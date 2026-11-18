Gabriel Teixeira de Araújo, de 19 anos, trabalha como entregador em TeresópolisReprodução/Redes sociais
O diácono também comentou a decisão judicial que manteve sua prisão, apesar de a vítima do roubo não tê-lo reconhecido como autor do crime. "A Justiça foi um pouco injusta, porque permaneci 14 dias lá dentro. Mas, através de Deus, da minha família e dos meus amigos, consegui sair. Estou fora do presídio, mas ainda me sinto preso à Justiça. Daqui para a frente, vou seguir de cabeça erguida. Vou vencer essa guerra e a Justiça será feita", disse. O caso está sob segredo de Justiça.
Entenda o caso
No entanto, no mesmo dia em que o jovem foi preso, o motorista compareceu à delegacia e afirmou que ele não era o homem que o abordara na ocasião do crime. O DIA teve acesso ao depoimento da vítima, no qual consta a seguinte declaração: "Que avistou Gabriel chegando na delegacia e percebeu que o elemento que tentou o roubar parece muito com Gabriel, mas não é ele, pois o agressor é da altura da vítima, e Gabriel é bem mais baixo", relatou.
Apesar da declaração do motorista, que afirmou não reconhecer Gabriel como o autor da tentativa de roubo, o jovem permanece preso. Segundo a família, a Justiça do Rio já negou pelo menos dois pedidos de habeas corpus apresentados em favor dele.
Entre os elementos apresentados pelos parentes estão gravações atribuídas ao irmão adolescente. Em um áudio enviado à família, o menor teria confessado a participação no crime, afirmado que não iria se entregar e dito que já estava fora da cidade. Os familiares também conseguiram gravar uma ligação telefônica na qual o adolescente teria admitido envolvimento na tentativa de roubo.
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