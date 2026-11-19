O Réveillon 2027 na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, terá atrações de peso no palco principal, como Djavan , Simone Mendes e um show especial do Grupo Revelação, com participação do ex-integrante Xande de Pilares. Além deles, o artista Pedro Sampaio e a escola de samba Unidos da Viradouro, campeã do Carnaval 2026, também se apresentarão no espaço durante a virada do ano. As novidades foram anunciadas em coletiva de imprensa no Copacabana Palace, no fim da manhã desta quinta-feira (19).

Já o Palco Amstel receberá o Baile Sinfônico, com a Orquestra Petrobras Sinfônica e o Monobloco, em uma apresentação que mistura samba com música clássica. Também estão previstos shows do grupo Gilsons, do rapper BK', do cantor Yan e da escola de samba Beija-Flor de Nilópolis, vice-campeã do Carnaval.



No Palco Flamengo, terá apresentação de Moacyr Luz + Samba do Trabalhador.

Fogos do Harry Potter

O show de fogos de artifício na Praia de Copacabana terá duração de 12 minutos, com o apoio de 19 balsas posicionadas ao longo da orla. O Réveillon também contará com uma atração especial antes da virada: uma apresentação pirotécnica do Harry Potter, em ação promocional da série "Harry Potter e a Pedra Filosofal", que será lançada no Natal na plataforma de streaming HBO Max.



Outros pontos da cidade, como Penha, Praia do Flamengo, Parque Oeste e Parque Realengo, também terão queima de fogos.

Natal

Neste ano, o calendário de celebrações de fim de ano também foi estendido para o Natal, com mais shows que prometem agitar o público. No dia 26, Zeca Pagodinho, Alcione e Jorge Aragão se apresentarão na Praia de Copacabana. A estimativa das autoridades é de que o evento reúna cerca de 500 mil pessoas, com impacto econômico calculado em R$ 63,4 milhões.



Durante a temporada de fim de ano no Rio, que vai de 23 de dezembro a 3 de janeiro, a expectativa é receber 1,1 milhão de turistas, com aumento de 7,4% no número de visitantes nacionais e de 8,2% entre os internacionais. A previsão é que as celebrações movimentem cerca de R$ 4 bilhões.

O evento contou com a presença do prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere, e do presidente da RioTur, Bernardo Fellows.

Cavaliere afirmou que a intenção em expandir o calendário de celebrações para antes do Natal é fomentar o turismo na cidade. "A gente está incentivando as grandes árvores de Natal, a decoração na cidade para que a gente possa preparar essa virada do Réveillon começando no Natal, porque [o turista] já tem o destino do Rio e pode chegar antes com a família. Chegando antes, é mais tempo no hotel, mais restaurante, gasta mais dinheiro no Rio, mais emprego e oportunidade para os cariocas", disse.

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