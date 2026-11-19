A Polícia Civil realizou, nesta quinta-feira (19), uma operação contra integrantes de uma associação criminosa conhecida como " Gangue da Hilux ", especializada em roubos e furtos de caminhonetes. De acordo com as investigações, a quadrilha mantinha um grupo no WhatsApp com mais de 400 integrantes, entre executores dos crimes, olheiros e pessoas responsáveis por localizar e buscar modelos específicos de veículos. Até o momento, seis suspeitos foram presos.

Os agentes buscavam cumprir 34 mandados de busca e apreensão em endereços nos estados do Rio e de Minas Gerais. A ação também resultou na recuperação de 10 veículos e na apreensão de cinco celulares e 965 unidades de drogas, além da identificação de uma central clandestina de internet.

Entre os principais investigados está Rodrigo Correia Martins da Piedade, conhecido como "Loirinho", apontado como uma das lideranças da quadrilha. Segundo as investigações, ele seria responsável por coordenar roubos de veículos a partir da comunidade da Vila Cruzeiro, na Zona Norte do Rio, mantendo contato com outros bandidos durante as ações e determinando o destino dos automóveis roubados. Rodrigo acumula 350 anotações criminais e já possui um mandado de prisão em aberto. Ele é considerado foragido.

Nesta semana, imagens do criminoso armado na Lagoa, Zona Sul do Rio, viralizaram nas redes sociais. No vídeo, Rodrigo se posiciona às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas, levanta os dedos com o símbolo da facção e logo retorna para um carro parado na avenida. A gravação, que dura nove segundos, tem emojis de fantasma e outro de "batendo continência".

A reportagem tenta localizar a defesa dos citados. O espaço está aberto para manifestação.



Veja vídeo:

"Loirinho" do Comando Vermelho posa de fuzil às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas Imagens: Reprodução/Redes Sociais https://t.co/qwDwkm1w1K — Jornal O Dia (@jornalodia) November 16, 2026

Entenda o esquema

As investigações da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) revelaram que a organização criminosa atuava de forma estruturada, com divisão de tarefas entre seus integrantes. Enquanto alguns criminosos eram responsáveis por identificar e monitorar os veículos, outros executavam os roubos e furtos. O grupo também utilizava equipamentos eletrônicos capazes de programar chaves automotivas e facilitar a subtração das caminhonetes.



Durante o trabalho investigativo, os agentes identificaram locais utilizados para armazenamento, ocultação e desmanche dos automóveis. Parte dos veículos roubados e furtados no Rio de Janeiro era encaminhada para Minas Gerais, onde outros integrantes da organização atuariam na receptação e comercialização dos bens.

Grupo em Whatsapp tinha mais de 400 pessoas



De acordo com o delegado Thiago Neves, da DRFA, o grupo atuava havia quase um ano em roubos e furtos de veículos de alto valor de mercado. Durante as investigações, os agentes identificaram que os criminosos organizavam as ações por meio de um grupo no WhatsApp.



"Em especial, eles gostam muito da Hilux. Com dados telemáticos, conseguimos identificar que eles possuíam um grupo de WhatsApp denominado 'Gangue da Hilux', com 436 pessoas, entre executores, olheiros e pessoas que procuravam e buscavam determinados tipos de veículos para facilitar o roubo. Existia também uma parte com expertise em desbloqueio de veículos por meio de um emulador de chave eletrônica, que imitava a chave daquele veículo e conseguia desbloqueá-lo em menos de um minuto. Era muito rápido. Então, eles atuavam em duas frentes: tanto no roubo, com violência armada e mediante grave ameaça, quanto no furto desse tipo de veículo", explicou.



O delegado destacou ainda que a quadrilha tinha uma estrutura sofisticada e atuava em diferentes pontos do estado, sempre em busca de modelos específicos. Segundo ele, os criminosos chegavam a circular pelas ruas à procura dos veículos desejados, mas também recebiam informações de comparsas sobre automóveis estacionados que correspondiam às características procuradas. Nesses casos, uma equipe especializada no uso de emuladores era enviada ao local para desbloquear o automóvel e realizar o furto.

Tiros e barricadas em chamas no Complexo do Chapadão

Grande parte dos mandados foi cumprida no Complexo do Chapadão, na Zona Norte, onde os policiais foram recebidos a tiros. Na região, criminosos também incendiaram barricadas para dificultar o avanço das equipes.



"A maior parte do grupo que atuava com ele é daquela área do Chapadão, em especial no Complexo do Gogó da Ema, em Guadalupe. O Loirinho fazia esse deslocamento com frequência e também utilizava aquela comunidade como base, embora, ultimamente, estivesse diretamente na Penha. Inicialmente, houve resistência com tiros e colocaram fogo em barricadas, mas conseguimos progredir, avançar e cumprir os mandados de busca normalmente", afirmou o delegado.



Segundo Thiago Neves, a Polícia Civil ainda não tem uma estimativa da movimentação financeira da quadrilha, mas já identificou pelo menos 50 veículos que teriam sido roubados ou furtados pelo grupo.



Os mandados cumpridos nesta quinta-feira têm como objetivo localizar veículos roubados, equipamentos eletrônicos utilizados nos crimes, armas de fogo, aparelhos celulares, documentos e outros materiais que possam contribuir para o avanço das investigações e a identificação de todos os envolvidos.

Na ação, um dos presos foi autuado em flagrante por fraude processual após tentar destruir o próprio celular durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão.



A operação faz parte do trabalho permanente da Polícia Civil de combate às organizações criminosas especializadas em roubos e furtos de veículos. Além de identificar e responsabilizar os envolvidos, as ações buscam desarticular toda a cadeia criminosa, desde os executores dos roubos até os responsáveis pela receptação, adulteração e comercialização dos automóveis.

Outra operação

Policiais civis da DRFA também realizam, nesta quinta-feira (19), uma ação para cumprir um mandado de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão contra Lucas Neves, investigado por roubo de motocicleta e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

"Essa é uma outra operação, contra uma associação criminosa ligada ao tráfico do Terceiro Comando Puro, responsável pela prática de roubos na Avenida Brasil. Estamos à procura de um indivíduo chamado Lucas Neves, apontado como um dos responsáveis pelos crimes naquela região. Inicialmente, ele foi abordado com uma motocicleta com sinais de adulteração e levado para a Cidade da Polícia, onde foi autuado por esse crime. No entanto, com o aprofundamento das investigações, identificamos que ele também participou diretamente de um roubo e de outros crimes semelhantes naquela localidade”, afirmou o delegado.

Além da prisão do investigado, os mandados de busca e apreensão têm como objetivo localizar armas de fogo, aparelhos celulares, documentos e outros materiais que possam contribuir para o avanço das investigações e a identificação de possíveis envolvidos nos crimes.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa dos citados. O espaço está aberto para eventuais manifestações. Os policiais também identificaram que o celular roubado da vítima apresentou registros de localização próximos aos acessos à comunidade do Muquiço, onde a motocicleta foi recuperada. A perícia confirmou a identificação do veículo, e as diligências reuniram elementos que apontam para a adulteração de seus sinais identificadores. Durante a ação, os agentes receberam informações de que um homem havia abandonado a motocicleta e fugido ao perceber a chegada das equipes policiais. A partir da apreensão do veículo, a DRFA iniciou uma investigação que permitiu identificar o suspeito e constatar que a motocicleta havia sido roubada dias antes, mediante ameaça com arma de fogo. As investigações começaram em julho deste ano, quando agentes da especializada recuperaram uma moto durante uma operação na comunidade do Muquiço, na Zona Norte do Rio. Na ocasião, os policiais atuavam na comunidade após um ataque armado promovido por criminosos da facção Terceiro Comando Puro (TCP) contra equipes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que resultou na morte de um oficial de Polícia Civil.

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