Espetáculo tem classificação livre e duração de cerca de 40 minutosDivulgação / Palácio Tiradentes
Durante o passeio, os visitantes percorrem as dependências do palácio e interagem com atores que dão vida a importantes figuras históricas. O roteiro apresenta João Cândido, líder da Revolta da Chibata; Antonieta de Barros, primeira mulher negra eleita deputada no país; Machado de Assis, um dos principais nomes da literatura brasileira; Timótheo da Costa, artista responsável pelas pinturas em afresco do teto do Salão Nobre do Palácio Tiradentes; José do Patrocínio, importante líder abolicionista e republicano; e Almerinda Gama, uma das principais vozes do movimento feminino no início do século XX.
"A visita tem o objetivo de ampliar o conhecimento do público sobre esses heróis, que são protagonistas da nossa história. Por meio da cultura e da arte, o Palácio Tiradentes cumpre seu papel de preservar a memória e promover conhecimento. Convidamos pessoas de todas as idades para fazer parte deste dia tão emblemático", destaca Fernanda Figueiredo, diretora de Cultura da Alerj.
O espetáculo tem classificação livre e duração aproximada de 40 minutos. As senhas serão distribuídas na entrada principal do palácio, localizado na Rua Primeiro de Março, na Praça XV, no Centro do Rio. O acesso para cadeirantes será pela Rua Dom Manuel, s/nº.
Serviço
Data: 20 de novembro
Local: Palácio Tiradentes – Rua Primeiro de Março, s/nº, Praça XV, Centro do Rio
Horários: 10h, 11h, 12h, 14h, 15h e 16h
Entrada: Gratuita
Classificação: Livre
Duração: Cerca de 40 minutos
Senhas: Distribuídas na entrada principal
Acessibilidade: Acesso para cadeirantes pela Rua Dom Manuel, s/nº
Informações: cultura@alerj.rj.gov.br
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