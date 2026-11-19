Caminhão tombou durante a madrugada, na Avenida Brasil, na altura da Vila Kennedy - Reprodução / Redes Sociais

Caminhão tombou durante a madrugada, na Avenida Brasil, na altura da Vila KennedyReprodução / Redes Sociais

Publicado 19/11/2026 08:19 | Atualizado 19/11/2026 08:19

Dois homens ficaram feridos com o tombamento de um caminhão, na madrugada desta quinta-feira (19), na Avenida Brasil, na altura da Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio. O veículo pertence a uma empresa que presta serviços para a concessionária de energia Light.

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O acidente aconteceu por volta das 4h10. Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes encontraram duas vítimas no local. Os homens, que não tiveram as identidades reveladas, receberam os primeiros socorros na via expressa e, posteriormente, foram encaminhados para o Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande, ainda na Zona Oeste.

Até o momento, não há informações sobre seus quadros de saúde. No entanto, em nota enviada à reportagem, a Light afirmou que a dupla não sofreu ferimentos graves.

A concessionária destacou que o tombamento ocorreu após o motorista perder o controle da direção e tentar estabilizar o caminhão. De acordo com a Light, o veículo pertence a uma empresa prestadora de serviços, responsável pelo recolhimento de resíduos de poda.

Devido ao acidente, uma faixa da Avenida Brasil, no sentido Centro, ficou ocupada. O Centro de Operações e Resiliência (COR) ressaltou que o trânsito permaneceu lento na região durante o atendimento da ocorrência, com reflexos na altura das estradas da Quafa e dos Sete Riachos.

De acordo com o COR, a via foi liberada por volta das 7h, mas o trânsito continuou intenso na área.

Fluxo lento

Em divulgação realizada às 7h50, o COR informou que o sentido Centro da Avenida Brasil apresentava trânsito lento da altura de Bangu até Realengo, congestionamento intenso entre Realengo e Deodoro e retenções de Irajá até São Cristóvão.

Já no sentido Zona Oeste, a via expressa estava com trânsito lento desde a altura de Vigário Geral até Barros Filho, assim como no trecho entre Guadalupe e Vila Militar.

Às 8h10, um ônibus enguiçado ocupava uma faixa da pista lateral da Avenida Brasil, na altura da passarela 21, em Vigário Geral, no sentido Zona Oeste. O fato também deixou o trânsito lento.

Mais cedo, uma faixa da pista central da via ficou ocupada devido a um acidente envolvendo uma carreta e um carro, na altura do Vasco da Gama, na Zona Norte do Rio, no sentido Centro. Não há informações sobre feridos. A pista já foi liberada.