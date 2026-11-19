Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga o caso - Reprodução / Google Street View

Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga o casoReprodução / Google Street View

Publicado 19/11/2026 11:18

Um homem identificado como Nicolas Patrick Mortoni Gomes de Oliveira foi morto a tiros na noite de quarta-feira (18), em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio. Os autores do crime fugiram antes da chegada da Polícia Militar.





De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Militar, agentes do 14º BPM (Bangu) foram acionados para uma ocorrência de disparos de arma de fogo na região. Ao chegarem ao local, encontraram a vítima já sem vida.



A corporação informou que não havia ação policial na região no momento do crime. Após a ocorrência, os policiais isolaram a área e preservaram o local para a realização da perícia.



A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga o caso. Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para identificar a autoria do crime. LEIA MAIS: Homens ficam feridos em tombamento de caminhão na Avenida Brasil De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Militar, agentes do 14º BPM (Bangu) foram acionados para uma ocorrência de disparos de arma de fogo na região. Ao chegarem ao local, encontraram a vítima já sem vida.A corporação informou que não havia ação policial na região no momento do crime. Após a ocorrência, os policiais isolaram a área e preservaram o local para a realização da perícia.A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga o caso. Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para identificar a autoria do crime.

Confronto termina com presos e drogas apreendidas na Zona Oeste

Dois homens foram presos, na terça-feira (10), na Zona Oeste do Rio . Eles foram detidos em operações da Polícia Militar nas comunidades do Sapo e Sossego, em Senador Camará; e 48 e Santo André, em Bangu. O objetivo das ações foi desarticular a atuação do crime organizado no local. Bandidos reagiram à incursão das autoridades e entraram em confronto com os agentes.

Segundo a corporação, durante o tiroteio, um veículo ocupado por suspeitos capotou. Os ocupantes, então, fugiram em direção a uma área de mata. Durante a revista no carro, os policiais encontraram um fuzil e drogas.

Dois fuzis e material entorpecente foram apreendidos, e um veículo, recuperado. Ainda durante o patrulhamento na comunidade do 48, os policiais encontraram 15 câmeras de monitoramento utilizadas pelo tráfico de drogas na região.

Já uma residência abandonada, próxima à área de mata, na comunidade do Santo André, os policiais localizaram grande quantidade de material entorpecente, uma balança de precisão e materiais utilizados no preparo de drogas.

A Secretaria de Estado de Educação informou que até o momento, quatro colégios precisaram ser fechados na região. Além disso, nove escolas da rede municipal foram impactadas – três na comunidade do Sapo e seis na comunidade do 48. Ainda conforme a Secretaria Municipal de Saúde, sete unidades de Atenção Primária e um Centro de Atenção Psicossocial que atendem a região suspenderam o funcionamento para a segurança de profissionais e usuários.