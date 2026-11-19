Duas pessoas foram detidas, nesta quarta-feira (18), após invadirem o terreno do novo Centro Integrado de Policiamento Especializado e Logística (Cipel) da Polícia Militar, no Complexo da Maré , na Zona Norte do Rio, para furtar materiais. A invasão aconteceu um dia antes da inauguração do espaço.

Segundo a Polícia Militar, os suspeitos entraram no local para furtar cabos e pequenas peças de metal de um dos galpões. A corporação destacou que não houve prejuízo às instalações da unidade. Os invasores foram levados para a 21ª DP (Bonsucesso).

O Cipel foi inaugurado às 10h desta quinta-feira (18), sendo alojado no terreno onde funcionava o antigo Centro de Preparação de Oficiais da Reserva (Cpor) do Exército Brasileiro, às margens da Avenida Brasil, em frente ao Hospital de Bonsucesso.

Centro de policiamento especializado é inaugurado na Avenida Brasil, na altura do Complexo da Maré Crédito: Reginaldo Pimenta / Agência O Dia https://t.co/B0gTSOLhaN — Jornal O Dia (@jornalodia) November 19, 2026

O espaço servirá para reforçar o patrulhamento de policiais militares na região, bem como nas principais vias expressas do Rio. O Cipel abrigará equipes do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom), assim como agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE). Serão cerca de 400 PMs e 30 viaturas no local.

Durante a inauguração, o coronel Sylvio Guerra, secretário de Estado de Polícia Militar, afirmou que o Cipel irá ajudar no fortalecimento da segurança pública, diminuindo o tempo de deslocamento das viaturas e, assim, contribuindo para mais agilidade no atendimento das ocorrências.

"Investimento em estrutura, logística e mobilidade representa investimentos diretos na atividade policial. Uma corporação mais bem estruturada, com unidades integradas e posicionadas estrategicamente, reúne melhores condições para cumprir sua missão constitucional de servir e proteger a sociedade. A entrega do Cipel simboliza mais um passo do processo da modernização e fortalecimento da Polícia Militar, com iniciativa que valoriza o trabalho dos nossos policiais, amplia a capacidade operacional e reafirma o compromisso de oferecer uma resposta cada vez mais eficiente aos desafios da segurança pública", destacou.

Três dias seguidos de operação

O Complexo da Maré recebeu, por três dias consecutivos, operações da Polícia Militar. Entre segunda-feira (16) e quarta-feira (18), as ações resultaram na apreensão de drogas, de maquinário utilizado na fabricação de armas, de um artefato explosivo e de equipamentos táticos. Uma pessoa foi presa.

No primeiro dia, cerca de 200 policiais do Comando de Operações Especiais (COE) atuaram nas comunidades do Timbau, Fogo Cruzado, Pinheiros, Vila do João, Conjunto Esperança e Baixa do Sapateiro. Na incursão, equipes do Batalhão de Ações com Cães (BAC) apreenderam uma grande quantidade de entorpecentes na Baixa do Sapateiro. A droga foi localizada no sótão de um imóvel com a ajuda da cadela Artemis.

No segundo, nas comunidades Morro do Timbau e em Fogo Cruzado, agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) - após troca de informações com a Polícia Federal - encontraram uma estrutura utilizada para a fabricação de armamentos. No local, foram apreendidos um maquinário com capacidade estimada para produzir até 3 mil fuzis por ano, um artefato explosivo, uma capa de colete balístico, uma base de rádio comunicador e um cinto de guarnição.

Nesta quarta-feira (18), terceiro dia consecutivo de operação, policiais do BAC, com o auxílio dos cães Gotze e Selva, localizaram mais drogas no Morro do Timbau. Em outra frente, na Avenida Brigadeiro Trompowsky, em Ramos, também na Zona Norte, um motociclista foi abordado por agentes do Batalhão Tático de Motociclistas (BTM) por conduzir o veículo sem capacete e sem placa de identificação. Embora nada de ilícito tenha sido encontrado na revista, uma consulta ao Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP) apontou a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele. A ocorrência foi encaminhada à 21ª DP.

Relatar erro