Entre os sintomas, estão feridas que se iniciam como manchas avermelhadas e evoluem para bolhas e crostas - Divulgação/OMS

Entre os sintomas, estão feridas que se iniciam como manchas avermelhadas e evoluem para bolhas e crostasDivulgação/OMS

Publicado 19/11/2026 13:31

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) retomou, nesta quinta-feira (19), a vacinação contra a mpox após receber mais mil frascos do imunizante enviados pelo Ministério da Saúde. Como cada unidade permite até cinco aplicações, a nova remessa tem capacidade para imunizar até 5 mil pessoas.

A retomada ocorre após a vacinação ter sido suspensa na quarta-feira (18), devido ao esgotamento do estoque provocado pela alta procura.

A imunização segue destinada a pessoas que fazem uso da profilaxia pré-exposição ao HIV (PrEP), que nunca se vacinaram contra a doença e mediante apresentação de receita ou laudo médico com validade de seis meses; e a pessoas vivendo com HIV/Aids com contagem de linfócitos CD4 inferior a 200 células/mm³ e que tenham 18 anos ou mais.

A vacina contra a MPOX não faz parte do calendário de vacinação de rotina do Programa Nacional de Imunizações (PNI). O envio de doses e as recomendações para vacinação são definidos pelo Ministério da Saúde. A imunização tem sido realizada de forma escalonada, priorizando os grupos com maior vulnerabilidade ao desenvolvimento de formas graves da doença. O esquema vacinal prevê a aplicação de duas doses, com intervalo de 28 dias entre elas.

Onde se vacinar?

O imunizante estará concentrado nas três unidades do Super Centro Carioca de Vacinação: Botafogo (Rua General Severiano, 91, que funciona de domingo a domingo, das 8h às 22h); Zona Norte (Shopping Nova América, em Del Castilho, seguindo o funcionamento do centro comercial); e Zona Oeste (ParkShopping Campo Grande, no horário do shopping).



A SMS segue reforçando as medidas de vigilância epidemiológica e está com a rede preparada para realizar o diagnóstico e o acompanhamento dos casos. Pessoas com sintomas suspeitos devem procurar uma unidade de saúde para avaliação imediatamente. Para conferir a unidade de Atenção Primária mais próxima, basta acessar o portal Onde Ser Atendido: prefeitura.rio/ondeseratendido.

Quais são os sintomas da mpox?



Causada por um vírus da família Orthopoxvirus, a infecção provoca manifestações semelhantes às de uma gripe. O quadro costuma durar de duas a quatro semanas e tem como marca principal o surgimento de erupções na pele.



As feridas iniciam como manchas avermelhadas e evoluem para bolhas e crostas. Geralmente dolorosas, elas representam uma das principais vias de contágio.



Outros sinais incluem febre, dor de cabeça, dores musculares, fadiga e inchaço dos linfonodos conhecidos popularmente como gânglios no pescoço, nas axilas e na virilha.

A quantidade e a distribuição dessas marcas variam em cada paciente. Embora sejam frequentes no rosto, nas mãos e nos pés, também surgem em outras partes do corpo, inclusive nos órgãos genitais.

Como evitar a transmissão?



A prevenção depende sobretudo da redução do contato direto com quem apresenta sintomas suspeitos. Especialistas recomendam atenção redobrada às lesões na pele e nas mucosas, além de cuidado com objetos de uso cotidiano.



O secretário Rodrigo Prado ressalta que o contágio não se restringe às relações sexuais. Mesmo sem ser classificada como uma infecção sexualmente transmissível, a mpox passa de uma pessoa para outra durante contatos íntimos, incluindo beijos e abraços.