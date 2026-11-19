Homem foi preso por agentes do Segurança Presente no Catete - Divulgação/Segurança Presente

Homem foi preso por agentes do Segurança Presente no CateteDivulgação/Segurança Presente

Publicado 19/11/2026 06:56



Agentes do Segurança Presente prenderam, na noite de quarta-feira (18), um homem suspeito de agredir uma idosa durante uma tentativa de assalto na escadaria da Santa Cristina, no bairro de Santa Teresa, na noite de sábado (14). Ele foi localizado por uma equipe que realizava patrulhamento na Rua do Catete, no bairro do Catete, na Zona Sul.

O crime foi registrado por câmeras de segurança e divulgado nas redes sociais. Nas imagens, a vítima aparece subindo as escadas com dificuldade, enquanto carrega uma mochila e uma sacola. Logo atrás, surge um homem sem camisa e de bermuda preta. Ao se aproximar, ele dá um chute nas costas da idosa, que cai no chão. Em seguida, o suspeito tenta puxar a bolsa da vítima e acaba arrastando-a e a agredindo mais vezes. Após o ataque, ele foge, deixando a mulher caída no local.



Veja vídeo

Agentes do Segurança Presente prendem homem que agrediu idosa em Santa Teresa, na Região Central do Rio. Ele foi localizado no Catete, na Zona Sul, na noite de quarta-feira (18) Crédito: Divulgação/Segurança Presente https://t.co/hVW849RfjN — Jornal O Dia (@jornalodia) November 19, 2026

Segundo a corporação, o sargento Aníbal, conhecido como Bigode, e os subtenentes Daniel e Lorena, foram abordados, na noite de quarta (18), por uma pessoa que informou ter reconhecido o suspeito. Em seguida, ao perceber a aproximação da viatura, o homem tentou fugir pela Rua Silveira Martins, mas acabou detido com o auxílio de pessoas que estavam no local.



Ele foi conduzido inicialmente para a 9ª DP (Catete) e, posteriormente, à 7ª DP (Santa Teresa), unidade responsável pela área onde ocorreu o crime. Na delegacia, a vítima compareceu e reconheceu o homem como autor do roubo. Ela estava com os dois braços enfaixados, que foram fraturados durante o assalto.



O homem permaneceu preso e foi autuado pelo crime de roubo.

Idosa compareceu à delegacia e reconheceu o agressor Divulgação/Segurança Presente

Foragido da Justiça é preso no Complexo do Salgueiro

Um homem procurado pela Justiça foi pres o durante uma operação da Polícia Militar no Complexo do Salgueiro, área de domínio do Comando Vermelho, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, na manhã desta quarta-feira (18). Durante a ação, houve confronto entre policiais e criminosos. Posteriormente, um homem já sem vida deu entrada no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê.

A operação começou por volta das 6h e mobilizou equipes do 1º BPM (Venda da Cruz), com apoio de policiais do 35º BPM (Itaboraí) e do 12º BPM (Niterói), além de quatro veículos blindados. Durante a ação, os militares apreenderam um fuzil calibre 5,56, modelo XM15-E2S.





