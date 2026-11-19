Policiais militares do BPVE cercaram o carro clonado, na Av. Brasil - Arquivo pessoal

Policiais militares do BPVE cercaram o carro clonado, na Av. BrasilArquivo pessoal

Publicado 19/11/2026 15:19

Uma perseguição a um carro clonado terminou com dois suspeitos feridos na noite de quarta-feira (18), na Avenida Brasil , na altura de Guadalupe, Zona Norte do Rio. Segundo a Polícia Militar, agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) cercaram os ocupantes do veículo, na altura da Rua Camalaú, quando o carona do carro atirou contra as equipes.

Houve confronto e, após a troca de tiros, os policiais encontraram os homens feridos no interior do automóvel. Ambos foram socorridos e levados para o Hospital Municipal Albert Schweitzer. Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde deles.

Com os suspeitos, os agentes apreenderam um revólver calibre 38. A 31ª DP (Ricardo de Albuquerque) vai investigar o caso.



Segundo informações, os suspeitos são do Complexo do Chapadão, também na Zona Norte do Rio, região controlada pelo Comando Vermelho (CV).

Liderança do Chapadão é morto em confronto

No último dia 3, um homem apontado como uma das lideranças do tráfico de drogas do Complexo do Chapadão morreu ao ser baleado em um confronto com policiais. De acordo com a corporação, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 41º BPM (Irajá) faziam um cerco tático nas proximidades da Avenida Chrisóstomo Pimentel de Oliveira, quando avistaram indivíduos em atitudes suspeitas nas imediações do acesso à comunidade Via Light.

A PM informou que, durante a aproximação, os agentes foram recebidos a tiros, dando início a um confronto. Rodrigo Santos, conhecido como Pará ou Parazão, foi baleado, socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, também na Zona Norte, mas não resistiu aos ferimentos.



Segundo informações levantadas pelos setores de inteligência do 41° BPM, o homem exercia influência no tráfico das localidades Via Light, Cavalheiros e Final Feliz. Ele tinha quatro mandados de prisão em aberto pelos crimes de associação para o tráfico de drogas e homicídio.



Os PMs apreenderam, junto com Rodrigo, uma pistola calibre 9mm com numeração raspada. Também foram apreendidos um carregador de pistola, cinco munições e um detector de drones. A ocorrência foi registrada na 39ª DP (Pavuna).

Um terço da população do RJ vive em áreas dominadas pelo tráfico

Um estudo inédito do Instituto de Segurança Pública (ISP) aponta que um em cada três moradores do estado do Rio de Janeiro vive em áreas sob influência de organizações criminosas. Divulgado no início de novembro, o levantamento identificou 1.530 territórios sujeitos à atuação de quatro grandes grupos: Comando Vermelho (CV), Terceiro Comando Puro (TCP), Amigos dos Amigos (ADA) e milícias. Essas áreas ocupam 614,3 quilômetros quadrados e concentram uma população estimada em 5,1 milhões de pessoas, o equivalente a 32,2% dos moradores do estado.

Desse total, quase três milhões de pessoas vivem em áreas de atuação do CV; 917.105, em territórios dominados por milícias; 914.859, em regiões sob influência do TCP; e 221.703, em áreas controladas pela ADA. Outras 126.274 pessoas moram em locais nos quais não foi possível identificar o grupo criminoso atuante.