unidade em Japeri, uma das mais insalubres do estado. É uma vergonha uma pessoa inocente ser submetida a tamanho constrangimento. Um trabalhador da cultura encarcerado e conduzido para um dos presídios mais insalubres do Rio. Isso vai ficar marcado na vida dele", afirmou o advogado.
Marcos Vinicius também questionou a atuação policial e a decisão da audiência de custódia, que manteve a prisão do contrarregra. "Houve uma sequência de erros, começando pela diligência policial. O policial não poderia entrar na casa dele sem mandado. Depois, houve um erro do juízo de custódia, que manteve a prisão com base na gravidade abstrata do caso. Como uma juíza mantém a prisão de uma pessoa em uma situação como essa, após uma entrada na residência sem mandado de busca?", disse. Leia abaixo a nota na íntegra da defesa de Josenildo Pereira.
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