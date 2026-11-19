Victoria Hellen deu entrada em parada cardiorrespiratória no Hospital Albert Schweitzer - Reprodução / Redes Sociais

Victoria Hellen deu entrada em parada cardiorrespiratória no Hospital Albert SchweitzerReprodução / Redes Sociais

Publicado 19/11/2026 11:52

Polícia Civil procura Lucas Guilherme dos Santos apontado como autor do assassinato da ex-companheira Victoria Hellen Vieira Costa, também de 25 anos, em Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio. A Justiça decretou a prisão do suspeito na madrugada desta quinta-feira (19), e equipes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) realizam diligências para localizá-lo e capturá-lo.

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Segundo a Polícia Civil, os agentes da especializada começaram a investigar o caso assim que tiveram conhecimento da morte. A partir das diligências realizadas, a autoridade policial representou pela prisão de Lucas. O pedido foi deferido pela Justiça, e as equipes estão nas ruas para encontrar o investigado.



Victoria morreu na terça-feira (17), após dar entrada no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, também na Zona Oeste, com parada cardiorrespiratória. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a jovem chegou à unidade na noite daquele dia. As equipes médicas tentaram reanimá-la, mas ela não resistiu.



Familiares afirmam que Victoria foi agredida pelo ex-companheiro. Conforme os relatos, ela teria recebido uma ligação e saído de casa para encontrar o suspeito na residência dele, localizada na comunidade 77, em Padre Miguel. A jovem teria ido ao local para resolver uma situação com o ex e, segundo a família, acabou sendo brutalmente agredida. As circunstâncias da morte são investigadas pela Polícia Civil.



Na quarta-feira (18), familiares e amigos fizeram um protesto em frente ao Hospital Albert Schweitzer. Os manifestantes levaram cartazes com a imagem do suspeito e pediram justiça pela morte da jovem. Victoria deixou uma filha de 9 anos.



O caso foi registrado inicialmente na 33ª DP (Realengo) e depois encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital, responsável pela investigação. A especializada apura as circunstâncias da morte e busca esclarecer o que aconteceu antes de Victoria ser levada ao hospital.





Violência contra a mulher

Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) apontam que o Estado do Rio registrou 48 feminicídios entre janeiro e junho de 2026, último período disponível no levantamento. No mesmo intervalo de 2025, foram contabilizados 49 casos.



Já as tentativas de assassinato de mulheres chegaram a 180 registros nos primeiros seis meses deste ano, alta de 11% em comparação com o mesmo período do ano passado, quando houve 162 ocorrências.



A Polícia Civil pede que informações que possam ajudar a localizar Lucas sejam repassadas ao Disque Denúncia, pelos telefones 2253-1177 ou 181. O anonimato é garantido.

