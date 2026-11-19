Bebês agora terão seus dados cadastrados por biometriaPixabay
A iniciativa busca reforçar a segurança na identificação das crianças desde o nascimento e prevenir situações como troca de bebês em hospitais, adoções ilegais e fraudes no registro civil. Segundo dados do Ministério da Justiça, 1.385 crianças e adolescentes desapareceram no estado entre janeiro e outubro de 2026. O número representa uma média superior a quatro desaparecimentos por dia.
A coleta deverá ser feita por um profissional de saúde, dentro da própria unidade hospitalar e em uma sala reservada para o procedimento. A proposta é associar as informações biométricas do recém-nascido às da mãe, criando um registro que permita confirmar o vínculo entre os dois desde os primeiros momentos de vida.
Segundo o TJRJ, que instituiu a medida, a evolução dos equipamentos de identificação permitiu superar uma das principais dificuldades para a implantação do projeto: a captura das impressões digitais de recém-nascidos, que são pequenas e delicadas.
Projeto já funciona em maternidade da UFRJ
As informações biométricas coletadas serão armazenadas pelo Tribunal de Justiça do Rio. O acesso ficará restrito a pessoas autorizadas e dependerá de autorização judicial.
O provimento assinado pela Corregedoria permite que os serviços de Registro Civil das Pessoas Naturais responsáveis por unidades interligadas implantem o procedimento em maternidades públicas e particulares de todo o estado.
A meta do TJRJ é ampliar a tecnologia para as 58 maternidades fluminenses que contam com postos de cartório. A previsão é que 15 unidades passem a oferecer a coleta até o fim do primeiro trimestre de 2027.
Uma das características que favorecem o uso da biometria é a permanência das impressões digitais ao longo da vida. Embora os dedos cresçam durante o desenvolvimento da criança, os desenhos das digitais não mudam. Assim, a identificação realizada ainda na maternidade poderá ser utilizada posteriormente.
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