Caminhão tombou durante a madrugada, na Avenida Brasil, na altura da Vila KennedyReprodução / Redes Sociais
Homens ficam feridos em tombamento de caminhão na Avenida Brasil
Acidente, ocorrido na altura da Vila Kennedy, envolveu veículo de empresa prestadora de serviços para a concessionária Light
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