O secretário de Estado de Turismo do Rio de Janeiro, Lucas Alves, celebra a boa fase Turismo fluminense - João Miguel Junior

O secretário de Estado de Turismo do Rio de Janeiro, Lucas Alves, celebra a boa fase Turismo fluminenseJoão Miguel Junior

Publicado 19/11/2026 10:25

O Rio de Janeiro ultrapassou, pela primeira vez, a marca de 2 milhões de turistas internacionais nos dez primeiros meses do ano. Ao todo, foram 2.004.519 visitantes estrangeiros, um crescimento de 11,6% na comparação com o mesmo período do ano passado. O resultado, segundo a Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ), é reflexo das estratégias de promoção dos destinos fluminenses no exterior.





O estado foi responsável por 26,4% de todo o fluxo internacional que desembarcou no Brasil até outubro. Entre as ações realizadas para atrair visitantes estão a participação em importantes feiras internacionais do setor, como BTL, em Lisboa, ITB, em Berlim, WTM Latin America e FIT Argentina.



Nas últimas semanas, a Setur-RJ também intensificou a divulgação dos destinos fluminenses no mercado europeu, com ações em cidades como Paris, Milão e Roma. Em Lisboa, o estado participou do Chefs Week, evento de enoturismo no qual apresentou ao público internacional os vinhos fluminenses, a produção rural e o potencial das 12 regiões turísticas do estado.



Para o secretário de Estado de Turismo, Lucas Alves, o recorde é resultado da presença constante do Rio nos principais mercados emissores de turistas.



"Esse recorde histórico não acontece por acaso. É o resultado direto de um planejamento estratégico e da presença permanente do Rio de Janeiro nas principais prateleiras do turismo mundial. Quando levamos para a Europa e para a América Latina não apenas a nossa capital, mas a força da nossa produção rural, os nossos vinhos e a diversidade das nossas 12 regiões turísticas, mostramos que o estado está preparado para receber o visitante qualificado o ano inteiro", destaca. LEIA MAIS: Palácio Tiradentes tem visita teatral gratuita sobre heróis negros O estado foi responsável por 26,4% de todo o fluxo internacional que desembarcou no Brasil até outubro. Entre as ações realizadas para atrair visitantes estão a participação em importantes feiras internacionais do setor, como BTL, em Lisboa, ITB, em Berlim, WTM Latin America e FIT Argentina.Nas últimas semanas, a Setur-RJ também intensificou a divulgação dos destinos fluminenses no mercado europeu, com ações em cidades como Paris, Milão e Roma. Em Lisboa, o estado participou do Chefs Week, evento de enoturismo no qual apresentou ao público internacional os vinhos fluminenses, a produção rural e o potencial das 12 regiões turísticas do estado.Para o secretário de Estado de Turismo, Lucas Alves, o recorde é resultado da presença constante do Rio nos principais mercados emissores de turistas."Esse recorde histórico não acontece por acaso. É o resultado direto de um planejamento estratégico e da presença permanente do Rio de Janeiro nas principais prateleiras do turismo mundial. Quando levamos para a Europa e para a América Latina não apenas a nossa capital, mas a força da nossa produção rural, os nossos vinhos e a diversidade das nossas 12 regiões turísticas, mostramos que o estado está preparado para receber o visitante qualificado o ano inteiro", destaca.

Conectividade aérea e incentivo fiscal impulsionam expansão

Outro fator apontado pelo governo estadual para o crescimento do turismo é o fortalecimento da conectividade aérea. No último dia 16 de novembro, o governador interino, Ricardo Couto, sancionou o Projeto de Lei 8.227/26, que garante o diferimento do ICMS sobre o Querosene de Aviação (QAV) por cinco anos e equipara o abastecimento de voos internacionais à exportação, mantendo créditos tributários para as companhias aéreas.



A medida se soma à manutenção da alíquota reduzida de 7% do QAV até abril de 2027. Segundo o governo, as iniciativas buscam ampliar a competitividade do Rio na atração de novas rotas.



Com o cenário, a previsão para 2026 é de expansão de 6,3% da malha aérea fluminense, acima da média nacional. A expectativa é alcançar 251 voos diários a partir do estado, sendo 202 domésticos e 49 internacionais.



"A aprovação do projeto do QAV, somada ao equilíbrio entre o Galeão e o Santos Dumont e às nossas ações de promoção nos mercados internacionais, cria o cenário ideal para continuarmos batendo recordes. Estamos trabalhando com foco total na interiorização do turismo, na geração de empregos e na atração de novos voos para superar a marca de 2,5 milhões de turistas internacionais ainda neste ano", afirma Lucas Alves.



Os reflexos também aparecem nos indicadores do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o RIOgaleão. Depois de encerrar 2025 com 17,5 milhões de passageiros, o terminal projeta receber 19,4 milhões de viajantes em 2026. Atualmente, o aeroporto tem capacidade instalada para atender até 37 milhões de passageiros por ano.



A expectativa de crescimento também é impulsionada pelos roadshows comerciais realizados pela Setur-RJ em mercados europeus considerados prioritários, como França, Itália e Portugal.



Além do aumento no fluxo de visitantes, o aquecimento do setor tem reflexos no mercado de trabalho. Dados do Novo Caged apontam que o turismo do Rio de Janeiro ocupa a segunda posição no ranking nacional de geração de empregos formais, com 26.600 novos postos de trabalho criados nos últimos três anos.

