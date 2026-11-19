Passageiros circulam pela Rodoviária do Rio nesta quinta-feira (19) - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Passageiros circulam pela Rodoviária do Rio nesta quinta-feira (19)Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 19/11/2026 15:55

O feriadão da Consciência Negra levou centenas de pessoas à Rodoviária do Rio, em Santo Cristo, na Região Central, nesta quinta-feira (19) , em busca de diferentes destinos. Entre os passageiros, há quem viaje para reencontrar amigos e familiares, participar de eventos universitários ou aproveitar os dias de folga. A expectativa é que 195,3 mil pessoas passem pelo terminal, entre embarques e desembarques, até segunda-feira (23).

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A fisioterapeuta Raíssa Barbosa, de 30 anos, saiu de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, com destino a Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Ela pretende aproveitar a programação de um festival na região de São João da Barra.



Já a estudante e estagiária Vanessa Vitória, de 20 anos, embarcou para Vassouras, no Centro-Sul Fluminense, onde participará de um encontro universitário que reúne atléticas de diferentes instituições de ensino. A programação prevê competições de modalidades como futebol e natação, além de festas durante a noite. A jovem também pretende conhecer a cidade, visitar museus e cafeterias.



O reencontro com amigos é o motivo da viagem de Ana Paula Lopes, de 44 anos. Ela saiu de Angra dos Reis, na Costa Verde, rumo a Campos dos Goytacazes. Segundo a passageira, o destino é a casa de amigos que conheceu quando eles ainda moravam em Angra. A viagem também será uma oportunidade para descansar durante o feriado.



Entre os passageiros, também estão aqueles que anteciparam o retorno para casa. Morador de Araruama, na Região dos Lagos, Márcio Coelho da Costa Vieira, de 19 anos, estuda em um curso preparatório na Zona Norte do Rio e costuma voltar ao município às sextas-feiras ou aos sábados. Por causa do feriadão, decidiu embarcar já nesta quinta-feira. Ele se prepara para prestar concurso para o Curso de Formação de Oficiais (CFO) do Corpo de Bombeiros.

A fisioterapeuta Raíssa Barbosa, de 30 anos, saiu de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, com destino a Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Ela pretende aproveitar a programação de um festival na região de São João da Barra.Já a estudante e estagiária Vanessa Vitória, de 20 anos, embarcou para Vassouras, no Centro-Sul Fluminense, onde participará de um encontro universitário que reúne atléticas de diferentes instituições de ensino. A programação prevê competições de modalidades como futebol e natação, além de festas durante a noite. A jovem também pretende conhecer a cidade, visitar museus e cafeterias.O reencontro com amigos é o motivo da viagem de Ana Paula Lopes, de 44 anos. Ela saiu de Angra dos Reis, na Costa Verde, rumo a Campos dos Goytacazes. Segundo a passageira, o destino é a casa de amigos que conheceu quando eles ainda moravam em Angra. A viagem também será uma oportunidade para descansar durante o feriado.Entre os passageiros, também estão aqueles que anteciparam o retorno para casa. Morador de Araruama, na Região dos Lagos, Márcio Coelho da Costa Vieira, de 19 anos, estuda em um curso preparatório na Zona Norte do Rio e costuma voltar ao município às sextas-feiras ou aos sábados. Por causa do feriadão, decidiu embarcar já nesta quinta-feira. Ele se prepara para prestar concurso para o Curso de Formação de Oficiais (CFO) do Corpo de Bombeiros.

Movimentação



De acordo com a estimativa da Rodoviária do Rio, 195,3 mil passageiros devem utilizar o terminal entre esta quinta-feira (19) e segunda-feira (23). Para atender à demanda, as empresas que operam mais de 240 linhas disponibilizaram 6.460 ônibus, sendo 986 extras.



A quinta-feira concentra a maior movimentação de saída da capital, com previsão de 24,7 mil embarques. Já a sexta-feira (20) deve registrar o maior fluxo de chegada ao Rio, com quase 27 mil desembarques.



O esquema especial de transporte foi organizado para atender ao aumento da procura por viagens durante o período. Ao longo dos cinco dias, os veículos extras reforçam a operação das empresas rodoviárias, ampliando a oferta de horários e assentos para os passageiros.



A administração do terminal recomenda que os viajantes cheguem com pelo menos uma hora de antecedência em relação ao horário marcado para o embarque. Também é necessário apresentar a documentação original exigida para a viagem. Menores de 16 anos que viajarem desacompanhados precisam de autorização judicial, conforme as regras de embarque.