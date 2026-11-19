Motorista de aplicativo, José Marcos Peixoto forjou o próprio sequestro para enganar a companheira Divulgação/PCERJ
Ela recebeu as imagens e as cobranças pelo WhatsApp, encaminhadas do celular do próprio marido. O suspeito exigia que o dinheiro fosse transferido para uma conta bancária em seu nome. Além disso, ameaçou atear fogo no automóvel com ele dentro, caso a polícia fosse acionada.
Veja vídeo:
Motorista de aplicativo é preso por forjar sequestro e exigir R$ 7 mil da mulher. Ele colocou um saco na cabeça, amarrou as próprias mãos, entrou no porta-malas do carro e enviou fotos e vídeos a companheira. Crédito: Divulgação/PCERJ https://t.co/k5SCLEOiVd— Jornal O Dia (@jornalodia) November 19, 2026
A partir das informações fornecidas pela companheira e dos dados de rastreamento do carro, equipes da 59ª DP (Duque de Caxias), em conjunto com a 77ª DP (Icaraí), realizaram diligências e localizaram o automóvel nas proximidades da Rodovia Washington Luís, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.
Durante a abordagem, José Marcos admitiu ter encenado o próprio sequestro para conseguir dinheiro da mulher. Com autorização dos envolvidos, os policiais também examinaram os celulares e encontraram fotos e vídeos que comprovavam a simulação.
O motorista foi preso em flagrante por tentativa de extorsão e permanece à disposição da Justiça. Os demais envolvidos foram encaminhados à delegacia para prestar esclarecimentos. Suas identidades não foram divulgadas.
Homem é preso após agredir idosa durante assalto
Ele foi conduzido inicialmente para a 9ª DP (Catete) e, posteriormente, à 7ª DP (Santa Teresa), unidade responsável pela área onde ocorreu o crime. Na delegacia, a vítima compareceu e reconheceu o homem como autor do roubo. Ela estava com os dois braços enfaixados, que foram fraturados durante o assalto.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.