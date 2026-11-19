Motorista de aplicativo, José Marcos Peixoto forjou o próprio sequestro para enganar a companheira - Divulgação/PCERJ

Motorista de aplicativo, José Marcos Peixoto forjou o próprio sequestro para enganar a companheira Divulgação/PCERJ

Publicado 19/11/2026 09:10

Um motorista de aplicativo foi preso , na tarde desta quarta-feira (18), por simular o próprio sequestro e exigir R$ 7 mil da companheira. José Marcos Peixoto colocou um saco de mercado na cabeça, amarrou as próprias mãos, entrou no porta-malas do carro e enviou fotos e vídeos à mulher.





Ela recebeu as imagens e as cobranças pelo WhatsApp, encaminhadas do celular do próprio marido. O suspeito exigia que o dinheiro fosse transferido para uma conta bancária em seu nome. Além disso, ameaçou atear fogo no automóvel com ele dentro, caso a polícia fosse acionada. LEIA MAIS: 'Gang da Hilux': Polícia faz operação contra roubos de caminhonetes Ela recebeu as imagens e as cobranças pelo WhatsApp, encaminhadas do celular do próprio marido. O suspeito exigia que o dinheiro fosse transferido para uma conta bancária em seu nome. Além disso, ameaçou atear fogo no automóvel com ele dentro, caso a polícia fosse acionada.

Veja vídeo:

Motorista de aplicativo é preso por forjar sequestro e exigir R$ 7 mil da mulher. Ele colocou um saco na cabeça, amarrou as próprias mãos, entrou no porta-malas do carro e enviou fotos e vídeos a companheira. Crédito: Divulgação/PCERJ https://t.co/k5SCLEOiVd — Jornal O Dia (@jornalodia) November 19, 2026



A partir das informações fornecidas pela companheira e dos dados de rastreamento do carro, equipes da 59ª DP (Duque de Caxias), em conjunto com a 77ª DP (Icaraí), realizaram diligências e localizaram o automóvel nas proximidades da Rodovia Washington Luís, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.



Durante a abordagem, José Marcos admitiu ter encenado o próprio sequestro para conseguir dinheiro da mulher. Com autorização dos envolvidos, os policiais também examinaram os celulares e encontraram fotos e vídeos que comprovavam a simulação.



O motorista foi preso em flagrante por tentativa de extorsão e permanece à disposição da Justiça. Os demais envolvidos foram encaminhados à delegacia para prestar esclarecimentos. Suas identidades não foram divulgadas. A partir das informações fornecidas pela companheira e dos dados de rastreamento do carro, equipes da 59ª DP (Duque de Caxias), em conjunto com a 77ª DP (Icaraí), realizaram diligências e localizaram o automóvel nas proximidades da Rodovia Washington Luís, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.Durante a abordagem, José Marcos admitiu ter encenado o próprio sequestro para conseguir dinheiro da mulher. Com autorização dos envolvidos, os policiais também examinaram os celulares e encontraram fotos e vídeos que comprovavam a simulação.O motorista foi preso em flagrante por tentativa de extorsão e permanece à disposição da Justiça. Os demais envolvidos foram encaminhados à delegacia para prestar esclarecimentos. Suas identidades não foram divulgadas.

Homem é preso após agredir idosa durante assalto

Agentes do Segurança Presente prenderam, na noite de quarta-feira (18), um homem suspeito de agredir uma idosa durante uma tentativa de assalto na escadaria da Santa Cristina, no bairro de Santa Teresa, na noite do último sábado (14). Ele foi localizado por uma equipe que realizava patrulhamento na Rua do Catete, no bairro do Catete, na Zona Sul.

O crime foi registrado por câmeras de segurança e divulgado nas redes sociais. Nas imagens, a vítima aparece subindo as escadas com dificuldade, enquanto carrega uma mochila e uma sacola. Logo atrás, surge um homem sem camisa e de bermuda preta. Ao se aproximar, ele dá um chute nas costas da idosa, que cai no chão. Em seguida, o suspeito tenta puxar a bolsa da vítima e acaba arrastando-a e a agredindo mais vezes. Após o ataque, ele foge, deixando a mulher caída no local.

Segundo a corporação, o sargento Aníbal, conhecido como Bigode, e os subtenentes Daniel e Lorena, foram abordados, na noite de quarta (18), por uma pessoa que informou ter reconhecido o suspeito. Em seguida, ao perceber a aproximação da viatura, o homem tentou fugir pela Rua Silveira Martins, mas acabou detido com o auxílio de pessoas que estavam no local.



Ele foi conduzido inicialmente para a 9ª DP (Catete) e, posteriormente, à 7ª DP (Santa Teresa), unidade responsável pela área onde ocorreu o crime. Na delegacia, a vítima compareceu e reconheceu o homem como autor do roubo. Ela estava com os dois braços enfaixados, que foram fraturados durante o assalto.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa de José. O espaço está aberto para eventuais manifestações.