Bebês agora terão seus dados cadastrados por biometria - Pixabay

Bebês agora terão seus dados cadastrados por biometriaPixabay

Publicado 19/11/2026 14:50 | Atualizado 20/11/2026 05:48

O Rio de Janeiro será o primeiro estado do país a adotar a identificação biométrica de recém-nascidos vinculada ao registro civil. A medida, instituída pela Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), autoriza cartórios instalados em maternidades públicas e privadas a coletar as digitais da mãe e do bebê nas primeiras 24 horas após o parto.





A iniciativa busca reforçar a segurança na identificação das crianças desde o nascimento e prevenir situações como troca de bebês em hospitais, adoções ilegais e fraudes no registro civil. Segundo dados do Ministério da Justiça, 1.385 crianças e adolescentes desapareceram no estado entre janeiro e outubro de 2026. O número representa uma média superior a quatro desaparecimentos por dia.



A coleta deverá ser feita por um profissional de saúde, dentro da própria unidade hospitalar e em uma sala reservada para o procedimento. A proposta é associar as informações biométricas do recém-nascido às da mãe, criando um registro que permita confirmar o vínculo entre os dois desde os primeiros momentos de vida.



Segundo o TJRJ, que instituiu a medida, a evolução dos equipamentos de identificação permitiu superar uma das principais dificuldades para a implantação do projeto: a captura das impressões digitais de recém-nascidos, que são pequenas e delicadas. LEIA MAIS: Novo centro de policiamento na Maré é invadido antes de inauguração A iniciativa busca reforçar a segurança na identificação das crianças desde o nascimento e prevenir situações como troca de bebês em hospitais, adoções ilegais e fraudes no registro civil. Segundo dados do Ministério da Justiça, 1.385 crianças e adolescentes desapareceram no estado entre janeiro e outubro de 2026. O número representa uma média superior a quatro desaparecimentos por dia.A coleta deverá ser feita por um profissional de saúde, dentro da própria unidade hospitalar e em uma sala reservada para o procedimento. A proposta é associar as informações biométricas do recém-nascido às da mãe, criando um registro que permita confirmar o vínculo entre os dois desde os primeiros momentos de vida.Segundo o TJRJ, que instituiu a medida, a evolução dos equipamentos de identificação permitiu superar uma das principais dificuldades para a implantação do projeto: a captura das impressões digitais de recém-nascidos, que são pequenas e delicadas.

A iniciativa também é tema de um projeto que passa pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), de autoria do deputado estadual Rosenverg Reis (MDB). O Projeto de Lei nº 8.136/2026 institui um programa para coletar a impressão digital da parturiente e a impressão plantar do recém-nascido no momento do parto, em estabelecimentos públicos e privados. A proposta prevê que os dados sejam vinculados à Declaração de Nascido Vivo (DNV) e utilizados para confirmar a identidade da mãe e da criança, prevenir falsificações e auxiliar na identificação civil. O texto também determina que o tratamento e o armazenamento das informações respeitem a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), com acesso restrito aos órgãos autorizados.





Projeto já funciona em maternidade da UFRJ

A iniciativa começou a ser aplicada em outubro na Maternidade-Escola da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Na unidade, as digitais da mãe e do bebê são coletadas e vinculadas às informações que integram o registro de nascimento.



As informações biométricas coletadas serão armazenadas pelo Tribunal de Justiça do Rio. O acesso ficará restrito a pessoas autorizadas e dependerá de autorização judicial.



O provimento assinado pela Corregedoria permite que os serviços de Registro Civil das Pessoas Naturais responsáveis por unidades interligadas implantem o procedimento em maternidades públicas e particulares de todo o estado.



A meta do TJRJ é ampliar a tecnologia para as 58 maternidades fluminenses que contam com postos de cartório. A previsão é que 15 unidades passem a oferecer a coleta até o fim do primeiro trimestre de 2027.



Uma das características que favorecem o uso da biometria é a permanência das impressões digitais ao longo da vida. Embora os dedos cresçam durante o desenvolvimento da criança, os desenhos das digitais não mudam. Assim, a identificação realizada ainda na maternidade poderá ser utilizada posteriormente.

