Josemar Costa de Jesus, foi preso por suspeita de participação no assassinato de Emerson Santana de Brito - Divulgação PCRJ

Josemar Costa de Jesus, foi preso por suspeita de participação no assassinato de Emerson Santana de BritoDivulgação PCRJ

Publicado 18/11/2026 20:58

Um homem investigado por participação no assassinato de Emerson Santana de Brito foi preso nesta quarta-feira (18) , em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Josemar Costa de Jesus, conhecido como "Skol", é apontado pela Polícia Civil como responsável por entregar a vítima a traficantes da comunidade do Cabrito, em Sete Pontes, onde Emerson acabou espancado até a morte após ser submetido a um chamado tribunal do tráfico.

De acordo com as investigações da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí (DHNSG), o crime aconteceu em 10 de agosto deste ano. Emerson teria sido capturado por criminosos no condomínio Conquista Maria Paula e levado à comunidade, onde sofreu agressões que provocaram sua morte.



Segundo os agentes, antes do assassinato, Emerson havia discutido com a companheira por causa da venda de utensílios domésticos do casal. Após o desentendimento, traficantes foram acionados. Ele fugiu para o condomínio Conquista Maria Paula, onde o pai morava, mas acabou entregue aos criminosos por Josemar, que trabalhava como segurança no local.



Ainda conforme a investigação, os traficantes levaram a vítima para o Cabrito, em Sete Pontes, onde a espancaram até a morte.



Policiais localizaram e prenderam Josemar no condomínio onde ele trabalhava, no bairro de Maria Paula. Contra o suspeito havia um mandado de prisão temporária por homicídio qualificado.



Após a prisão, o investigado foi conduzido à sede da DHNSG para os procedimentos de polícia judiciária. Ele será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

Relembre o caso





Segundo o registro policial, equipes da Polícia Militar atenderam a um chamado por volta das 7h25 para verificar uma denúncia de homicídio. Ao chegarem ao endereço, os agentes encontraram Emerson já sem vida em uma área de gramado. Familiares da vítima compareceram ao local e informaram aos policiais que desconheciam a motivação do crime.



Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) assumiram o caso e realizaram a perícia na área. Após os trabalhos técnicos, os investigadores iniciaram diligências para esclarecer as circunstâncias da morte e identificar os responsáveis. Moradores encontraram um jovem de 24 anos morto na manhã desta segunda-feira (10), na Comunidade Cabrita, no bairro Sete Pontes, em São Gonçalo. A polícia identificou a vítima como Emerson Santana de Brito, que apresentava sinais de espancamento.Segundo o registro policial, equipes da Polícia Militar atenderam a um chamado por volta das 7h25 para verificar uma denúncia de homicídio. Ao chegarem ao endereço, os agentes encontraram Emerson já sem vida em uma área de gramado. Familiares da vítima compareceram ao local e informaram aos policiais que desconheciam a motivação do crime.Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) assumiram o caso e realizaram a perícia na área. Após os trabalhos técnicos, os investigadores iniciaram diligências para esclarecer as circunstâncias da morte e identificar os responsáveis.

A reportagem de O Dia não localizou a defesa do suspeito. O espaço segue aberto.