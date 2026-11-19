Espetáculo tem classificação livre e duração de cerca de 40 minutos - Divulgação / Palácio Tiradentes

Espetáculo tem classificação livre e duração de cerca de 40 minutosDivulgação / Palácio Tiradentes

Publicado 19/11/2026 07:45





Durante o passeio, os visitantes percorrem as dependências do palácio e interagem com atores que dão vida a importantes figuras históricas. O roteiro apresenta João Cândido, líder da Revolta da Chibata; Antonieta de Barros, primeira mulher negra eleita deputada no país; Machado de Assis, um dos principais nomes da literatura brasileira; Timótheo da Costa, artista responsável pelas pinturas em afresco do teto do Salão Nobre do Palácio Tiradentes; José do Patrocínio, importante líder abolicionista e republicano; e Almerinda Gama, uma das principais vozes do movimento feminino no início do século XX.



"A visita tem o objetivo de ampliar o conhecimento do público sobre esses heróis, que são protagonistas da nossa história. Por meio da cultura e da arte, o Palácio Tiradentes cumpre seu papel de preservar a memória e promover conhecimento. Convidamos pessoas de todas as idades para fazer parte deste dia tão emblemático", destaca Fernanda Figueiredo, diretora de Cultura da Alerj.



O espetáculo tem classificação livre e duração aproximada de 40 minutos. As senhas serão distribuídas na entrada principal do palácio, localizado na Rua Primeiro de Março, na Praça XV, no Centro do Rio. O acesso para cadeirantes será pela Rua Dom Manuel, s/nº.

Palácio Tiradentes , sede histórica da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), no Centro do Rio, promove, nesta sexta-feira (20), Dia da Consciência Negra, uma visita teatralizada em homenagem a personalidades negras que marcaram a história do Brasil. A atividade é gratuita e contará com seis sessões, às 10h, 11h, 12h, 14h, 15h e 16h.Durante o passeio, os visitantes percorrem as dependências do palácio e interagem com atores que dão vida a importantes figuras históricas. O roteiro apresenta João Cândido, líder da Revolta da Chibata; Antonieta de Barros, primeira mulher negra eleita deputada no país; Machado de Assis, um dos principais nomes da literatura brasileira; Timótheo da Costa, artista responsável pelas pinturas em afresco do teto do Salão Nobre do Palácio Tiradentes; José do Patrocínio, importante líder abolicionista e republicano; e Almerinda Gama, uma das principais vozes do movimento feminino no início do século XX."A visita tem o objetivo de ampliar o conhecimento do público sobre esses heróis, que são protagonistas da nossa história. Por meio da cultura e da arte, o Palácio Tiradentes cumpre seu papel de preservar a memória e promover conhecimento. Convidamos pessoas de todas as idades para fazer parte deste dia tão emblemático", destaca Fernanda Figueiredo, diretora de Cultura da Alerj.O espetáculo tem classificação livre e duração aproximada de 40 minutos. As senhas serão distribuídas na entrada principal do palácio, localizado na Rua Primeiro de Março, na Praça XV, no Centro do Rio. O acesso para cadeirantes será pela Rua Dom Manuel, s/nº.

O Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, é uma data dedicada à reflexão sobre a história, a cultura e a luta da população negra no Brasil. A escolha do dia faz referência à morte de Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares e símbolo da resistência à escravidão, em 1695. A data também busca dar visibilidade à contribuição dos negros para a formação da sociedade brasileira e reforçar a importância do combate ao racismo e à desigualdade racial. Desde 2023, o dia 20 de novembro é feriado nacional.

Serviço

Visita teatralizada: Heróis Negros

Data: 20 de novembro

Local: Palácio Tiradentes – Rua Primeiro de Março, s/nº, Praça XV, Centro do Rio

Horários: 10h, 11h, 12h, 14h, 15h e 16h

Entrada: Gratuita

Classificação: Livre

Duração: Cerca de 40 minutos

Senhas: Distribuídas na entrada principal

Acessibilidade: Acesso para cadeirantes pela Rua Dom Manuel, s/nº

Informações: cultura@alerj.rj.gov.br