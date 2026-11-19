Câmeras de segurança flagraram um homem puxando uma mulher pelos cabelos e a agredindo no meio da ruaReprodução/ Gabriel Empresa de Segurança
O vídeo, com cerca de dez minutos de duração, registra o início da abordagem na região. Nas imagens, o suspeito caminha em direção à Avenida Presidente Vargas, para próximo a um ponto de ônibus e conversa com a mulher, aparentemente jovem. Em seguida, ele a agarra pelos cabelos e a arrasta, impedindo que ela consiga escapar.
Câmeras de segurança flagraram um homem puxando uma mulher pelos cabelos e a agredindo no meio da rua, no Centro do Rio. O caso aconteceu em 15 de novembro. Reprodução/ Gabriel Empresa de Segurança https://t.co/rwt6Ls8r9h— Jornal O Dia (@jornalodia) November 19, 2026
“Depois de um minuto, caminhei alguns metros para tentar encontrar policiais, porque meu celular não estava funcionando. Ela tentou fugir, mas ele a alcançou na Rua Visconde de Inhaúma e a agrediu brutalmente. Pedi ajuda aos seguranças de um banco para que me acompanhassem, mas eles se recusaram. Depois, ele levou a mulher para dentro do prédio. Acredito que a sequestrou, mas não consegui ver o que aconteceu lá dentro”, relatou Paulo.
Quando retorna, a testemunha vê a mulher tentando fugir novamente. O homem a alcança, agarra e passa a desferir diversos golpes contra ela, que está caída no chão, nas proximidades dos números 109 e 111 da Rua Visconde de Inhaúma.
A testemunha também relata ter procurado ajuda de seguranças que trabalhavam nas proximidades, mas eles se recusaram a acompanhá-la. Segundo o relato, os profissionais alegaram que havia criminosos no prédio, conhecido na região.
Na sequência, as imagens mostram o homem levando a mulher para dentro do edifício. Desde então, não há informações sobre o que aconteceu com a vítima.
A 1ª DP (Praça Mauá) investiga os crimes de lesão corporal e ameaça. Os agentes analisam imagens e realizam diligências para identificar e ouvir todos os envolvidos.
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