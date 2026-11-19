Grupo foi flagrado ao lado de 'caveirão' da PM na Taquara - Reprodução/Rede Social

Grupo foi flagrado ao lado de 'caveirão' da PM na TaquaraReprodução/Rede Social

Publicado 19/11/2026 09:28



Um vídeo que circula nas redes sociais mostra homens armados ao lado de um blindado da Polícia Militar, na comunidade Cabeça de Porco, na Taquara, Zona Sudoeste do Rio. O comando do 18º BPM (Jacarepaguá) apura o caso e, em uma análise preliminar, afirma que as imagens teriam sido produzidas por drones da facção que atua na região, o Comando Vermelho. Segundo denúncias, os homens que aparecem na gravação seriam milicianos.

Nas imagens, dois homens aparecem orientando o motorista de um carro prata durante uma manobra para estacionar. O veículo acaba parando no meio da rua, e o condutor desce. Na sequência, os três caminham pela via, enquanto o passageiro permanece no automóvel.



Em outro trecho, um dos homens, que veste camisa branca, aparece com uma pistola na cintura. Segundo a narração do vídeo, os dois suspeitos já haviam sido vistos ao lado de um blindado da Polícia Militar. A gravação seguinte mostra a dupla conversando com policiais que aparentemente estavam dentro do veículo da corporação. Pouco depois, um terceiro homem se aproxima, e os três permanecem ao lado do blindado, que está com a porta do motorista aberta.



Veja imagens:



Vídeo gravado por drone mostra homens armados ao lado de blindado da PM na Taquara, na Zona Sudoeste do Rio. Segundo a corporação, o comando do 18º BPM (Jacarepaguá) apura o caso. Crédito: Reprodução/Rede Sociais https://t.co/xMWfhQxDs9 — Jornal O Dia (@jornalodia) November 19, 2026

Segundo relatos que circulam nas redes sociais, os milicianos teriam sido expulsos da região há cerca de dois dias por criminosos rivais do Morro do Jordão. O grupo é acusado de extorquir moradores da comunidade por meio de cobranças de taxas abusivas.



De acordo com a Polícia Militar, o comando do 18º BPM já recebeu as imagens e analisa os vídeos encaminhados pela equipe de reportagem.



Ainda segundo o comando do batalhão, policiais do Grupamento de Ações Táticas foram acionados na manhã de quarta-feira (18) para conter um confronto entre grupos criminosos rivais.



"A ação tinha como objetivo estabilizar a área e resguardar a vida dos moradores. O grupo criminoso responsável pela tentativa de invasão é o mesmo que vem levando um cenário de instabilidade a toda região de Jacarepaguá e outros pontos da Zona Sudoeste do Rio de Janeiro", afirmou em nota.



A PM também destacou que somente o 18º BPM já apreendeu 68 fuzis em ações realizadas em toda a sua área de policiamento. Grande parte desses armamentos foi retirada das mãos de grupos criminosos envolvidos em disputas territoriais.



"O conteúdo das imagens produzidas por integrantes da referida facção criminosa tem como objetivo descredibilizar a atuação das forças de segurança, que trabalham diariamente para preservar a segurança dos moradores e garantir o direito de ir e vir da população local", acrescentou.



Coroa de flores enviadas a PMs vivos



Na tarde desta segunda-feira (16), um homem foi preso após deixar duas coroas de flores com os nomes de policiais militares em frente ao 18º BPM (Jacarepaguá), na Freguesia, Zona Sudoeste do Rio. Os agentes citados no objeto estão vivos e atuam na unidade.



As duas coroas traziam os dizeres: "Combateste o bom combate, acabaste a carreira, guardaste a fé" e a frase em latim "Si vis pacem para bellum", que, em tradução livre, significa: "Se queres a paz, prepara-te para a guerra".



Segundo a Polícia Militar, dois homens em uma moto se aproximaram da lateral do muro do batalhão no início da tarde. Enquanto o piloto aguardava no veículo, o garupa desceu e deixou as coroas próximo a uma árvore. Um policial que presenciou a ação conseguiu interceptar o responsável por colocar os objetos. O piloto da moto, no entanto, conseguiu fugir. O homem detido foi encaminhado à delegacia da área.



Para a corporação, o episódio tem características de uma ameaça e ocorre em meio a operações mais incisivas realizadas pelo 18º BPM na região. Atualmente, a Gardênia Azul é controlada pelo Comando Vermelho (CV), que assumiu o território após anos de domínio da milícia.



De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), entre janeiro e setembro de 2026, policiais do 18º BPM prenderam 934 pessoas, apreenderam 106 adolescentes e retiraram de circulação 66 fuzis.

Operação

Um dia após coroas de flores, a PM realizou uma operação na Cidade de Deus, na Zona Sudoeste, com o objetivo de coibir disputas territoriais e roubos de veículos. Atualmente, o Comando Vermelho (CV) controla a comunidade e tenta expandir sua área de atuação para outros bairros, como Rio das Pedras, onde milicianos ainda exercem influência. Na ação, um homem com mandado de prisão preventiva em aberto, por extorsão e associação criminosa, foi preso.

Prisão de liderança do tráfico



No último dia 12, agentes do 18º BPM prenderam Marcus Vinicius Salviano de Farias Rocha, conhecido como "Gday", durante um patrulhamento no entorno da Gardênia Azul. Com ele, foram apreendidos um fuzil, uma pistola e uma motocicleta.

Segundo informações do batalhão, Marcus coordenava investidas contra grupos rivais e participava diretamente das disputas territoriais na região.



Após a prisão, um grupo de pessoas que, segundo a PM, teria ligação com o tráfico de drogas incendiou objetos nos principais acessos à Gardênia Azul. A Avenida Tenente-Coronel Muniz de Aragão teve interdições intermitentes em razão das barricadas.

A reportagem não localizou a defesa do citado. O espaço está aberto para eventuais manifestações.