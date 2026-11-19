Victoria Hellen deu entrada em parada cardiorrespiratória no Hospital Albert SchweitzerReprodução / Redes Sociais
Victoria morreu na terça-feira (17), após dar entrada no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, também na Zona Oeste, com parada cardiorrespiratória. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a jovem chegou à unidade na noite daquele dia. As equipes médicas tentaram reanimá-la, mas ela não resistiu.
Familiares afirmam que Victoria foi agredida pelo ex-companheiro. Conforme os relatos, ela teria recebido uma ligação e saído de casa para encontrar o suspeito na residência dele, localizada na comunidade 77, em Padre Miguel. A jovem teria ido ao local para resolver uma situação com o ex e, segundo a família, acabou sendo brutalmente agredida. As circunstâncias da morte são investigadas pela Polícia Civil.
Na quarta-feira (18), familiares e amigos fizeram um protesto em frente ao Hospital Albert Schweitzer. Os manifestantes levaram cartazes com a imagem do suspeito e pediram justiça pela morte da jovem. Victoria deixou uma filha de 9 anos.
O caso foi registrado inicialmente na 33ª DP (Realengo) e depois encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital, responsável pela investigação. A especializada apura as circunstâncias da morte e busca esclarecer o que aconteceu antes de Victoria ser levada ao hospital.
Violência contra a mulher
Já as tentativas de assassinato de mulheres chegaram a 180 registros nos primeiros seis meses deste ano, alta de 11% em comparação com o mesmo período do ano passado, quando houve 162 ocorrências.
A Polícia Civil pede que informações que possam ajudar a localizar Lucas sejam repassadas ao Disque Denúncia, pelos telefones 2253-1177 ou 181. O anonimato é garantido.
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