Comando Vermelho e Terceiro Comando Puro criam códigos de identificação que ultrapassam as comunidades. - Imagem gerada por IA

Comando Vermelho e Terceiro Comando Puro criam códigos de identificação que ultrapassam as comunidades.Imagem gerada por IA

Publicado 22/11/2026 07:00

Gírias e símbolos determinam a maneira como os integrantes desses grupos se comunicam. Mas os efeitos desse controle também alcançam pessoas sem qualquer relação com o crime. Facções criminosas do Rio de Janeiro passaram a estender o poder de influência que exercem para além do domínio territorial.determinam a maneira como os integrantes desses grupos se comunicam. Mas os efeitos desse controle também alcançam pessoas sem qualquer relação com o crime.

No Rio, algumas expressões são associadas a determinados grupos criminosos e, caso sejam utilizadas em território inimigo, podem provocar ameaças ou até um decreto, expressão usada na linguagem das facções para indicar que uma pessoa foi jurada de morte.

Mais do que formas de comunicação, esses elementos se tornaram instrumentos de construção de identidade e afirmação de poder, como explica o professor doutor em Ciências Sociais Luciano Gomes, do Centro Universitário Arnaldo Janssen, em Belo Horizonte.

“Eles funcionam como marcas de identificação e reconhecimento entre os integrantes, ajudando a construir uma imagem de grupo, transmitir referências compartilhadas e estabelecer diferenças em relação a outras organizações. [...] Ao mesmo tempo, esses códigos estabelecem fronteiras entre quem é considerado integrante de um grupo e quem é visto como adversário”.

“é nóis” é associada ao“é a gente”. Ambas as expressões podem ser interpretadas como sinais de identificação com uma facção e, por isso, não podem ser ditas em territórios dominados por grupos rivais. Usada em todo o Brasil, a gíriaé associada ao Comando Vermelho (CV). Já para o Terceiro Comando Puro (TCP) , o usual é dizerAmbas as expressões podem ser interpretadas como sinais de identificação com uma facção e, por isso, não podem ser ditas em territórios dominados por grupos rivais.

Mapa mostra a distribuição territorial dos grupos criminosos no Rio de Janeiro e as regiões sob influência de cada organização Reprodução/Dados de Riscos Outras duas expressões bastante comuns em todo o país também passaram a ser associadas às organizações criminosas. Integrantes do CV costumam usar “tô suave”, enquanto os do TCP dizem “tô de boa”. Para se referir a um amigo, o CV utiliza a palavra “fiel”, enquanto o TCP usa “parelha”.

“tudo dois”. Já no TCP, a expressão utilizada é “tudo três”. Os números fazem referência à quantidade de letras das siglas. A mesma lógica aparece nos Quando querem indicar que está tudo sob controle em um território dominado pelo grupo, integrantes do CV dizemJá no TCP, a expressão utilizada é. Os números fazem referência à quantidade de letras das siglas. A mesma lógica aparece nos gestos feitos com as mãos para identificar as facções.

Além das facções, as milícias também possuem expressões próprias. Quando a situação está tranquila, os integrantes utilizam o código “5.5”. Para indicar que dominam uma região, dizem que “tá cinco”. Os líderes são chamados de “chefe”, “paizão” e “padrinho”, enquanto a saudação utilizada é “hop”, expressão que também aparece nas Forças Armadas.

Embora determinadas expressões e símbolos sejam associados a organizações criminosas, seu uso, por si só, não indica envolvimento com o crime. O advogado especialista em Organizações Criminosas William Pimentel ressalta que a interpretação desses elementos exige cautela.

“Nenhuma gíria, expressão popular ou símbolo, isoladamente, constitui prova de pertencimento criminoso. Atribuir automaticamente significado delitivo a manifestações culturais representa uma forma de estigmatização social incompatível com o princípio constitucional da culpabilidade”.

Símbolos nas redes sociais

Com o avanço da tecnologia, a influência das facções, antes manifestada principalmente pelo controle físico dos territórios, também passou a alcançar os ambientes digitais. Dessa forma, seus códigos e símbolos circulam para além das comunidades dominadas, chegando inclusive a pessoas que vivem em outras cidades e não têm qualquer relação direta com essas organizações.

Além de ampliar o alcance desses códigos, as redes sociais modificaram a maneira como os grupos projetam sua imagem e constroem narrativas sobre si mesmos, explica Luciano Gomes.

“As redes sociais permitem divulgar demonstrações de poder, construir narrativas de reconhecimento e reproduzir uma estética associada ao universo criminal. Em alguns casos, a criminalidade passa a ser apresentada de maneira romantizada, como se estivesse relacionada ao prestígio, coragem ou poder. Isso merece atenção especialmente quando esses conteúdos alcançam adolescentes e jovens que estão em processo de construção de suas identidades e referências sociais”.

Hoje, além das gírias, as organizações criminosas também utilizam símbolos próprios que ajudam a identificá-las.

A partir de publicações nas redes sociais, o DIA identificou que pessoas que se associam ao TCP utilizam a bandeira de Israel e o gesto de três dedos levantados. Já aqueles associados ao CV costumam usar bandeiras vermelhas e o gesto de dois dedos levantados. Os símbolos fazem referência às expressões “tudo dois” e “tudo três”.

Nas redes sociais, emojis e símbolos ajudam a divulgar referências e códigos associados às organizações criminosas Arte O Dia Além desses elementos, o CV também utiliza o emoji de urso, em referência a Edgar Alves de Andrade, conhecido como “Doca da Penha” ou “Urso”. Ele é apontado como chefe do tráfico de drogas e um dos principais líderes da organização criminosa.

Emojis e símbolos associados ao Comando Vermelho, ao Terceiro Comando Puro e a outros grupos criminosos são usados como códigos de identificação Arte O Dia A bandeira de Israel foi adotada como marca do Complexo de Israel, região dominada pelo TCP e comandada por Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como “Peixão”. O nome do complexo faz referência à chamada “terra prometida” do povo de Deus na Bíblia.

Celulares sob vigilância

Além de identificar integrantes da própria facção, os símbolos e as expressões também permitem que as organizações criminosas reconheçam possíveis membros de grupos rivais. Para isso, além dos emojis utilizados nos celulares, os criminosos observam as músicas ouvidas, fotos, vídeos, figurinhas compartilhadas no WhatsApp e até pesquisas realizadas na internet.

Os mesmos mecanismos também são utilizados para identificar quem é considerado “diferente”.Quando desconfiam que uma pessoa pertence a um grupo rival, criminosos podem submetê-la a abordagens nas quais vasculham as informações armazenadas em seu celular em busca de indícios de ligação com outra facção.

Foi o que aconteceu com um morador de Macaé, cidade do Rio de Janeiro, onde o Comando Vermelho exerce forte influência. Em entrevista ao DIA, ele contou que foi abordado por criminosos do TCP na Favela da Malvina, localizada na Zona Norte da capital fluminense.

Segundo o homem, que preferiu não se identificar por medo de represálias, ele estava no aniversário de uma conhecida quando precisou ir até uma farmácia. A mulher explicou o caminho para o estabelecimento mais próximo, que ficava na entrada da comunidade.

Ao sair da farmácia, ele foi abordado por um homem que mandou que levantasse a camisa e desse uma volta. Em seguida, perguntou onde ele morava e pediu que aguardasse por um minuto. Quando a vítima explicou que estava com pressa e não poderia esperar, o criminoso sacou uma pistola e a levou para dentro da comunidade.

No local, segundo o relato, chegaram cerca de dez motocicletas com homens armados. Eles debochavam da vítima e apontavam armas e facas em sua direção. Os criminosos diziam que ela era um “alemão”, termo utilizado para se referir a um inimigo, de Macaé.

“Começaram a tirar foto minha, fazer chamada de vídeo enviando para outros traficantes para ver se alguém me conhecia. Um deles falou para mim: ‘Já vai olhando a última vez para o céu e já pede perdão pelos pecados’. Nessa hora, eles já estavam com o meu telefone vasculhando tudo. Eles falavam: ‘Vê os stories arquivados do Instagram. Vê se tem foto fazendo sinal de facção, os grupos do WhatsApp, as figurinhas, vê os contatos, vasculha tudo e vê se acha algo. Só quero um motivo para matar ele’”, contou.

Enquanto os criminosos procuravam no celular algum indício de que a vítima pertencia a uma facção rival, ela já estava amarrada com fita adesiva. Como não encontraram nada que a identificasse como “alemão”, os homens a desamarraram. Em seguida, um deles a escoltou até a entrada da favela.

De acordo com o morador, foram as piores horas de sua vida. Depois de ser liberado, ele seguiu diretamente para a rodoviária e voltou para casa.

O professor Luciano Gomes avalia que esse tipo de abordagem representa uma forma de controle sobre a vida privada da população, sem qualquer garantia de direitos.

“O problema é que a interpretação dessas informações ocorre de maneira arbitrária, sem qualquer garantia de direitos. Uma fotografia, uma conversa, uma figurinha ou uma pesquisa na internet podem ser utilizadas como justificativa para ameaças e agressões, mesmo quando não existe qualquer vínculo da pessoa com uma organização criminosa. Estamos diante de uma situação em que grupos criminosos assumem, pela força, uma espécie de poder de investigação e julgamento sobre a vida privada dos indivíduos. Isso representa uma violação grave da privacidade e da liberdade, além de produzir um ambiente de medo permanente”.

Regras impactam o ambiente escolar

O controle sobre a linguagem também afeta a rotina de quem trabalha em comunidades dominadas por grupos criminosos. Uma professora que trabalha em um bairro de São Gonçalo, dominado pelo CV, contou que, por atuar em uma área de risco, evita corrigir a conjugação das crianças quando elas utilizam expressões como “é nóis” ou “a gente”, uma vez que embora sejam construções comuns na linguagem cotidiana, as expressões podem ser associadas a grupos rivais.

“Quando usa ‘é a gente’, é de determinada facção, e o ‘é nóis’ é de outra. E como isso se reverbera na escola? As crianças falam ‘nóis vai’, ‘nóis tamo’, ‘com nóis’. Aquilo que até então era uma mera conjugação verbal (‘nós estamos’ e ‘a gente está’) passa a ter outra interpretação. Se eu tento corrigir, dá ruim. Uma vez, cheguei a explicar, mas eles ficaram falando: ‘Não, tia, aqui é nóis. É nóis’. Então, em vez de entrar nos pormenores, expliquei que, quando fossem usar ‘nóis’, deveriam falar ‘nós estamos’, ‘nós vamos’, ‘nós faremos’.”

O cuidado também se estende às roupas e aos gestos. A professora contou que, certa vez, foi trabalhar com uma blusa que tinha o símbolo conhecido mundialmente como sinal de “paz e amor”. Um dos alunos, porém, associou o desenho ao Comando Vermelho e comentou: “É isso aí, tia. Tá dois”. Depois do episódio, ela deixou de usar a camiseta.

A professora afirma que precisa estar constantemente atenta à maneira como se comunica, já que expressões comuns podem ganhar outros significados naquele contexto. Segundo ela, a própria escola orienta os profissionais a evitar determinadas palavras e situações.

“Eu falo muita gíria, então tenho que saber sempre o significado, porque às vezes a interpretação das crianças é outra. A escola até sinaliza a gente quanto a isso e pede para evitar. Quando percebo que existe alguma outra interpretação, procuro mudar de assunto e explicar o contexto. A gente precisa fazer esse equilíbrio porque, embora esteja em um ambiente educacional, em tese seguro, está o tempo todo sendo visto. Posso não conhecer as pessoas, mas todo mundo me conhece, me vigia.”

Controle pelo medo

Os símbolos e as expressões associados às facções deixaram de ser apenas instrumentos de comunicação e passaram a funcionar também como mecanismos de controle sobre a vida dos moradores. Para o advogado William Pimentel, a influência das organizações criminosas ultrapassa a disputa territorial e alcança a própria identidade individual.

“A organização criminosa não pretende apenas determinar quem pode circular em determinado território, mas também influenciar aquilo que seus moradores podem dizer, expressar, consumir culturalmente ou armazenar em seus dispositivos pessoais”, afirma.

Na prática, esse controle modifica hábitos cotidianos. Por medo de represálias, moradores podem evitar determinadas expressões, deixar de frequentar lugares, apagar fotografias e até limitar relações de amizade. Segundo o professor Luciano Gomes, a população passa a avaliar constantemente como suas atitudes serão interpretadas, o que compromete a liberdade de expressão e provoca insegurança também no campo psicológico e emocional.

O impacto, segundo o pesquisador, é especialmente preocupante entre jovens, que estão em processo de construção da identidade. A desconfiança em relação a roupas, gestos, palavras e amizades também enfraquece os vínculos comunitários, reduz a participação em atividades coletivas e deteriora a convivência entre moradores.

Os efeitos desse cenário aparecem também em pesquisas. Levantamento encomendado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública ao Instituto Datafolha, divulgado em maio de 2026, identificou que, entre os 41,2% dos entrevistados que percebiam a presença de facções ou milícias em seus bairros, 74,9% evitavam frequentar determinados locais e 64,4% tinham medo de sofrer represálias por denunciar crimes.

Levantamento identificou que, entre os 41,2% dos entrevistados que percebiam a presença de facções ou milícias em seus bairros, 74,9% evitavam frequentar determinados locais e 64,4% tinham medo de sofrer represálias por denunciar crimes Reprodução/Fórum Brasileiro de Segurança Pública Luciano Gomes ressalta, porém, que os moradores das periferias não devem ser confundidos com as organizações criminosas que atuam nesses territórios. Frequentemente, são eles próprios as principais vítimas das restrições impostas pelos grupos. Para o professor, o enfrentamento ao crime organizado precisa ir além da repressão policial e envolver a presença do Estado, a educação, políticas sociais e a proteção das comunidades.

“Quando uma organização criminosa consegue determinar o que alguém pode vestir, falar, ouvir ou compartilhar, ela está interferindo em direitos fundamentais”, conclui.