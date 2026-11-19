Feriado é uma data dedicada à reflexão sobre a história, a cultura e a luta da população negra no Brasil - Joédson Alves / Agência Brasil

Feriado é uma data dedicada à reflexão sobre a história, a cultura e a luta da população negra no Brasil Joédson Alves / Agência Brasil

Publicado 19/11/2026 09:58

O DIA traz os horários especiais e formas de funcionamento de cada serviço. Rio - Neste feriado de 20 de novembro, Dia da Consciência Negra , haverá mudanças nos horários de funcionamento de empresas, bancos, transportes e shoppings do município do Rio de Janeiro. Para orientar o leitor,traz os horários especiais e formas de funcionamento de cada serviço.

O Dia da Consciência Negra é uma data dedicada à reflexão sobre a história, a cultura e a luta da população negra no Brasil. A escolha do dia faz referência à morte de Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares e símbolo da resistência à escravidão, em 1695. A data também busca dar visibilidade à contribuição dos negros para a formação da sociedade brasileira e reforçar a importância do combate ao racismo e à desigualdade racial. Desde 2023, o dia 20 de novembro é feriado nacional.

Light

As agências de atendimento presencial da Light estarão fechadas nesta sexta-feira (20), devido ao feriado nacional do Dia da Consciência Negra. O atendimento será retomado normalmente na segunda-feira (23).

"Durante o feriado, os clientes poderão acessar os canais digitais da concessionária e o call center para consultar informações e solicitar serviços, como a emissão da segunda via da conta, a solicitação de religação após corte e a comunicação de falta de energia. A Lia, assistente virtual da companhia, também está disponível pelo WhatsApp", informa a Light.

Trens da SuperVia

Nesta sexta-feira (20), os trens funcionarão com horário fixo, de acordo com a grade de sábado durante todo o período de operação comercial.

MetrôRio

Neste feriado, o horário de operação do MetrôRio será das 7h às 23h. No fim de semana, o funcionamento será das 5h à meia-noite no sábado (21); e das 7h às 23h no domingo (22).

Nos três dias, a Linha 2 vai operar entre Pavuna e General Osório/Ipanema, e as linhas 1 e 4 seguirão o trajeto Uruguai-Jardim Oceânico/Barra da Tijuca. A transferência entre as linhas 1 e 2 poderá ser feita no trecho entre as estações Central do Brasil/Centro e General Osório/Ipanema.

Correios

Nesta sexta-feira (20), não haverá expediente nas agências dos Correios. As unidades funcionam normalmente nesta quinta-feira (19) e retomam as atividades na segunda-feira (23), próximo dia útil após o feriado. As agências que operam aos sábados abrirão normalmente.



Durante o feriado, a Central de Atendimento estará disponível apenas por meio dos canais automatizados, que funcionam 24 horas por dia, todos os dias da semana. O atendimento com os operadores será retomado na segunda-feira (23), a partir das 8h.

Bancos

As agências bancárias de todo o país não terão atendimento presencial ao público na sexta-feira, 20 de novembro, feriado nacional do Dia da Consciência Negra. O atendimento será retomado na segunda-feira (23), nas localidades onde não houver feriado municipal.

Durante o período, os clientes poderão utilizar aplicativos, internet banking e demais canais digitais para realizar suas operações bancárias. As salas de autoatendimento poderão estar disponíveis, a critério de cada instituição financeira. O Pix funciona normalmente, 24 horas por dia, inclusive nos feriados e fins de semana.

Operações que dependem de compensação bancária, como TEDs e cheques, não serão processadas no feriado. Os clientes poderão agendar transferências e pagamentos pelos canais digitais, com processamento no próximo dia útil, conforme as regras de cada operação. Boletos de clientes cadastrados como sacados eletrônicos também podem ser pagos por meio do Débito Direto Autorizado (DDA).

Hospitais e UPAs da rede estadual

Durante o feriado, serviços essenciais de saúde funcionam normalmente. O atendimento 24 horas à população será mantido nos hospitais estaduais e nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

O Salão de Doadores do Hemorio, no Centro do Rio, permanece aberto. Quem puder doar sangue para salvar vidas deve se dirigir à unidade, das 7h às 18h. O endereço é Rua Frei Caneca, nº 8, Centro.

Os postos de coleta de sangue do Hemorio em Duque de Caxias, no Hemonúcleo de Teresópolis e no Hemocentro Regional de Santo Antônio de Pádua ficam fechados na sexta-feira.



Os centros de diagnóstico Rio Imagem Centro, Rio Imagem Baixada (Nova Iguaçu), Rio Imagem Zona Oeste (Senador Vasconcelos) e Rio Imagem Lagos (Casimiro de Abreu) funcionam normalmente para exames de mamografia, raio-x, tomografia, densitometria e ressonância magnética. Os exames são previamente agendados por meio do Sistema Estadual de Regulação (SER).



As unidades Rio Farmes, localizadas na Praça Onze (Rio de Janeiro) e nos municípios de Duque de Caxias e Nova Iguaçu, não abrem no dia 20, e retornam ao funcionamento normal na segunda-feira. Os pacientes com agendamento para retirada de medicamentos tiveram as entregas reprogramadas dentro do prazo previsto.



O Ambulatório Médico de Especialidades (AME) Susana Naspolini, localizado no Complexo Rubem Braga, em Ipanema, também não funciona no feriado da sexta-feira. O atendimento será retomado na segunda-feira (23).

Águas do Rio

A Águas do Rio informa que as lojas físicas estarão fechadas na sexta-feira (20), feriado nacional da Consciência Negra. O atendimento presencial retorna na segunda-feira (23). O autoatendimento em totens no Metrô Rio funcionará de acordo com o horário das estações.

Vale ressaltar que os canais digitais da concessionária seguirão disponíveis 24 horas por dia, assim como a atuação das equipes operacionais nas ruas. Serviços como emissão de segunda via, troca de titularidade e outras solicitações podem ser realizados diretamente pelo app da concessionária e pelo número 0800 195 0 195 (ligações gratuitas e WhatsApp).

Supermercados

- Mundial

Os supermercados Mundial funcionarão normalmente nesta sexta-feira (20), com atendimento das 7h30 às 21h.

- Pão de Açúcar

As lojas do Pão de Açúcar funcionarão normalmente em 20 de novembro, das 7h às 22h. As exceções são as unidades Viveiros de Castro, Barra, Recreio, Copacabana Arco Verde e Copacabana Miguel Lemos, que fecham às 21h. Já a loja Paróquia funciona 24h.

- Extra

As lojas do Extra Mercado funcionarão em horário normal no feriado, das 7h às 22h. As exceções são as unidades Conde de Bonfim, São Cristóvão, Bento Ribeiro, Largo do Machado e Vila Valqueire, que fecharão às 21h.

- Assaí Atacadista

As lojas do Assaí no estado do Rio de Janeiro funcionarão em horário normal no feriado de 20 de novembro, sexta-feira. Os clientes poderão contar com as unidades da rede para realizar suas compras e aproveitar as ofertas disponíveis na data. Confira os horários de funcionamento da loja mais próxima em www.assai.com.br

- Rede Supermarket

Durante o feriado do Dia Nacional da Consciência Negra, o horário de funcionamento das lojas da Rede Supermarket em todo o estado do Rio de Janeiro varia de acordo com cada unidade. O cliente pode consultar previamente o funcionamento da loja mais perto de sua casa pelo link https://redesupermarket.com.br/nossas-lojas/