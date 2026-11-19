Parque da Catacumba, na Lagoa Rodrigo de FreitasCarlos Elias Júnior/Agência O DIA
Para esta sexta-feira (20), a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva isoladas à tarde e à noite. Os ventos podem variar de moderados a fortes, nas direções sudeste e sul. A temperatura deve ficar entre 23°C e 38°C.
No sábado (21), os termômetros podem chegar aos 39°C, maior máxima prevista para o período. O céu também deve variar de parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de chuva isolada nos períodos da tarde e da noite. Os ventos serão moderados, de sul a sudoeste. A mínima prevista é de 23°C.
Já no domingo (22), a máxima deve alcançar 37°C, com mínima de 22°C. A previsão aponta novamente para pancadas isoladas de chuva à tarde e à noite, além de ventos moderados de sudeste. Na segunda-feira (23), último dia do período analisado, a temperatura varia entre 21°C e 35°C. O céu permanece parcialmente nublado a nublado, e há possibilidade de chuva nos mesmos períodos.
Segundo o Alerta Rio, a instabilidade será influenciada por uma região de baixa pressão e pelas altas temperaturas. O serviço de meteorologia municipal monitora continuamente as condições do tempo e informa que eventuais atualizações serão divulgadas nos canais oficiais da Prefeitura.
Recomendações
A orientação é evitar a exposição direta ao sol, principalmente entre 10h e 16h, e não consumir bebidas alcoólicas com alto teor de açúcar, que podem contribuir para a desidratação. Pessoas com hipertensão, diabetes ou insuficiência cardíaca devem manter os medicamentos de rotina e redobrar a atenção durante os períodos de calor.
Em caso de mal-estar, tontura ou outros sintomas relacionados ao estresse térmico, a recomendação é procurar uma unidade municipal de saúde. A população também pode acompanhar os níveis do Protocolo de Calor e as atualizações meteorológicas pelos canais oficiais do Centro de Operações e da Secretaria Municipal de Saúde.
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