Câmeras de segurança flagraram um homem puxando uma mulher pelos cabelos e a agredindo no meio da rua - Reprodução/ Gabriel Empresa de Segurança

Câmeras de segurança flagraram um homem puxando uma mulher pelos cabelos e a agredindo no meio da ruaReprodução/ Gabriel Empresa de Segurança

Publicado 19/11/2026 15:19

Imagens de câmeras de segurança mostram um homem puxando uma mulher pelos cabelos, arrastando-a à força e desferindo diversos golpes contra ela no meio da rua, no Centro do Rio. A agressão aconteceu na noite de 15 de novembro, por volta das 23h, na esquina da Avenida Rio Branco com a Rua Visconde de Inhaúma. Após as agressões, o homem aparece levando a vítima para dentro de um prédio. Até o momento, não há informações sobre o paradeiro ou o estado de saúde dela.

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O vídeo, com cerca de dez minutos de duração, registra o início da abordagem na região. Nas imagens, o suspeito caminha em direção à Avenida Presidente Vargas, para próximo a um ponto de ônibus e conversa com a mulher, aparentemente jovem. Em seguida, ele a agarra pelos cabelos e a arrasta, impedindo que ela consiga escapar.

O vídeo, com cerca de dez minutos de duração, registra o início da abordagem na região. Nas imagens, o suspeito caminha em direção à Avenida Presidente Vargas, para próximo a um ponto de ônibus e conversa com a mulher, aparentemente jovem. Em seguida, ele a agarra pelos cabelos e a arrasta, impedindo que ela consiga escapar.

Câmeras de segurança flagraram um homem puxando uma mulher pelos cabelos e a agredindo no meio da rua, no Centro do Rio. O caso aconteceu em 15 de novembro. Reprodução/ Gabriel Empresa de Segurança https://t.co/rwt6Ls8r9h — Jornal O Dia (@jornalodia) November 19, 2026

Segundo o relato de Paul Johannes, testemunha ao O Dia, o homem manteve a vítima sob seu controle na esquina da Avenida Rio Branco com a Rua Visconde de Inhaúma. Embora parte da ação esteja fora do enquadramento das câmeras, a testemunha afirma ter ouvido ameaças de morte. O agressor teria dito que iria matá-la, fazê-la desaparecer, queimá-la e esfaqueá-la. Ele também teria arremessado pedras contra a mulher e ameaçado matar a testemunha caso ela interferisse.



“Depois de um minuto, caminhei alguns metros para tentar encontrar policiais, porque meu celular não estava funcionando. Ela tentou fugir, mas ele a alcançou na Rua Visconde de Inhaúma e a agrediu brutalmente. Pedi ajuda aos seguranças de um banco para que me acompanhassem, mas eles se recusaram. Depois, ele levou a mulher para dentro do prédio. Acredito que a sequestrou, mas não consegui ver o que aconteceu lá dentro”, relatou Paulo.



Ainda de acordo com o relato, a pessoa que presenciou a violência aparece nas imagens se aproximando do casal e, em determinado momento, deixa o local à procura de policiais, mas não consegue encontrar ajuda.



Quando retorna, a testemunha vê a mulher tentando fugir novamente. O homem a alcança, agarra e passa a desferir diversos golpes contra ela, que está caída no chão, nas proximidades dos números 109 e 111 da Rua Visconde de Inhaúma.



A testemunha também relata ter procurado ajuda de seguranças que trabalhavam nas proximidades, mas eles se recusaram a acompanhá-la. Segundo o relato, os profissionais alegaram que havia criminosos no prédio, conhecido na região.



Na sequência, as imagens mostram o homem levando a mulher para dentro do edifício. Desde então, não há informações sobre o que aconteceu com a vítima.



A 1ª DP (Praça Mauá) investiga os crimes de lesão corporal e ameaça. Os agentes analisam imagens e realizam diligências para identificar e ouvir todos os envolvidos.



A reportagem de O Dia não localizou a defesa do suspeito. O espaço segue aberto.