Josemar Costa de Jesus, foi preso por suspeita de participação no assassinato de Emerson Santana de BritoDivulgação PCRJ
Segundo os agentes, antes do assassinato, Emerson havia discutido com a companheira por causa da venda de utensílios domésticos do casal. Após o desentendimento, traficantes foram acionados. Ele fugiu para o condomínio Conquista Maria Paula, onde o pai morava, mas acabou entregue aos criminosos por Josemar, que trabalhava como segurança no local.
Policiais localizaram e prenderam Josemar no condomínio onde ele trabalhava, no bairro de Maria Paula. Contra o suspeito havia um mandado de prisão temporária por homicídio qualificado.
Após a prisão, o investigado foi conduzido à sede da DHNSG para os procedimentos de polícia judiciária. Ele será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.
Relembre o caso
Segundo o registro policial, equipes da Polícia Militar atenderam a um chamado por volta das 7h25 para verificar uma denúncia de homicídio. Ao chegarem ao endereço, os agentes encontraram Emerson já sem vida em uma área de gramado. Familiares da vítima compareceram ao local e informaram aos policiais que desconheciam a motivação do crime.
Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) assumiram o caso e realizaram a perícia na área. Após os trabalhos técnicos, os investigadores iniciaram diligências para esclarecer as circunstâncias da morte e identificar os responsáveis.
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