Gabriel Teixeira de Araújo, de 19 anos, trabalha como entregador em Teresópolis - Reprodução/Redes sociais

Gabriel Teixeira de Araújo, de 19 anos, trabalha como entregador em TeresópolisReprodução/Redes sociais

Publicado 18/11/2026 20:11

Depois de passar 14 dias preso, o diácono Gabriel Teixeira de Araújo , de 19 anos, foi solto na última segunda-feira (16). Ele havia sido detido por um crime que, segundo a família, teria sido cometido pelo irmão mais novo, de 15 anos. Agora em liberdade, o jovem quer provar sua inocência e retomar a rotina. Nesta quarta-feira (18), voltou ao trabalho como entregador em uma loja de produtos naturais de Teresópolis, na Região Serrana do Rio.

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Em entrevista ao jornal O DIA, Gabriel falou sobre os dias que passou na prisão. "Foram 14 dias de muita tristeza e decepção. Foi um processo muito difícil. Sempre fiz minhas coisas certas e nunca pensei que pisaria naquele lugar. Foram momentos de pânico, momentos difíceis", relembrou o rapaz que se dedica às atividades da igreja.



O diácono também comentou a decisão judicial que manteve sua prisão, apesar de a vítima do roubo não tê-lo reconhecido como autor do crime. "A Justiça foi um pouco injusta, porque permaneci 14 dias lá dentro. Mas, através de Deus, da minha família e dos meus amigos, consegui sair. Estou fora do presídio, mas ainda me sinto preso à Justiça. Daqui para a frente, vou seguir de cabeça erguida. Vou vencer essa guerra e a Justiça será feita", disse. O caso está sob segredo de Justiça.

Gabriel, que mobilizou moradores de Teresópolis durante o período em que esteve preso, também agradeceu a todos que fizeram campanha por sua liberdade e ofereceram ajuda à família.

Entenda o caso

De acordo com os familiares, o crime foi cometido pelo irmão adolescente, que teria usado a conta de Gabriel em um aplicativo de corridas para atrair o motorista. A tentativa de roubo aconteceu por volta das 4h do dia 28 de setembro. Na ocasião, a vítima reagiu e foi atingida por golpes de faca na barriga e no ombro. O assaltante fugiu em seguida.

O caso foi registrado na 110ª DP (Teresópolis), responsável pela investigação. Após diligências, a Polícia Civil solicitou a prisão de Gabriel, que era o titular da conta usada para solicitar a corrida.



No entanto, no mesmo dia em que o jovem foi preso, o motorista compareceu à delegacia e afirmou que ele não era o homem que o abordara na ocasião do crime. O DIA teve acesso ao depoimento da vítima, no qual consta a seguinte declaração: "Que avistou Gabriel chegando na delegacia e percebeu que o elemento que tentou o roubar parece muito com Gabriel, mas não é ele, pois o agressor é da altura da vítima, e Gabriel é bem mais baixo", relatou.



Apesar da declaração do motorista, que afirmou não reconhecer Gabriel como o autor da tentativa de roubo, o jovem permanece preso. Segundo a família, a Justiça do Rio já negou pelo menos dois pedidos de habeas corpus apresentados em favor dele.



Entre os elementos apresentados pelos parentes estão gravações atribuídas ao irmão adolescente. Em um áudio enviado à família, o menor teria confessado a participação no crime, afirmado que não iria se entregar e dito que já estava fora da cidade. Os familiares também conseguiram gravar uma ligação telefônica na qual o adolescente teria admitido envolvimento na tentativa de roubo.



